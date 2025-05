Senadora de Kentucky abandona al Partido Demócrata después de 27 años y se suma a los republicanos

Después de casi tres décadas de militar en el Partido Demócrata, Robin Lynn Webb, senadora por Kentucky, decidió renunciar a sus filas y sorpresivamente dio a conocer que se pasa al bando republicano.

La abogada que trabajó como minera extrayendo carbón hasta cumplir 25 años fue elegida por primera vez como miembro de la Cámara de Representantes estatal en 1998 y allí permaneció hasta 2009.

Posteriormente, renunció al cargo en busca de convertirse en senadora, rol asumido hasta la fecha.

Sin embargo, en un giro inesperado, Webb declaró sentirse abandonada por los demócratas y por ello optó ya no continuar siendo una más de sus militantes.

“Aunque sea un cliché, es cierto: no abandoné el partido, sino que el partido me abandonó a mí. El Partido Demócrata de Kentucky ha distanciado cada vez más a demócratas rurales de toda la vida como yo, al no apoyar los temas que más importan a los habitantes rurales de Kentucky. Se ha vuelto insostenible y contraproducente para los intereses de mis electores que yo siga siendo demócrata“, externó.

La baja de Robin Webb en las filas demócratas es un duro revés para el proyecto de restructuración que enfrenta su partido. (Crédito: Timothy D. Easley / AP)

Con la baja de Robin Webb, los demócratas ahora solo tendrán seis de los 38 escaños del Senado estatal de Kentucky, lo cual lo coloca en una posición muy vulnerable ejerciendo su control sólo en distritos urbanos y suburbanos de un estado con grandes extensiones de territorio rural, cuya población se inclina plenamente hacia los conservadores.

Robert Benvenuti, presidente del Partido Republicano en Kentucky, indicó que, la decisión de Robin Lynn Webb de unirse a las filas conservadores, es un ejemplo del cambio adoptado por otros ciudadanos al darse cuenta cómo los intereses de los demócratas ya no comulgan con las necesidades de la población.

“La trayectoria política de Robin habla por sí sola. Ya sea su defensa del carbón en Kentucky y nuestra independencia energética, su apoyo a un presupuesto responsable o su compromiso con la infraestructura rural, el desarrollo de la fuerza laboral y los asuntos judiciales, ha trabajado durante mucho tiempo junto a sus colegas republicanos para promover los intereses del este de Kentucky.

Al igual que muchos otros habitantes de Kentucky, ella ha reconocido que las políticas y los objetivos del Partido Demócrata actual simplemente no son lo que eran antes y no se alinean con la gran mayoría de los habitantes de Kentucky”, enfatizó.

