Caleb Plant dice que Berlanga no quiere pelear con él

Caleb Plant, campeón interino de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), dejó claro que Edgar Berlanga no quiere pelear con él tras su victoria sobre Jonathan González-Ortiz el pasado fin de semana.

En entrevista con FightHype, Plant explicó que Berlanga no se ve realmente interesado en el enfrentamiento porque mencionó a otros oponentes y no a él directamente.

“Él no me está retando. En Nueva York le preguntaron si quería pelear conmigo y él dijo que no. Jermall (Charlo), (Jaime) Munguía esas son las peleas que más le interesan en este momento”, dijo.

Edgar Berlanga quiere enfrentar a los mejores de las 168 libras. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Si quisiera enfrentarme lo suficiente habría dicho mi nombre y habría estado listo para ello, si estuviera realmente emocionado y lo quisiera de verdad. Yo si estoy mencionando su nombre. Pero parece que su energía es un poco diferente, pero está bien. Hagamos una pelea grande. Hagamos que una pelea grande suceda”, agregó.

Ahora que The Chosen One volvió a la senda de la victoria luego de perder con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Caleb Plant podría ser una opción para su próximo combate, pero Edgar Berlanga mencionó que sus objetivos son Jaime Munguía y Jermall Charlo.

Durante la promoción de su pelea con el campeón mexicano, Berlanga estuvo provocando verbalmente a Plant -quien también peleó en esa cartelera-. Tras noquear a Trevor McCumby y capturar el título interino de la AMB, el estadounidense retó al boricua, quien lo descartó en ese momento.

La pelea con González-Ortiz fue la última del puertorriqueño con la promotora Matchroom Boxing de Eddie Hearn y ahora que es agente libre tiene planeado buscar las mejores peleas en las 168 libras, por lo que Plant sigue siendo una opción.

Caleb Plant, de 31 años, regresó a la columna de los ganadores y se convirtió en campeón al superar a McCumby. El estadounidense cuenta con marca de 23 triunfos (14 por la vía rápida) y dos derrotas en su carrera (contra el Monstruo Mexicano y Canelo Álvarez).

Por su parte, Edgar Berlanga, de 27 años, volvió a la senda del triunfo al noquear a Jonathan González-Ortiz en el primer asalto. El peleador puertorriqueño cuanto con registro de 23 triunfos, 18 de ellos por la vía del sueño y un revés.

