LatinaFest, un mundo de creatividad y empoderamiento sin fin

Kassandra Pérez y su hermana Bárbara, se divirtieron con el ambiente acogedor de LatinaFest, un tipo de evento que nunca habían experimentado.

“Recuerdo haber crecido y sentirme muy inferior”, dijo Bárbara, de origen cubano, pero nacida en los Estados Unidos. “Ahora me siento bien de tener una comunidad tan grande. Eventos como este son realmente empoderadores”.

LatinaFest fue fundado hace siete años con la meta de apoyar, elevar y amplificar a la comunidad latina. Específicamente buscan apoyar a las emprendedoras latinas y darles la oportunidad de destacar sus talentos.

El evento realizado el lunes 1ro de junio contó con casi 100 diferentes vendedoras latinas, una variedad de talleres, diferentes oradoras y mesas redondas.

El negocio Luchona se especializa en delantales de cuero de origen mexicano. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Este año debido a los más de 3,500 asistentes, las cofundadoras, Bel Hernández Castillo y Naibe Reynoso, se sintieron muy agradecidas de poder tener el evento en el parque Gloria Molina Grand Park, justo al lado del ayuntamiento de Los Ángeles.

“Ella es precisamente el tipo de persona que celebramos hoy en Latina Fest”, dijo Hernández, refiriéndose a Gloria Molina. “Su legado nos inspiró y queremos celebrar nuestra herencia, mientras seguimos construyendo un futuro basado en el empoderamiento, la representación y la resiliencia”.

La supervisora Hilda Solís dio la bienvenida al evento y compartió que las latinas son el sector de más crecimiento de la pequeña empresa.

Agregó que en el condado de Los Ángeles, las mujeres representan un poco más de la mitad de los 10 millones de personas que lo habitan.

“1.7 millones de ellas son inmigrantes y la mitad son latinas”, dijo la supervisora Solís. “Así que nuestras mamás, hermanas, abuelas, tías y amigas…, son las personas que hacen que nuestra comunidad funcione”.

Katie Gonzales a los 17 años lanzó su negocio Slime Gets Lit. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Además, la supervisora destacó la importancia de que las latinas tengan la confianza para utilizar las subvenciones disponibles para los pequeños negocios que hay en el Departamento de Oportunidad Económica del condado.

Uno de los vendedores más ocupados durante el evento fue el colectivo Ohtli Yollotl, que significa Camino al Corazón en Náhuatl.

“Lo que estamos ofreciendo es medicina tradicional mexicana a las personas que vienen con su corazón abierto a recibir medicina ancestral”, dijo Lupita Rodríguez, una de las cofundadoras del colectivo de 20 mujeres, que incluyen a su hermana Luz y su madre.

“Unas vienen con penas, otras vienen con alegría, otras vienen por curiosidad y nosotras los recibimos con los brazos abiertos”.

Lupita Rodríguez le hace una limpia a Ingrid Soares en LatinaFest en Los Ángeles. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

De acuerdo con Rodríguez, las limpias funcionan para armonizar el cuerpo, para la paz, para la tranquilidad y para deshacerse de la incertidumbre.

Las mujeres del colectivo utilizaron diferentes plantas, huevos, conchas y tambores, entre otras cosas para poder hacer las limpias. Al terminar, muchas de las latinas que recibieron la limpia se fueron con una sonrisa, lágrimas de felicidad o un abrazo y tranquilidad.

Otro de los negocios presentes fue el de Flores de Juanita, de productos de cannabidiol (CBD), un compuesto no psicoactivo presente en la planta Cannabis que es utilizado para aliviar los dolores de menopausia o perimenopausia.

De acuerdo con Sandy Correa, una de las cuatro mujeres que forma el equipo del emprendimiento, una de las prioridades es eliminar el estigma, tanto de la menopausia como del CBD.

“Creamos este negocio porque nos dimos cuenta de que la menopausia es algo de lo que las mujeres de nuestra comunidad no hablan”, explica Correa. “Muchos de nuestros padres no lo mencionaron, pero también para eliminar el tabú del uso de CBD”.

Los productos incluyen gomas de CBD para aliviar la ansiedad y los dolores de cuerpo entre otros males. Los productos son orgánicos y probados en laboratorio. Después de tres años en desarrollo, el negocio lanzó sus productos oficialmente en noviembre.

Brenda Plascencia, con 20 años de experiencia como estilista de cabello, lanzó Luchona, un negocio donde la latina se especializa en delantales de cuero de origen de México.

La presencia femenina fue la predominante durante todo el evento. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

“He sido estilista del cabello durante 20 años, también tengo afinidad por la industria alimentaria y, aunque fui a la escuela de arte hace muchos años, después de dejar de trabajar como estilista, pensé: Bueno, creo que voy a hacer mi proyecto y fusionar mis habilidades, mi cultura y mi pasión”, dijo Plascencia. “Así nacieron estos delantales de cuero”.

Su padre solía tapizar vehículos lowriders, así que ella creció con mucho material de cuero en su hogar y ahora, ella trata su negocio como una especie de homenaje para su progenitor.

Desde los 17 años de edad, Katie Gonzales ha tenido su emprendimiento de slime (un material pegajoso y de múltiples colores) muy popular entre los niños. Pero ahora ese material se ha convertido en su negocio de tiempo completo donde ofrece decenas de colores de slime.

“Tenía un amigo que se burlaba de mí porque no sabía hacer figuras con slime”, dijo Gonzales. “Yo pensaba: Bueno, vale, así que empecé a buscar todo lo que podía hacer y lo hice bien. Luego me empezó a gustar y me encantó hacerlo para mí”.

Cuando tuvo una gran cantidad de material su madre, que vende plantas, le sugirió que vendería sus creaciones y comenzó el negocio de Gonzales.

Hoy en día, la emprendedora asiste a diferentes eventos por todo Los Ángeles y escucha el reconocimiento de otras personas de todas edades.

La joven latina expresó que para los emprendedores principiantes es sumamente importante perseguir sus objetivos y terminarlos, sin pensar en lo que diga la gente.

Mariza Elizarraraz fundó su negocio, Amigas on Tour, con la meta de empoderar a las mujeres para explorar el mundo con confianza.

A través del negocio, la latina planifica y organiza viajes en grupo para mujeres latinas que quieren viajar, pero no quieren hacerlo solas.

“Lo único que tienen que hacer es reservar su vuelo internacional y tener su pasaporte listo”, dijo Elizarraraz. “Aparte de eso, todo lo demás se organiza por ellas. Es facilísimo. Actualmente tenemos amigas que usan nuestro servicio en todo Estados Unidos”.