Nueva ofensiva: investigan si California da beneficios federales a indocumentados

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una orden oficial al condado de Los Ángeles para que entreguen los expedientes de los beneficiarios al Programa de Asistencia Financiera para Inmigrantes de California (CAPI) y verificar si las personas indocumentados han recibido pagos del Seguro Social de enero 2021 a la fecha.

El Departamento de Servicios Sociales del condado de California respondió a la prensa con un comunicado en el que especifica que el CAPI es 100% financiado por el estado de California y administrado por los gobiernos locales como el condado de Los Ángeles.

“Fue establecido después de que la Personal Responsibility and Work Opportunity Act (PRWORA) fue promulgada en 1996 para hacer a los inmigrantes inelegibles para beneficios del Supplemental Security Income (SSI)”.

En la actualidad, señalan que aproximadamente 9,700 individuos reciben los beneficios de CAPI en el condado de Los Ángeles, un promedio de $1,077 por mes. El año pasado el condado recibió $108,560,000 en fondos estatales para administrar el CAPI.

Para calificar para este programa, la persona debe ser residente de California, mayor de 65 años, ser invidente o discapacitado; no ciudadano, no calificar para el SSI debido al estado migratorio; y ganar por debajo de $2,000 por individuo o $3,000 por pareja.

Los inmigrantes calificados incluyen: residentes permanentes legales como refugiados; personas a quienes se les otorgó asilo, con deportación suspendida, o entrada condicional; gente en libertad condicional por al menos un año; inmigrantes cubanos y haitianos; ciertos cónyuges e hijos maltratados; y víctimas de trata.

La nueva ofensiva antiinmigrante se da a partir de que el presidente Trump emitió una orden ejecutiva destinada a reducir los incentivos a las personas indocumentadas en Estados Unidos.

El memorando ordena al secretario de Seguridad Nacional que colabore con los secretarios de Trabajo y de Salud y Servicios Humanos, el comisionado de la Administración del Seguro Social y el fiscal general de Estados Unidos para que los inmigrantes no elegibles, no reciban fondos de los programas del Seguro Social y se apliquen medidas civiles o penales contra los estados o localidades por posibles infracciones de la ley federal.

En un comunicado, la secretaria del DHS, Kristi Noem, acusó a los políticos de California, a quienes llamó “radicales de izquierda” de dar prioridad a los migrantes en Estados Unidos por encima de los ciudadanos estadounidenses en cuanto a prestaciones económicas.

Noem dijo que la administración Trump está trabajando para “identificar el abuso y la explotación de las prestaciones públicas y garantizar que quienes se encuentran en este país de manera indocumentada no reciban prestaciones federales ni otros incentivos financieros para permanecer ilegalmente”.

De nuevo reiteró su advertencia: “Si eres un inmigrante indocumentado, debes irte ahora. Se les acabó la gallina de los huevos de oro. Si bien esta citación se centra únicamente en el condado de Los Ángeles, es solo el comienzo”.

Miguel Velásquez, gerente de casos de St. Barnabas Senior Services en Los Ángeles, clarificó que los adultos mayores de 60 años que son inmigrantes indocumentados no califican para recibir beneficios bajo el programa CAPI ni el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

“Lo único a lo que tienen derecho es al MediCal que les da cobertura de salud, y que parece que ya van a quitar en California”.

Dijo que en St Barnabas ayudan a la población de la tercera edad que son inmigrantes indocumentados con entrega de comida a domicilio a aquellos que no pueden salir de sus casas; y también ofrecen a quienes tienen movilidad a acudir a comer a sus centros en Los Ángeles.

“Fuera de esa ayuda, no reciben ningún beneficio”, aseguró Velasquez.

Esto fue confirmado por Rosalinda, una adulta de 76 años, quien lleva 33 años en el país viviendo como indocumentada.

“A mí no me da nada el gobierno, la única ayuda que recibo es el Medical, y no sé qué voy hacer cuando lo quiten. Sufro de la tiroides, artritis y osteoporosis. No sé que va a pasar conmigo”, djo Rosalinda, quien se ganaba la vida como vendedora de puerta en puerta de ollas y sartenes en las calles de Los Ángeles. Ahora vive con uno de sus hijos.

El Instituto de Políticas Públicas de California estima que aproximadamente 1.1 millones de personas reciben subsidios mensuales del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) o del Pago Suplementario Estatal (SSP), y que poco más de la mitad de todos los pagos se otorgan a personas de 65 años o más.