Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de mayo de 2025

LEO

No te compliques más de lo necesario: si algo no sale como esperabas, inténtalo de nuevo, con determinación, alcanzarás ese resultado que tanto anhelas. Se avecinan días llenos de reflexión, cambios y un fuerte deseo de conquistar el mundo, vive intensamente y disfruta cada experiencia; no te arrepientas de nada, porque todo lo que has vivido te ha llevado al lugar donde estás hoy. La vida —y quizá una persona que ya no está físicamente contigo— te enviará una señal que te hará ver las cosas con más claridad. Haz el compromiso de no dejar asuntos pendientes: proponte concluir cada proyecto que comiences, solo así sentirás la verdadera satisfacción de cumplir tus metas y sueños, se aproximan momentos muy positivos, especialmente en el entorno familiar, donde se fortalecerán los lazos y se sentirán más unidos que nunca.

Sé cauteloso con lo que deseas: a veces, lo que uno anhela puede terminar afectándonos, recuerda que tienes una gran capacidad de atracción, un chisme importante está por estallar, y podrías descubrir una verdad que cambiará tu perspectiva: alguien a quien admirabas quizás no era quien creías, esa revelación te ayudará a poner los pies en la tierra. Por último, cuida más de ti en todos los aspectos, especialmente en el área de la salud, tu bienestar es la base para seguir construyendo lo que tanto deseas.

VIRGO

No permitas que nadie altere la paz que tanto te ha costado construir, es momento de poner orden en tu vida y comenzar a alejarte de quienes, en algún momento, te hicieron daño, todo lo que has vivido, por más difícil que haya sido, te ha convertido en la persona que eres hoy y aunque podrías sentir nostalgia al recordar a quienes ya no están, también obtendrás respuestas y entendimiento que te darán consuelo, hay un posible regreso de alguien del pasado, una expareja o un viejo amor, si ya tienes una relación, evita los celos sin fundamento, ya que podrían generar conflictos innecesarios, la vida te recompensará por cada esfuerzo y sacrificio que has hecho: recibirás exactamente lo que mereces, de acuerdo con tus actos pasados.

Has atravesado tiempos complicados, pero lograste salir adelante más fuerte que nunca, esas experiencias que te quitaron el aliento ahora se transformarán en lecciones valiosas y en momentos memorables, confía en ti y en tu capacidad para alcanzar todo lo que sueñas, no te quedes con las ganas de vivir algo: lánzate por aquello que te hace vibrar y que da sentido a tu mundo.

LIBRA

Una traición podría hacerse presente y causarte un profundo dolor aunque al principio te cueste entender lo ocurrido, con el paso de los días verás las cosas desde otra perspectiva y comprenderás muchas verdades que antes pasabas por alto, confía en ti y en tu capacidad para salir adelante: descubrirás que puedes lograr mucho más de lo que imaginas si te lo propones. No toleres faltas de respeto ni hipocresías, ha llegado el momento de poner límites y actuar con firmeza, quien intente hacerte daño enfrentará las consecuencias, si comienzas a perder amistades en este proceso, no lo veas como una pérdida, sino como una limpieza necesaria: la vida se encarga de alejar lo que ya no suma.

Te sentirás con más energía y motivación para avanzar, se aproxima una prueba importante, y gracias al apoyo familiar, te sentirás más fortalecido, aprende a perdonar y a darte la oportunidad de empezar de nuevo, sin cargas ni resentimientos, deja de complicarte con lo que no puedes controlar y empieza a valorar las pequeñas cosas que te rodean, se acercan días de cambios y nuevas oportunidades, uno de esos cambios podría estar relacionado con un viaje que pronto comenzarás a planear, no olvides mantener los pies en la tierra en cuestiones del corazón: cuidado con romances pasajeros que podrían hacerte más daño que bien, también podrías experimentar una pérdida económica inesperada, así que actúa con prudencia.

ESCORPIO

Un viaje comenzará a tomar forma y, con ello, también crecerá tu deseo de cuidar más de ti, tanto física como emocionalmente, si hay sueños que aún no se han cumplido, no te desanimes: quizá no era el momento indicado, este es un buen tiempo para mirar hacia atrás y preguntarte qué te falta para sentirte realmente pleno, si tienes pareja, reflexiona si estás con quien realmente amas o solo compartes la rutina.

Cuida tus pensamientos: a veces, tus propias ideas pueden nublar la realidad y hacerte imaginar cosas que no existen, no sacrifiques tus sueños por complacer los de alguien más, la vida te brinda nuevas oportunidades a diario; está en ti reconocerlas y aprovecharlas, valora el simple hecho de estar vivo, porque gracias a ello puedes seguir construyendo lo que deseas.

Ámate más, mírate al espejo con admiración y recuerda que el amor verdadero empieza por uno mismo, si aún no has aprendido a quererte, será difícil que el amor llegue de forma sana y duradera, en los próximos días, tendrás que prestar especial atención a lo que realmente quieres en tu vida y a quiénes permites que entren en ella. No permitas que nadie te haga sentir menos, si lo haces, podrías terminar pagando un precio emocional muy alto, pon límites sanos, defiende tu valor y recuerda que tú decides cómo y con quién compartir tu camino.

PISCIS

Pon atención a tu entorno físico: podrías sufrir una caída o accidente leve si no estás alerta, también es momento de dejar de intentar complacer a los demás a costa de tu autenticidad, se tú mismo en todo momento, la vida, y quizás lo divino, te pondrá las pruebas necesarias para que encuentres esa paz interior que tanto has buscado. Se aproximan cambios importantes que traerán beneficios a tu vida, si estas soltero, podrías iniciar una nueva relación con alguien que te hará valorar lo que eres y lo que tienes, varias personas nuevas entrarán en tu camino con lecciones significativas, sin embargo, un amor del pasado podría reaparecer y traer cierta confusión o conflictos, así que mantén la cabeza fría.

Un viaje comenzará a planearse, aunque no todos los involucrados responderán como esperas, en el proceso, podrías darte cuenta de que has estado priorizando a los demás y descuidándote a ti mismo, es tiempo de reconectar contigo y recordarte que tú eres tu prioridad. En la relación de pareja, si tienes una, comenzarán a resolverse ciertos conflictos, y volverá la armonía, aprovecha este momento para disfrutar más y preocuparte menos, la vida está hecha para ser vivida, no solo para ser resistida, aprende a decir que no sin culpa, no estás obligado a estar disponible para todos, en los próximos días, te enfrentarás a situaciones que te ayudarán a comprender muchas cosas, confía en el proceso y en todo lo que estás aprendiendo.

ACUARIO

Vienen días en los que el amor podría sorprenderte de distintas maneras, así que mantén el corazón abierto a nuevas experiencias, si ya tienes pareja, es importante prestar atención a la confianza: los celos o malentendidos podrían generar tensiones innecesarias, la rutina puede enfriar la relación si no se le pone atención, así que busca maneras de renovarla. Un cambio importante se aproxima, uno que podría sacudir tu mundo emocional, sin embargo, el regreso de alguien del pasado te hará sentirte más acompañado y quizá hasta nostálgico, una noticia alentadora también llegará para reconfortar tu ánimo.

En el aspecto económico, ten mucho cuidado con compras impulsivas o gastos innecesarios, podrías arrepentirte de haber invertido en cosas que realmente no necesitabas, también hay riesgo de que algún aparato electrónico falle o se descomponga, así que mantén tus pertenencias en buen estado. Chismes o tensiones dentro del ámbito familiar podrían hacerse presentes, procura mantener la calma y no tomarte todo a pecho, si sientes que este mes ha sido particularmente difícil para ti, trata de mirar hacia atrás: en tu pasado están las respuestas que hoy estás buscando.

Tu carácter fuerte e intenso puede ser tanto una fortaleza como un punto delicado, una discusión o enfrentamiento familiar podría surgir si no moderas tu reacción, recuerda: cuando bajas tus expectativas sobre los demás, también reduces las decepciones.

CAPRICORNIO

Ten cuidado de no repetir errores del pasado o de seguir esperando algo que, en el fondo, sabes que no llegará a veces, lo mejor es soltar y dejar que cada cosa siga su curso natural, no te adelantes a los hechos: recuerda que todo llega a su tiempo, y los tiempos de la vida —o del destino— rara vez se equivocan, se avecina un cambio muy importante que te ayudará a comprender muchas cosas que antes no entendías, este giro puede traer grandes oportunidades, especialmente en el área profesional o de negocios, estarás más cerca de crecer y avanzar si mantienes la mente abierta y te permites adaptarte.

Tu carácter fuerte y tu forma de afrontar la vida te pondrán frente a una situación complicada, pero necesaria, será un llamado de atención para que analices qué estás haciendo bien y qué podrías mejorar, no temas enfrentar tus errores: solo reconociéndolos podrás superarlos y seguir adelante, podría considerar mudarte o cambiar de ciudad, ya sea por motivos laborales o familiares, estos movimientos, aunque puedan generar incertidumbre, abrirán puertas nuevas en tu camino, confía en que todo cambio trae una enseñanza, en el amor, vienen momentos agradables con tu pareja, podrías alcanzar la paz y estabilidad que tanto anhelaron, disfruta del presente y no te aferres a lo que ya no tiene lugar en tu vida.

SAGITARIO

No te compliques la vida más de lo necesario, cada tropiezo trae consigo una lección, así que aprende de tus caídas para no repetirlas, deja de mirar constantemente al pasado: lo que fue, ya no es, es momento de enfocar tu energía en el presente y construir con fuerza lo que viene. Los próximos días estarán marcados por una profunda reflexión, es hora de retomar esos planes y sueños que has dejado en pausa por las exigencias del trabajo, los estudios o la rutina, no te des por vencido: aún hay mucho por lograr.

Debes aprender a soltar personas y situaciones que ya no aportan nada, no te castigues volviendo a momentos que te hicieron daño, has aprendido, has crecido, y eso te ha dado la fuerza para no tropezar con la misma piedra dos veces. Alguien de tu círculo cercano —quizás una amistad— podría traicionarte, te enterarás de cosas que no esperabas y que dolerán, recuerda que cada quien es responsable de sus actos; no cargues culpas que no te pertenecen, ya has pagado de más por errores ajenos, un encuentro con alguien del pasado te sacudirá emocionalmente y te dejará pensando, aprovecha esta experiencia para cerrar ciclos y tomar decisiones que te acerquen a tu bienestar.

Tanto la vida como el destino te pondrán a prueba, será un buen momento para demostrarte a ti mismo de qué estás hecho, la fuerza que has acumulado a lo largo del tiempo será clave para superar lo que venga.

ARIES

Aprende a no dejarte llevar por suposiciones, si no lo ves con tus propios ojos, no des por hecho lo que imaginas, sobre todo si estás en una relación, evita crear historias en tu mente que solo te desgastan y podrían dañar vínculos valiosos. Se acerca la oportunidad de hacer un viaje, incluso podría tratarse de salir del país, este movimiento no será solo físico, también emocional: será una búsqueda de estabilidad y paz interior, haz lo necesario para reencontrarte contigo, una noticia positiva llegará en estos días y será justo lo que necesitabas para recuperar el ánimo, si tienes pareja, la relación se fortalecerá, aunque atravesarán momentos de tensión causados por celos o inseguridades, afronta esos retos con madurez y diálogo, ve con calma, no todo tiene que resolverse de inmediato, en tu afán por avanzar rápido, podrías pasar por alto detalles importantes, disfruta el proceso y evita los impulsos.

También es importante cuidar tus palabras, podrías herir a alguien cercano sin darte cuenta por hablar sin filtro, se más consciente de lo que expresas, sobre todo con familia o amigos que te aprecian, se avecinan sorpresas importantes se concretarán y notarás avances en áreas donde antes sentías estancamiento, el pasado comenzará a sanar, y por fin entenderás una lección que durante mucho tiempo no habías podido asimilar.

TAURO

No permitas que nadie vuelva a cruzar límites contigo, el amor, al igual que el respeto, debe empezar por ti, cuando te valoras, aprendes a poner límites sanos y a protegerte de quienes no merecen tu energía. En el terreno sentimental, podrías vivir una experiencia intensa pero breve, quizás con alguien cercano, se consciente de las consecuencias y protégete tanto emocional como físicamente, si no estás buscando compromisos o algo a largo plazo, asegúrate de que ambas partes lo tengan claro. Una amistad con piel clara podría atravesar una situación complicada y acudir a ti en busca de apoyo, estarás en condiciones de ayudar, pero también debes cuidar tus propios límites para no sobrecargarte. Presta atención a tu estado de ánimo: podrías sentirte melancólico o triste, sobre todo por las noches, es normal sentirse así a veces, pero no lo ignores, busca formas de reconectar contigo y con lo que te hace bien.

Tu carácter estará más fuerte de lo habitual, lo que podría generar tensión con la familia, respira antes de reaccionar y trata de comunicarte desde la calma. Afortunadamente, vienen mejoras importantes en tu actitud y ánimo, este cambio positivo influirá directamente en los proyectos que tienes en mente, tu energía se renovará, y eso te impulsará a avanzar con más confianza. El amor podría llegar pronto, trayendo alegrías inesperadas, aunque tal vez no sea una relación muy estable al principio, disfrútalo sin expectativas rígidas. No descuides tu salud, hay riesgo de infecciones o molestias menores si no prestas atención a lo que tu cuerpo te está pidiendo.

GÉMINIS

Es momento de poner límites, no dejes que nadie se aproveche de tu buena voluntad ni te tome por ingenuo, aprende a defenderte con firmeza y a mostrar carácter cuando sea necesario, ser amable no significa permitir que otros te pasen por encima, alguien del pasado podría reaparecer, pero antes de abrirle la puerta, pregúntate si realmente ha cambiado o si solo viene a repetir la misma historia. Recuerda que lo que no se transforma, se repite, en estos días podrías recibir noticias poco agradables que pondrán a prueba tu paciencia, no reacciones con impulsividad, respira, analiza y actúa con inteligencia emocional, también podrían surgir dudas dentro de tu relación, si es que tienes una, la incertidumbre podría deberse a comportamientos que llevas tiempo observando, pero que has preferido ignorar, es tiempo de afrontar la verdad y decidir qué quieres para ti.

Un cambio de actitud se está gestando en ti, y con ello también podría llegar un cambio de ciudad o entorno al comenzar el próximo mes, tienes muchas metas por alcanzar, y varias de ellas traerán una mejora notable en tu economía, no permitas que nada ni nadie te detenga, enfócate en tu crecimiento y rodéate de personas que te inspiren y te impulsen, no de aquellas que solo critican o te arrastran hacia abajo, en el entorno social, algunos chismes podrían surgir, personas cercanas podrían hablar de ti sin saber realmente lo que estás viviendo, no te enganches: lo importante es que tú tengas claro quién eres y hacia dónde vas.

CÁNCER

Estás entrando en una etapa ideal para empezar de nuevo, la vida te dará señales de que es momento de soltar cargas emocionales y permitirte cerrar ciclos, si hay algo que necesitas perdonar, hazlo; no tanto por la otra persona, sino por tu propia paz. En el entorno familiar vienen momentos muy buenos, llenos de armonía y reconciliación, aprovecha estos días para fortalecer vínculos y sanar viejas heridas, si estás en una relación, lograrán salir de una etapa de estancamiento y recuperar la complicidad. Confía en tu intuición y en lo que sientes, no permitas que otras personas manipulen tus emociones o te hagan dudar de lo que sabes en el fondo de tu corazón, eres más fuerte de lo que crees y capaz de tomar tus propias decisiones.

No finjas sentimientos que no existen ni sigas forzando vínculos que ya no tienen sentido, se honesto contigo y con los demás; esa claridad será clave para avanzar sin lastimar ni lastimarte. Días de introspección te permitirán ver con más claridad qué necesitas dejar atrás, aprovecha esta energía para renovar tu vida en todos los aspectos: emocional, mental y hasta material. Cuida tus palabras, tu sinceridad puede ser poderosa, pero si no la manejas con tacto, podrías herir a personas importantes, la comunicación será una herramienta valiosa, así que úsala con sabiduría.

Todo lo que viene dependerá de la forma en que elijas cerrar lo que ya no suma, tienes en tus manos el poder de cambiar tu rumbo, solo necesitas decidirte.