Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de mayo de 2025

LEO

Este fin de semana, cuida mucho tus palabras, especialmente con quienes más te importan, podrías decir algo sin pensar que termine alejando a una persona valiosa, se aproxima un viaje que traerá cambios positivos, y las reuniones familiares serán clave para recuperar tu equilibrio emocional, recuerda siempre que lo más importante en tu vida eres tú y tu familia; no idealices a quien no se ha ganado ese lugar. Si tienes pareja, podrías enfrentar una situación un tanto delicada, los celos podrían surgir, especialmente por la presencia de una persona de piel clara, en estos momentos, evita discutir por errores del pasado o poner en duda los sentimientos de tu pareja, si hay amor verdadero, también debe haber confianza; no dejes que las dudas opaquen lo que han construido.

Se presentará la posibilidad de un encuentro íntimo con una amistad o alguien cercano, esta situación, aunque tentadora, podría tener consecuencias importantes, así que piensa bien antes de actuar, también podrías tener la oportunidad de cerrar ciclos que quedaron abiertos y que te han afectado durante un buen tiempo, hazlo con inteligencia y madurez para no perder lo que tanto te ha costado ganar, aunque tu pasado fue complicado, y quizá sentiste que todo estaba en tu contra, vienen nuevas oportunidades que te permitirán elegir mejor y avanzar con más seguridad, si alguna vez caíste, hoy estás de pie con el doble de fuerza, usa esa energía renovada para cumplir tus objetivos y seguir creciendo, este es tu momento de demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz. Números de la suerte: 7, 14, 29. Color del día: Dorado

VIRGO

Prepárate, porque un chisme familiar saldrá a la luz y podría alterar un poco la tranquilidad de tu entorno, no permitas que te manipulen, sobre todo una amistad que parece estar muy interesada en sacarte información, se prudente con lo que compartes y no hables más de la cuenta, tu familia sigue siendo tu punto débil, así que evita sobreproteger o tomar responsabilidades que no te corresponden. Estás en una etapa de gran madurez personal; claramente ya no eres la misma persona de antes, estás crecimiento interno te llevará a cuestionarte muchas cosas y a darte cuenta de que ha llegado el momento de dejar atrás ciertas actitudes que solo complican tu vida, no sigas jugando con las emociones de las personas ni uses a tus amistades como herramienta para alcanzar tus propios fines; puedes lograr tus objetivos de una forma más sana y honesta.

Recuperas dinero que dabas por perdido, y esto será un alivio para tu economía, sin embargo, también puede salir a la luz un comentario que te involucra a ti o a un ser querido, así que mantente alerta para evitar conflictos innecesarios, tus cambios de humor pueden jugarte en contra, especialmente en el ambiente familiar; una palabra dicha sin pensar podría herir profundamente a alguien cercano. No permitas que ninguna situación te derrumbe a veces pareces rendirte con facilidad por cosas que, en el fondo, no tienen tanta importancia, recuerda que tienes la fuerza para lograr lo que te propongas, pero primero necesitas creer en ti, mantente lejos de personas envidiosas y cuida tu entorno, ya que podrías recibir visitas cargadas de malas vibras, el orgullo podría jugarte una mala pasada y costarte una amistad valiosa, aprende a ceder antes de perder lo que realmente vale la pena. Números de la suerte: 5, 12, 30. Color del día: Azul marino

LIBRA

Este fin de semana, los astros te abren el camino a nuevos cambios positivos, sobre todo en el área sentimental, un amor que se encuentra lejos —quizá en otro país o ciudad— no puede dejar de pensar en ti, le estás moviendo el piso más de lo que imaginas, si hay interés de tu parte, no esperes a que la otra persona actúe; da el primer paso y aclara tus sentimientos, si te rechazan, al menos dejarás de perder tiempo en falsas esperanzas. Recuerda que los obstáculos forman parte del camino, si te detienes a pelear con cada problema o persona que no te aporta, nunca llegarás a donde realmente quieres, mantén la vista en tus metas y no te desgastes con lo que no vale la pena.

Ten mucho cuidado con lo que dices, porque tu lengua anda afilada, puedes caer en la tentación de usar información delicada para herir a personas que te traicionarán en los próximos días, no te conviertas en lo que tanto criticas, actúa con inteligencia y guarda tus cartas para cuando realmente valga la pena jugarlas. Se avecina un golpe de suerte en juegos de azar, además de la posible llegada de visitas del extranjero o personas que hace tiempo no veías, estos encuentros te traerán alegría, pero también podrían remover emociones del pasado, toma lo bueno y suelta lo que ya no tiene sentido cargar.

Aprende a no confiar en quien solo te busca cuando necesita algo, aléjate de las personas que te agotan emocionalmente o que te hacen sentir que siempre estás en deuda con ellas, tu también mereces recibir, no solo dar. No temas decir “no” cuando sientas que se están aprovechando de ti. Números de la suerte: 3, 11, 33. Color del día: Verde

ESCORPIO

Una amistad podría causarte molestias al hablar mal de ti a tus espaldas, no caigas en provocaciones ni te desgastes con chismes baratos, quien habla sin pruebas, se delata solo, mantén la cabeza fría y no permitas que el drama ajeno afecte tu paz mental. En el terreno profesional y emocional, se presentan nuevas oportunidades de crecimiento, el universo está alineando caminos que te permitirán avanzar con firmeza, pero para aprovecharlos, necesitas soltar de una vez por todas esas rutinas que te desgastan y que, en lugar de impulsarte, frenan tu desarrollo, si tienes pareja, es importante romper con dinámicas repetitivas que solo enfrían la relación, atrévete a cambiar y a buscar formas diferentes de conectar.

No sigas cargando culpas ni castigándote por errores pasados, ya fue suficiente, aprende de ellos, pero no vivas en un eterno “hubiera”, mientras no cierres ciertas heridas, seguirás repitiendo las mismas historias disfrazadas, deja de ponerte limón en donde duele y empieza a sanar de verdad. Es momento de dejar claras tus posturas, si no pones límites desde el principio, terminarás siendo el blanco perfecto para que otros descarguen sus frustraciones en ti, exprésate con firmeza, pero sin necesidad de gritar, haz valer tu voz sin miedo. También es buen momento para reflexionar sobre cómo tratas a quienes te rodean a veces, tu dureza puede lastimar incluso cuando no es tu intención, aprende a equilibrar tu carácter fuerte con un poco más de empatía, o terminarás alejando a personas valiosas.

No te hagas el mártir ni busques que te levanten cada vez que caes, tienes más fuerza de la que crees, y ya es hora de demostrarlo sin esperar aplausos, defiende tus ideas, cuida tu dignidad y no permitas que nadie tome decisiones por ti, es mejor que te vean con carácter que como alguien que solo busca complacer. Números de la suerte: 2, 9, 21. Color del día: Rojo vino

ARIES

Este fin de semana el universo te pone a prueba con tentaciones fuertes, se aproximan relaciones prohibidas o personas que sabes que no te convienen, es momento de actuar con madurez: aléjate de lo que no es tuyo y empieza a respetarte más, no naciste para ser plato de segunda mesa ni para llenar vacíos ajenos, recuerda que tu valor no depende de la atención que recibas de otros.

Podrías cruzarte con alguien de tu pasado, justo cuando creías que ya habías cerrado ese capítulo, es el momento perfecto para preguntarte si quieres revivir lo que ya te dolió o seguir tu camino con la frente en alto a veces el destino prueba nuestra evolución poniendo en frente aquello que alguna vez nos desarmó.

También es probable que empieces a alejarte de personas que ya no suman, aunque te cueste, despedirte de quienes nos marcaron no siempre es fácil, pero crecer implica aprender a soltar, piensa en lo que quieres para ti a futuro, y si esas personas encajan o no en esa visión.

Tu estado de ánimo estará algo inestable en estos días, podrías sentirte perdido o sin rumbo, haz una pausa, piensa hacia dónde quieres ir y establece metas reales, no permitas que las emociones momentáneas te hagan tomar decisiones drásticas, si notas cambios en tu humor, cuida especialmente tu comunicación con quienes te rodean. Si tienes pareja, se avecinan cambios positivos, una situación inesperada los unirá más y fortalecerá el vínculo, pero para que eso ocurra, debes evitar hablar desde la impulsividad, cuida tus palabras, sobre todo este fin de semana, porque podrías herir a quien más te quiere sin darte cuenta.

No estás solo, tienes la energía y la capacidad para lograr lo que te propongas, pero necesitas organizarte, enfocarte y dejar de perder tiempo con personas o situaciones que no te llevan a ningún lado. Números de la suerte: 5, 14, 29

Color del día: Azul.

TAURO

Este fin de semana se abre una gran oportunidad para crecer en lo profesional, podrías recibir una propuesta de cambio de puesto o incluso una oferta de trabajo con mejores ingresos, sin embargo, mantén los pies en la tierra: no sueltes lo que tienes hasta asegurarte de que lo nuevo es real y estable, no te lances al vacío solo por entusiasmo. En lo personal, es momento de hacer limpieza, no solo de objetos sino también de personas, hay quienes solo están cerca para criticar o envidiar lo que has logrado, aprende a identificar a esa gente que solo aporta quejas y problemas, pero nunca soluciones ni apoyo, no les des más espacio en tu vida a veces el crecimiento requiere distancia.

Vienen recuerdos del pasado que podrían sacudirte emocionalmente, alguien o algo regresará para remover emociones viejas, prepárate emocionalmente para cerrar esos ciclos, recuerda: si dolió, si te frenó, si te hizo dudar de ti… no merece una segunda oportunidad, aprende a soltar lo que ya no es para ti, en temas sentimentales, podrías tener la oportunidad de consolidar una relación o empezar una nueva con gran potencial, sin embargo, tu desconfianza podría convertirse en el principal obstáculo, no dejes que tus miedos saboteen lo que podría convertirse en algo bueno, deja de esperar traiciones de quien aún no te ha fallado.

Cuida tu economía, vienen tiempos favorables, pero si no administras bien lo que ganas, te costará mantener el equilibrio, tienes la tendencia de gastar apenas te llega el dinero, y eso te impide ver resultados a largo plazo, aprende a diferenciar entre lo que quieres y lo que realmente necesitas, deja de culparte por errores que no fueron tuyos, tienes el hábito de cargar culpas ajenas y de exigirte demasiado, es momento de perdonarte, soltar lo que no puedes cambiar y seguir avanzando, el pasado ya no se puede corregir, pero sí se puede usar como impulso para un futuro mejor. Números de la suerte: 4, 11, 36. Color del día: blanco.

GÉMINIS

El amor toca tu puerta, pero tú sigues complicándolo todo, has tenido varias oportunidades para ser feliz, pero te aferras a exigir cosas que ni tú estás dispuesto a dar, tienes que entender que nadie es perfecto, y que el amor real se construye con paciencia, aceptación y compromiso, no con fantasías imposibles. Se vislumbra la llegada de una persona de piel clara que podría cambiar tus ideas sobre lo que creías que era el amor, esta nueva conexión podría sacudir tu mundo emocional y abrirte los ojos a nuevas formas de amar y compartir, mantén la mente abierta y el corazón listo, pero no corras: deja que las cosas fluyan a su ritmo.

Cuida tu equilibrio emocional, últimamente te estás dejando llevar por excesos que solo te desgastan: desvelos, comidas desequilibradas, y en algunos casos, abuso del alcohol, el cuerpo te está pidiendo una pausa, no esperes a que tu salud te mande la señal más fuerte. Fin de semana con energías algo tensas, cuídate de robos, pérdidas de objetos y distracciones que podrían costarte caro, se más precavido, sobre todo en espacios públicos o durante desplazamientos, también podrían surgir desacuerdos en la familia; si no sabes bien lo que está pasando, evita opinar, podrías terminar en medio de algo que no te corresponde.

Deja de vivir con ansiedad por el futuro, estás perdiendo momentos valiosos preocupándote por cosas que tal vez nunca ocurran. Conéctate con el presente, ocúpate de lo que sí puedes controlar y aprende a soltar lo que no depende de ti. Si tienes pareja, vendrán experiencias que los unirán más, se refuerza el compromiso y podrías recibir noticias relacionadas con embarazos en la familia o entre amistades cercanas, la estabilidad emocional depende de ambos, así que deja de buscar problemas donde no los hay. Números de la suerte: 2, 13, 40. Color del día: Amarillo.

CÁNCER

Si tienes pareja, es momento de prestarle más atención, últimamente estás enfocando tu energía en personas o situaciones que no son prioritarias, y podrías estar descuidando lo que realmente importa, hay quienes están al acecho, esperando cualquier descuido para meterse en donde no les llaman, no des pie a malentendidos, cuida lo que amas. Se aproxima la oportunidad de un viaje o escapada, pero puede que una salida con una amistad se cancele inesperadamente, tómalo con calma, no todo lo que se retrasa es negativo a veces, los cambios de planes son señales del universo para redirigirte hacia algo mejor. Una tentación podría cruzarse en tu camino: la posibilidad de involucrarte en un triángulo amoroso o situación confusa a nivel sentimental, antes de dar un paso en falso, piensa en lo que quieres realmente, no te conviertas en el perro de las dos tortas, que por no decidir, termina perdiendo todo.

Estás en una etapa ideal para tomar acción sobre ese negocio o proyecto que tienes rondando en la cabeza desde hace tiempo, si te lo tomas en serio y te organizas, podrías generar ganancias importantes, no esperes el “momento perfecto”, porque ese nunca llega. Actúa ahora. No sigas ocultando lo que sientes, hay personas que sí están dispuestas a darte amor, pero tú te cierras o pones barreras por miedo a salir lastimado, la vulnerabilidad no te hace débil; al contrario, es señal de valentía, ábrete un poco más o podrías perder oportunidades valiosas. Cuidado con traiciones de amistades, no todas las personas que te sonríen son sinceras, también presta atención en el ámbito laboral, ya que podrías enfrentar obstáculos por parte de compañeros o superiores que no quieren verte avanzar, no caigas en provocaciones, demuestra con hechos de lo que eres capaz. Números de la suerte: 6, 18, 29. Color del día: Azul celeste.

SAGITARIO

La vida te presentará nuevas oportunidades, pero será clave que mantengas la cabeza fría y no actúes por impulso, estás entrando en una etapa en la que tus pensamientos tienen mucho poder: cuidado con lo que deseas, porque podrías terminar atrayéndolo… y no todo lo que deseas te conviene. Un viaje con amistades o familia podría estar en puerta, aunque también surgirán contratiempos o imprevistos que pondrán a prueba tu paciencia, respira profundo y toma decisiones con calma, no todo saldrá como lo planeaste, pero eso no significa que saldrá mal.

En temas del corazón, es posible que te sientas cómodo con la soledad, has aprendido que es mejor estar solo que mal acompañado, y tienes razón, no te conformes con alguien que no te suma, que no te impulsa o que solo está por costumbre, el amor debe sentirse como hogar, no como una carga. En lo laboral, se abren puertas interesantes que podrían mejorar significativamente tu economía, sin embargo, no tomes decisiones apresuradas, espera el momento justo para actuar y evalúa bien cada propuesta, no es momento de correr riesgos innecesarios, pero sí de avanzar con estrategia.

Podrías iniciar trámites importantes o gestiones que venías postergando, hazlo ya, sin miedo, también cuida tus pertenencias: habrá propensión a pérdidas o accidentes menores como caídas o tropiezos, mantente alerta y enfocado. Es momento de limpiar tu entorno, literal y emocionalmente, libérate de cosas, objetos y personas que ya no tienen sentido en tu vida, todo lo que ocupa espacio sin propósito está bloqueando tu crecimiento, renueva tu energía, tu casa y tus ideas, eso abrirá caminos. Números de la suerte: 9, 17, 35

Color del día: Verde.

CAPRICORNIO

Una amistad cercana podría atravesar problemas de salud o incluso caer en cama, pero no te alarmes: todo se resolverá con el tiempo, acompañar está bien, pero no cargues con lo que no te corresponde, si esa persona se acerca a ti con sus problemas, escucha con empatía, pero sé claro si no sabes cómo ayudar, no ofrezcas falsas esperanzas solo por quedar bien. Si tienes pareja, una situación relacionada con el dinero o con la familia podría generar cierta tensión, es importante que no mezcles emociones con temas prácticos: dialoga desde la calma y evita culpas, resolverán cualquier problema si ambos están dispuestos a construir en vez de pelear.

Es hora de dejar la flojera y ponerte las pilas, el amor no llegará ya armado, envuelto y con moño: tendrás que identificar a la persona adecuada y trabajar junto a ella para que la relación florezca, nada crece solo, si estás en una relación a distancia, hay buenas señales de que ese vínculo se fortalece, también podrías tener reencuentros con personas de tu familia que hacía tiempo no veías. Una amistad te buscará para contarte un chisme o pedirte consejo, te conviene mantenerte neutral, no opines de más, porque podrías terminar involucrado en algo que ni te incumbe ni comenzaste.

En el terreno del amor, vienen novedades, alguien podría aparecer por medio de redes sociales o a través de una amistad, si te interesa, da una oportunidad, pero no fuerces las cosas, deja que la conexión se dé de manera natural. Tú tienes una personalidad fuerte, y eso es algo que muchos respetan… y otros temen, mantente firme frente a quienes buscan manipularte o hacerte sentir menos, nadie ha logrado doblegarte ni hacerte actuar contra tu voluntad, y eso es parte de tu esencia: sigue así, con la frente en alto y el carácter bien plantado. Números de la suerte: 2, 14, 30. Color del día: Gris plata.

ACUARIO

Es momento de dejar atrás los rencores, las decepciones y todas esas cargas emocionales que no te permiten avanzar, no te caigas por nadie: quien no te valora no merece que cargues con su recuerdo, aprende a dar en la misma medida en que recibes, si algo no fluye de forma equilibrada, suéltalo sin miedo. Evita enojarte por situaciones que, aunque incómodas, tienen solución, en vez de reaccionar con impulso, responde con inteligencia, recuerda que no es tu responsabilidad hacer justicia por mano propia: la vida se encarga tarde o temprano de poner a cada quien en su lugar.

Los cambios que vienen pueden parecer inciertos, pero no les temas, solo arriesgándote podrás salir de esa rutina que ya no te llena, aunque tenías en mente un viaje, es probable que se cancele por falta de recursos o por desinterés, ya sea tuyo o de las personas con las que lo planeabas, no te frustres: vendrán mejores oportunidades. Es posible que en estos días te invada cierta nostalgia al recordar a alguien que ya no está, permítete sentir, pero no te estanques, tu familia mostrará más unidad, y una entrada de dinero inesperada te dará un respiro, aprovecha ese ingreso con sabiduría y no lo malgastes.

Cuida mucho la imagen que proyectas a veces muestras una cara que no refleja tu verdadero yo, y eso puede alejarte de quienes sí te valoran por quien eres, no necesitas aparentar para ser aceptado, la autenticidad es tu mejor herramienta. Ya basta de complicarte la vida con historias que no valen la pena, tienes la capacidad y el carisma para atraer a quien realmente te interese, pero pierdes oportunidades al esperar que los demás sean como tú, no todos aman de la misma manera, y eso no es malo, solo diferente.

No caigas más en dinámicas que te debiliten o que te dejen como “el bueno de la historia” pero sin nada en las manos, aprende a elegir tus batallas y a reconocer cuándo seguir y cuándo retirarte, la vida está llena de oportunidades, pero necesitas estar listo para tomarlas sin miedo. Números de la suerte: 5, 11, 27. Color del día: Turquesa.

PISCIS

Hay una amistad que siente algo por ti, pero tu desconfianza se ha vuelto un muro difícil de cruzar, sii te interesa, atrévete a abrirte poco a poco; no todas las personas vienen con malas intenciones, sin embargo, ten mucho cuidado con las traiciones, estás atrayendo envidias y no todas las amistades que te rodean te miran con buenos ojos, aprende a reconocer quién está contigo por cariño genuino y quién solo por conveniencia. Si estás en una relación, podrías atravesar un momento tenso por celos relacionados con alguien de piel clara, lo más sano será hablar con claridad, sin reproches ni suposiciones, la confianza es la base de todo, y si hay dudas, es mejor enfrentarlas con madurez que dejar que crezcan en silencio.

Un viejo amor volverá a aparecer de forma inesperada, aunque la nostalgia podría jugarte una mala pasada, recuerda que el pasado ya tuvo su oportunidad, no vuelvas a lo que te hizo daño solo porque extrañas los momentos buenos, la vida te está ofreciendo nuevas posibilidades, pero si sigues mirando hacia atrás, podrías perderlas. Se avecinan días de reflexión, y podrías sentirte más sensible de lo normal, algunos recuerdos o ausencias podrían hacerte sentir nostalgia o tristeza, no lo reprimas, pero tampoco te encierres, es un buen momento para sanar, liberar lo que pesa y tomar decisiones que te impulsen hacia adelante. En lo profesional, recibirás noticias favorables, si estás esperando una oportunidad laboral o una mejora en tus ingresos, está cerca, no temas a los nuevos retos: allí podría estar la clave para tu crecimiento económico, además, una visita inesperada te hará replantearte ciertas cosas en tu vida personal.

Si últimamente has sentido que alguien que te interesa se comporta de forma ambigua —a veces se acerca, otras se aleja—, tal vez sea hora de preguntarte qué tanto estás dispuesto a esperar, tu tiempo y tus emociones valen, no te conformes con migajas emocionales. Por último, si tienes dudas sobre tu relación actual, no te quedes callado, habla, pregunta, aclara, lo que hoy ignoras podría explotar más adelante, mejor enfrentar la verdad, sea cual sea, que vivir con una bomba de tiempo emocional. Números de la suerte: 9, 18, 33

Color del día: Azul marino