Candela Márquez deja de seguir a Alejandro Sanz en medio de rumores de ruptura

La relación entre Candela Márquez y Alejandro Sanz no estaría pasando por su mejor momento a raíz del estreno de ‘Bésame’, un tema que el músico español interpreta en colaboración con Shakira, pues la actriz ibérica no solo dejó de seguir en Instagram a la colombiana, sino que también a su pareja.

Aunque hasta el momento sigue mostrando las fotos de su historia de amor con Sanz, existen fuertes rumores de que lo suyo no estaría pasando por un buen momento, así como diversas pruebas.

De acuerdo a Javier Ceriani, quien es uno de los periodistas que le ha dado seguimiento al caso, Candela estaría molesta por el beso que su galán y la barranquillera se dieron en ‘Bésame’, pues hay que recordar que ambos han sido muy cercanos y hasta se rumoreó que estaban juntos después de que ella puso punto final a su historia de amor con Gerard Piqué.

“Fuentes cercanas aseguran que Candela está molesta y todo indica que hay una fuerte crisis en la relación que empezó con bombos y platillos en los Latin Grammy del año pasado 🎤💥”, señaló el citado periodista a través de su cuenta de Instagram.

Hasta el momento ninguno de los dos ha salido a desmentir los rumores de ruptura que los persiguen, aunque ya el maquillista de celebridades Víctor Guadarrama compartió en Instagram Stories un par de fotos en compañía de ambos, eso sí, posaron separados, con todo y que estuvieron en el mismo lugar.

Otro indicio que dejaría entrever la crisis de su relación está vinculado a la última publicación de Candela Márquez, quien compartió varias fotos y en ninguna aparece Sanz, bueno, sí, en una, pero lo cortó, lo que encendió las alertas entre los seguidores de ambos.

“En la 7 Alejandro sale cortado. ¿Por qué? Si ya no andan está bien, pero esto es una falta de respeto”, “La foto 7 no es de ahora y ha cortado a Alejandro, será una indirecta?? Ya no lo sigue”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha recibido su última publicación.

Mientras los fans siguen haciendo sus hipótesis, Alejandro Sanz y Shakira siguen facturando, mientras que Candela sería la más afectada, pues varios de los fans del español ya comenzaron a dejar de seguirla en sus redes sociales.

Sigue leyendo: