Mexicano Armando Reséndiz vence a Plant y le arrebata título interino

El mexicano Armando ‘Toro’ Reséndiz se convirtió en campeón interino de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer en las tarjetas de los jueces a Caleb Plant en Las Vegas.

La pelea desde el principio fue reñida. Plant comenzó dominando y manteniendo la distancia en los primeros asaltos, mientras que el mexicano buscaba acortarla. Poco a poco el Toro Reséndiz fue descifrando al estadounidense -que mostraba signos de desgaste- con su presión constante y buenas combinaciones.

Al final los jueces le otorgaron al mexicano la victoria en las tarjetas por decisión dividida (116-112, 116-112 y 113-115) y le arrebató el título a Caleb Plant de manera sorpresiva, ya que no era el favorito para ganar.

The moment Armando Resendiz became THE NEW Interim WBA Super Middleweight World Champion! 🏆#PlantResendiz pic.twitter.com/cWDjDZqE7l — Premier Boxing Champions (@premierboxing) June 1, 2025

En la entrevista sobre el ring, Toro Reséndiz no ocultó su felicidad al conocer el resultado y agradeció a todas las personas que creyeron en él. Además, el peleador azteca expresó que está dispuesto a enfrentarse a cualquiera de la división.

“La mejor parte de mi carrera, me siento muy feliz, muy contento, yo sé que había personas que no creían en mí, pero yo estoy contento porque yo sí creí en mí. Mi esquina creyó en mí, mi preparador físico, mi promotor y el señor que me dio la bendición para ganar”, dijo.

En cambio, Caleb Plant comentó que sintió que hizo lo suficiente para llevarse el triunfo porque el mexicano no lo presionó tanto, pero admitió que el duelo fue muy parejo.

“Sentí que fue una pelea cerrada y, en una pelea cerrada, a veces las cosas no salen como quieres. Me sentí lo suficientemente en control utilizando el cuadrilátero entero y empleando mi jab, pero los jueces no lo vieron de esa manera. Reséndiz no me presionaba tanto. Me conectó un derechazo y eso fue bastante bueno de su parte, pero no hizo nada más para herirme o dejarme anonadado”, declaró.

Caleb Plant no pudo contrarrestar los constantes ataques del Toro Reséndiz.

Armando ‘Toro’ Reséndiz, de 28 años, consiguió el mejor triunfo de su carrera al superar a Plant y coronarse campeón. El mexicano ahora tiene récord de 16 victorias (11 por nocaut) y 2 reveses.

Por su parte, Caleb Plant, de 31 años, regresó a la columna de los ganadores y se convirtió en campeón al superar a McCumby. El estadounidense cuenta con marca de 23 triunfos (14 por la vía rápida) y tres derrotas en su carrera.

