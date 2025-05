Caleb Plant sobre pelea con Berlanga: “Depende de él”

Caleb Plant, campeón interino de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), expresó que depende del boricua Edgar Berlanga que el enfrentamiento entre ambos suceda.

En una entrevista con FightHub TV, Plant señaló que ha intentado conseguir esta pelea, pero Berlanga es quien ha evadido el combate y retado a otros peleadores como Jaime Munguía y Jermall Charlo.

“No ha pedido ninguna pelea conmigo, todo el mundo sabe que he estado pidiendo esa pelea y quiero esa pelea. He sido muy claro sobre eso. Pero se necesitan dos para bailar, sabes, no puedes obligar a nadie a subirse al ring contigo“, dijo.

Edgar Berlanga no ha mostrado interés real en pelear con Caleb Plant. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

“Tienen que quererlo tienen que querer hacer eso y entonces, si siente que no está listo o si esto no es lo que quiere, sabes, si quiere hablar más que caminar, entonces eso depende de él. Pero yo, voy a seguir intentando, sabes, conseguir tantas peleas grandes como pueda”, añadió.

La rivalidad entre ambos comenzó durante la promoción de la pelea de Edgar Berlanga con Saúl ‘Canelo’ Álvarez. En ese entonces, ‘The Chosen One’ estuvo provocando verbalmente a Caleb Plant -quien también peleó en esa cartelera-. Tras noquear a Trevor McCumby y capturar el título interino de la AMB, el estadounidense retó al boricua, quien lo descartó en ese momento.

Por ahora ambos peleadores tienen compromisos confirmados. Plant defenderá su cinturón contra José Armando Reséndiz el 31 de mayo en Las Vegas, mientras que Berlanga peleará con Hamzah Sheeraz el 12 de julio en Nueva York. Si ganan sus respectivos duelos y el boricua quiere, este enfrentamiento podría ser una realidad pronto.

Edgar Berlanga y Hamzah Sheeraz en su primer cara a cara. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

Caleb Plant, de 31 años, regresó a la columna de los ganadores y se convirtió en campeón al superar a McCumby. El estadounidense cuenta con marca de 23 triunfos (14 por la vía rápida) y dos derrotas en su carrera (contra el Monstruo Mexicano y Canelo Álvarez).

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, volvió a la senda del triunfo al noquear a Jonathan González-Ortiz en el primer asalto. El peleador puertorriqueño cuanto con registro de 23 triunfos, 18 de ellos por la vía del sueño y un revés.

