ICE está despojando a las personas “de su dignidad”, lamenta estudiante detenida

Ximena Arias-Cristóbal, de 19 años, becaria de TheDream.US, quien liberada por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras su detención en Georgia, consideró que las actuales operaciones migratorias atentan contra los derechos humanos.

“Soy hija, hermana y una corredora apasionada. Llevo 15 años viviendo en Georgia y asistí a la Universidad de Oglethorpe gracias a la beca TheDream.US. Lamentablemente, fui detenida por ICE en el Centro de Detención Stewart, una experiencia que me cambió la vida y me marcó emocional y mentalmente”, dijo en conferencia de prensa virtual. “Esto no es solo un problema de inmigración, es un problema de derechos humanos. Se está despojando a las personas de su dignidad y sus libertades básicas, y es algo que no podemos ignorar”.

Recordó que los agentes la encadenaron de las manos y los tobillos, para luego encerrarla con personas que incluso sí tienen historial criminal.

“No soy solo una inmigrante, soy un ser humano, soy georgiana y soy una estadounidense sin papeles. Nadie debería tener que pasar por algo así”, consideró.

Dijo que enfrenta dificultades, porque necesita encontrar una vía para permanecer en el país e incluso “cualquier cosa que diga” puede ser usada en su contra.

Arias estuvo recluida en un centro de detención de ICE en Georgia y enfrentaba un proceso de deportación, luego de su arresto por una supuesta violación de tráfico, la cual fue suspendida.

Ella ha vivido en la zona de Dalton en Georgia desde que su familia llegó a Estados Unidos cuando tenía 4 años. Está matriculada en el Dalton State Community College, pero ahora no puede salir.

“Mi abogado me ha recomendado quedarme en casa”, expuso.

Más jóvenes en riesgo

Ximena no pudo aplicar por DACA, debido a que llegó en 2007 a EE.UU. y su caso no le daba elegibilidad.

“Pero ella es parte del criterio de Dreamers, es decir, una persona que llegó siendo niña y ha estado desde preescolar hasta la preparatoria”, destacó Gaby Pacheco, presidenta y directora ejecutiva de TheDream.US. “Los dreamers están bajo ataque. Lamentablemente, la historia de Ximena no es aislada. En los últimos meses, varios [de] los becarios y exalumnos de TheDream.US han sido arrestados, detenidos e incluso deportados. Y, al igual que Ximena, la mayoría de los Dreamers actuales no tienen DACA, incluyendo casi el 90% de nuestros actuales becarios de TheDream.US. Estos jóvenes quieren contribuir a este país, pero en cambio viven con miedo”.

En la conferencia estuvo organizada por America’s Voice y contó también con Miriam Feldblum, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza de Presidentes para la Educación Superior y la Inmigración.

“Lo ocurrido con Ximena es desgarrador y también una advertencia. En todo el país, el miedo y la incertidumbre amenazan la posibilidad de que los estudiantes indocumentados e internacionales continúen su educación”, consideró Feldblum.

Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, quien moderó la conferencia criticó la política de deportaciones del presidente Donald Trump, que han afectado a jóvenes como Ximena.

“Diariamente, America’s Voice rastrea historias que capturan la lamentable realidad de que la redada de deportaciones se dirige cada vez más contra los jóvenes Dreamers”, dijo. “Los anuncios de políticas de la administración y las acciones relacionadas han generado un clima de miedo e incertidumbre en los campus universitarios, desalentando a los estudiantes internacionales de estudiar y prosperar en las instituciones estadounidenses”.

