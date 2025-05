Padre de Benavídez asegura que su hijo enviaría al hospital a Canelo

José Benavídez Sr., padre de David Benavídez, aseguró que su hijo enviaría directo al hospital a Saúl ‘Canelo’ Álvarez si decidieran enfrentarse pronto, ya que cree que el cuerpo del tapatío no es el mismo.

En una entrevista con Fight Hub TV, Benavídez Sr. explicó que esta pelea nunca sucederá porque el Monstruo Mexicano es un boxeador joven y fuerte que le dará problemas a Canelo Álvarez sobre el ring.

“De ninguna manera peleará con David Benavídez. No quiere pelear con él. Es un peleador joven. Súper fuerte, está mejorando y está demostrando ser un peleador de élite. Su cuerpo (de Canelo) no responde. Creo que sería perjudicial para el boxeo que David Benavídez pelee contra Canelo Álvarez. Siendo honesto, lo mandará al hospital. Su cuerpo ya no es el mismo. Creo que esa pelea nunca se hará”, dijo.

Canelo Álvarez despreció la carrera de David Benavídez. Crédito: Ed Mulholland for Queensbury Promotions | Cortesía

Por tres años David Benavídez fue el retador oficial y buscó todas las formas posibles de llamar la atención del campeón mexicano de cuatro divisiones, pero nunca tuvo respuesta. Además, el tapatío puso como condición que aceptaría la pelea si le ofrecieran una bolsa de $200 millones de dólares y con una cláusula de rehidratación porque considera que su rival podría tener ventaja en el peso.

El Monstruo Mexicano aceptó recibir el mínimo de la bolsa del duelo y que el tapatío se quedara con casi todas las ganancias con la intención de que le diera la oportunidad, pero lo siguió ignorando y se quejó de la forma en la que Benavídez pidió el combate.

Benavídez optó por subir a 175 libras, se convirtió en retador obligatorio y luego en campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras la renuncia de Dmitry Bivol al cinturón para completar la trilogía con Artur Beterbiev. Por los momentos, el mexoamericano está buscando una pelea con Callum Smith y Anthony Yarde para defender su puesto.

En cambio, el campeón indiscutido de peso supermediano ha sido criticado en los últimos años por elegir oponentes de categorías más pequeñas o que puede vencer, pero sus actuaciones han dejado mucho que desear y la gente se cuestiona si ya su carrera está llegando al final.

David Benavídez se convirtió en campeón mundial tras la renuncia de Bivol. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

