Eddie Hearn dice que Berlanga debería pelear con Plant

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, expresó que Edgar Berlanga debería enfrentar a continuación a Caleb Plant tras su victoria por nocaut sobre Jonathan González-Ortiz el sábado por la noche en el Caribe Royale Resort en Orlando, Florida.

En una entrevista con FightHype, Hearn piensa que Berlanga puede vencer a Plant y comentó que hablará con Turki Alalshikh para ver si puede concretar este enfrentamiento en caso de que el boricua renueve con su promotora.

“Creo que es una gran pelea (Plant). Pase lo que pase entre Edgar y yo, es una buena pelea para su carrera. Creo que esa es la pelea que debería hacer a continuación, ojalá con nosotros (Matchroom Boxing). Hablaremos con PBC. Quizás también con Su Excelencia, y a partir de ahí seguiremos adelante. No fue ideal, pero estábamos cumpliendo con el contrato. Creo que boxeó muy bien. No me malinterpreten”, dijo.

Caleb Plant retó a Edgar Berlanga para pelear a continuación. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Todos dirán: ‘Ah, el otro’. El otro estuvo sólido, pero Edgar demostró que es un peleador de verdad. Eso es lo que se supone que debes hacer a ese nivel. Ir y destrozarlo. Se vio muy duro y creo que va a mejorar mucho gracias a la actuación de Canelo. Valoro mucho a Caleb. Me gusta. Creo que es un gran tipo, pero hay que intentar controlarlo y darle una paliza. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero es una gran pelea, un gran choque de estilos. Creo que Edgar puede vencerlo. Vamos a verlo“, agregó.

Durante la promoción de su pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Edgar Berlanga estuvo provocando a Caleb Plant -quien también peleó en esa cartelera-. Tras noquear a Trevor McCumby y capturar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el estadounidense retó al boricua.

Ahora que The Chosen One volvió a la senda de la victoria tras perder su invicto contra Canelo Álvarez, Plant podría ser una opción para su próximo combate, pero Berlanga mencionó que sus objetivos son Jaime Munguía y Jermall Charlo.

Edgar Berlanga quiere enfrentar a los mejores de las 168 libras. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Edgar Berlanga, de 27 años, volvió a la senda del triunfo al noquear a Jonathan González-Ortiz en el primer asalto. El peleador puertorriqueño cuanto con registro de 23 triunfos, 18 de ellos por la vía del sueño y un revés.

Caleb Plant, de 31 años, regresó a la columna de los ganadores y se convirtió en campeón al superar a McCumby. El estadounidense cuenta con marca de 23 triunfos (14 por la vía rápida) y dos derrotas en su carrera (contra el Monstruo Mexicano y Canelo Álvarez).

Sigue leyendo:

· Edgar Berlanga noquea a González-Ortiz y quiere a Munguía o Charlo

· Edgar Berlanga sigue teniendo como objetivo a Jaime Munguía

· Edgar Berlanga rechaza a Plant y Morrell: “Munguía es el hombre”