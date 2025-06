Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 5 al 11 de junio

Fey en el teatro Wiltern

La cantante de los años noventa, Fey, trae su “Hits Tour” al teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). La artista mexicana cantará temas como “Media naranja”, “Azúcar amargo” y “Subidón”. Hoy jueves 5 de junio a las 8 pm. Boletos desde $64. Informe ticketmaster.com.

Foto: Mezcalent Crédito: Mezcalent

Joshua Guerrero en The Wallis

La última serie de recitales entre The Wallis y la LA Opera presenta al tenor mexicoamericano Joshua Guerrero en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills). El artista comenzó su carrera con esta compañía y desde su graduación ha hecho papeles en producciones como Moby-Dick, Macbeth y The Ghosts of Versailles. Sábado 7 de junio a las 7:30 pm. Boletos desde $54. Informes thewallis.org.

Foto: LA Opera

Teatro musical en el Sierra Madre Playhouse

Teatro en el Sierra Madre Playhouse (87 W. Sierra Madre Blvd., Sierra Madre) estrenará “Flashes of LIght”, un musical acerca del visionario inventor Nikola Tesla y su musa, Electra, la poderosa diosa de las nubes marinas. Dirigida por Jon Lawrence Rivera. En días selectos hasta el 9 de junio. Boletos desde $12. Informes sierramadreplayhouse.org.

Foto: Sierra Madre Playhouse

Festival de la sandía en la Hansen Dam

El ya popular Festival de la Sandía se llevará a cabo en la Hansen Dam Recreation Area Soccer Complex (11480 Foothill Blvd., Lake View Terrace) y contará con música en vivo, DJs, un zoológico, ponys, exhibición de autos, una zona para niños y puestos con vendedores de sandía que ofrecerán una gran variedad de alimentos y bebidas hechos con esta fruta. Sábado 7 y domingo 8 de junio de 10 am a 10 pm. Boletos desde $16; gratis para menores de 5 años. Informes watermelonfest.org.

Foto: Shutterstock

Gran final de arte en el Ahmanson Theatre

El Spotlight Grand Finale del Music Center en el teatro Ahmanson (135 N. Grand Ave., Los Angeles) contará con la presentación de 14 finalistas que terminan una jornada que duró un año en disciplinas como la actuación, la música y la danza. Viernes 6 de junio a las 8 pm. Entrada gratuita. Informes musiccenter.org.

Rigoletto en el Dorothy Chandler Pavilion

La ópera Rigoletto, que se presenta en el Dorothy Chandler Pavilion del Music Center (135 N. Grande Ave., Los Angeles), tiene entre sus protagonistas al barítono Quinn Kelsey, al tenor René Barbera y a la soprano Rosa Feola como Gilda. En días selectos hasta el 21 de junio. Boletos desde $156. Informes laopera.org.

Foto: LA Opera

Fiesta en el hipódromo de Santa Anita

El hipódromo de Santa Anita (285 W. Huntington Dr., Arcadia) celebrará a la cultura latina con lucha libre, puestos de comida, una zona para niños, música en vivo, bailes folclóricos, mariachi y más. Sábado 7 de junio a partir de las 11:30 am. Boletos $5. Informes santaanita.com.

Exhibición en el museo Petersen

El Petersen Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) inaugurará este fin de semana “Totally Awesome! Cars and Culture of the ’80s and ’90s”. Se trata de la primer retrospectiva a gran escala enfocada en el impacto del estilo y la cultura de los ochentas y noventas. Además tendrá elementos interactivos, como videojuegos retro. A partir del 7 de junio. Boletos desde $12. Informes petersen.org.

Foto: Museo Petersen

First Friday en el NHM

La temporada First Friday, Amplified, en el Natural History Museum (900 Exposition Blvd., Los Angeles) presenta esta semana su primer evento de junio titulado Music and Mind, en el que los asistentes podrán explorar el museo con presentaciones en vivo, DJs, conversaciones, cocteles, comida y más. Viernes 6 de junio a las 5 pm. Boletos $25. Informes nhm.org.

Foto: Natural History Museum of Los Angeles Crédito: Cortesía

Festival juvenil en Boyle Heights

El Boyle Heights Youth Festival, que se efectuará en el corazón de este vecindario (1st St., entre Breed y St. Louis, Los Angeles) es un evento liderado, creado y producido por los jóvenes de la localidad. Con música en vivo, actividades deportivas, comida, paletas de hielo gratuitas y más. Sábado 7 de junio de 3 a 7 pm. Evento gratuito. Informes bharts.org.