Aria Bela: de los videojuegos a los escenarios de música

Aria Bela tuvo su primer encontronazo con el desamor cuando era una adolescente y el único lugar donde encontró refugio fue en los videojuegos. Fue su terapia día y noche, día y noche.

“Estuve encerrada mucho tiempo y ahí es cuando empecé a jugar todavía más en la laptop; ya estaba enviciada”, dijo Aria en una conversación por video. “Me costó que mis papás entendieran que estaba disfrutando ese proceso”.

Entonces conoció a un popular gamer español que le encantó.

“Dije, ‘yo quiero hacer lo mismo’; me enamoré del mundo de los videojuegos y comencé a subir videos [a las redes]”, contó.

Y así, sin la intención de que la gente la conociera, dijo, se hizo de millones de seguidores. Actualmente, Aria Bela tiene una base de fans de más de 7 millones en la plataforma de juegos Twich. Con su nombre de usuario AriGameplays, se encuentra entre los 30 videogamers con más seguidores del mundo, una hazaña poco común sobre todo porque esta plataforma está dominada por los hombres.

Solo que jugar diez horas diarias o a veces más no ha sido suficiente para una chica como Aria, que parece tener la energía de un niño de cinco años que se acaba de comer un algodón de azúcar. Ahora, esta chica de 27 años y originaria de Monterrey, México, está materializando una de sus más grandes ambiciones: ser cantante.

“Siempre me ha gustado cantar, bailar, llamar la atención de mi familia, que me vieran”, dijo. “Ya me tocó boxear, presentar, hacer de todo un poco; ahora quiero brincar por ese sueño”.

En estos últimos dos años y medio, Aria se ha enfocado en encontrar su sonido, un proceso que describe como “muy divertido”. El resultado se ha visto reflejado en dos temas que ya estrenó y uno más que estará disponible hoy jueves por la noche. El primero fue “Pilates” y después “Online”. El tercer tema se llama “Gameboy”.

Estas canciones son una mezcla de música pop, urbana, sierreña, norteña y disco.

“La mezcla es principalmente porque soy ‘regia’, de Monterrey”, dijo sobre la ciudad mexicana que se distingue por ser uno de los bastiones de la música norteña, cuna de leyendas como Ramón Ayala, Los Cadetes de Linares y Cornelio Reyna. “Siempre he estado metida en la música mexicana; desde chiquita me ha gustado mucho [la cantante] Alicia Villarreal”.

Aria, sobre todo, quería enseñar a la gente “más de mi mundo, de mi ciudad, de mi país […] Darle a la gente un poquito más de mi México”.

El plan es sacar más sencillos hasta completar un EP, del cual aún no se ha revelado el nombre. Y también continuar como videogamer, aunque ya no por tanto tiempo porque le importa mucho validarse como artista, sobre todo porque las críticas a su nueva carrera no se han hecho esperar.

“Siempre va a haber comentarios de ese estilo [negativos]”, dijo. “Pero al final de cuentas, yo creo que no le hace daño a nadie tener más música; al contrario, es tener acompañamiento para uno mismo”.