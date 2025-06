Isaac del Toro y las fuertes críticas del ecuatoriano Richard Carapaz

Isaac del Toro fue acusado por el ecuatoriano Richard Carapaz de no saber correr el Giro de Italia, culpándolo de su fracaso de no poder ganar el Giro de Italia, ante lo cual el mexicano nacido en Ensenada, Baja California, señaló que el sudamericano no quiso correr en equipo.

Este cruce de críticas le puso la cuota de polémica a la finalización de la etapa 20, la penúltima del Giro de Italia y donde el británico Simón Yates, prácticamente venadeó a ambos competidores para adjudicarse la maglia rosa y con ello tomar una ventaja de más de cuatro minutos que prácticamente lo convirtió en el triunfador de la edición 2025 de esta competencia en Italia.

El enfado de Carapaz con Del Toro: "Ha perdido el Giro, no ha sabido correr bien"#GirodItalia pic.twitter.com/XzRL48gYK9 — Christian Ramírez (@Christi6179520) May 31, 2025

Carapaz habló al finalizar la vigésima etapa y con la adrenalina, todavía recorriéndole cada fibra de su ser, responsabilizó al mexicano de haber permitido la victoria del británico Yates: “Podríamos haber sido los más fuertes, pero ha ganado el más inteligente. Él perdió el Giro, no ha sabido correr y ha ganado el más inteligente”.

La respuesta de Del Toro

Por su parte Isaac del Toro frente a las acusaciones de Carapaz se mostró más ecuánime y dijo que el ecuatoriano no quiso correr en equipo y que esa fue la razón de que el británico Simón Yates les haya arrebatado la gloria del Giro de Italia, provocando la frustración del corredor ecuatoriano.

El ciclista mexicano Isaac del Toro es ovacionado por los asistentes luego de haber finalizado la Etapa 20 en su histórica participación en el Giro de Italia, convirtiéndose así en un orgullo para el deporte mexicano. pic.twitter.com/edDhJC92eR — NMás (@nmas) May 31, 2025

“En la última parte de la subida intenté trabajar con Carapaz, pero él no quiso. Tampoco podía darlo todo con él solo a mi rueda, porque entonces me atacaría por la espalda. Y si perdía la clasificación, no quería perder también el segundo puesto

Y añadió que: “Richard era segundo en la clasificación, así que pensé que era lógico que saliera detrás de Yates. Aunque tenía la sensación de que podía seguir al británico, yo tenía que seguir primero a Carapaz. Si perdía la maglia rosa no quería perder también el segundo puesto”, precisó el mexicano.

Carapaz le informa a Del Toro que no tira más. Defender el rosa es trabajo suyo. Como decimos siempre: el ciclismo es un deporte individual que se corre por equipos. pic.twitter.com/jcR6GkTqje — 〽️ Giorgio 🥇 (@JeSuisFander) May 31, 2025

Finalmente aplaudió la táctica de Simón Yates, el virtual ganador de esta competencia: “No fue una apuesta. Hice lo que creí más inteligente. Pero todos jugaron sus bazas, aunque Visma lo hizo muy bien con Wout van Aert arriba. ¡Me quito el sombrero ante ellos!”, concluyó.

Lo extraoficial del desencuentro

Finalmente habría que señalar que las versiones extraoficiales señalan que el desencuentro y la falta de apoyo mutuo entre el mexicano Isaac del Toro y el ecuatoriano Richard Carapaz se debió a que en una etapa anterior el sudamericano le pidió apoyo al mexicano y este se negó.

Entonces este sábado 31 de mayo supuestamente Carapaz le devolvió la descortesía al mexicano y al final se pagó un precio muy alto y fue la gran razón de que el joven azteca no se bañara de gloria en esta prestigiada prueba del ciclismo mundial.

Seguir leyendo: