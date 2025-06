Cómo evitar que tu lavavajillas huela mal

Si tu lavavajillas desprende un olor desagradable, estas son algunas posibles causas.

Un lavavajillas con mal olor es señal de que podría haber restos de comida y bacterias en su interior.

By Pang-Chieh Ho

Hay algunas expectativas básicas sobre los lavavajillas con las que creo que todos estamos de acuerdo. Todos queremos un lavavajillas que deje platos relucientes. Y nadie quiere abrir el lavavajillas y encontrarse con un olor rancio, como si la máquina exhalara mal aliento.

Sin embargo, este mal olor puede ocurrir si no se realiza el mantenimiento del lavavajillas.

“Suele ser señal de que hay restos de comida, humedad y bacterias”, dice Justin Bovard, director ejecutivo de gestión de productos para lavavajillas de GE Appliances. Una de las razones por las que un lavavajillas con mal olor puede ser un problema es que es posible que no se sepa de inmediato de dónde proviene, lo que dificulta su solución.

Por eso, consultamos al experto en lavavajillas de CR y a los fabricantes sobre las causas más comunes de un lavavajillas con mal olor. Aquí te presentamos las razones más probables, y nuestras sugerencias para evitar que tu lavavajillas huela mal.

Razones por las que tu lavavajillas huele mal

No has limpiado el filtro de tu lavavajillas. Si tu lavavajillas huele mal, lo primero que debes revisar es el filtro. Lo más probable es que el filtro, ubicado en la parte inferior del lavavajillas y diseñado para atrapar cualquier resto de comida que se haya extraído de la vajilla sucia, sea la causa del mal olor.

Si tienes un filtro manual y no sabes que debes limpiarlo, las partículas de comida atrapadas en él podrían causar mal olor, dice Larry Ciufo, quien supervisa las pruebas de lavavajillas en Consumer Reports. Un filtro manual, común en los lavavajillas modernos, requiere una limpieza regular, a diferencia de un filtro autolimpiable.

Un filtro sucio puede causar más daños que solo malos olores. Sin una limpieza regular, también puede afectar el rendimiento del lavavajillas, dice Lindsay Jones, gerente de marca integrada de Maytag.

El desagüe del lavavajillas está obstruido. Los restos de comida del lavavajillas o de los platos podrían estar obstruyendo el desagüe y produciendo olores, dice Jones. Raspar los restos grandes de comida de los platos antes de meterlos puede evitarlo.

El interior del lavavajillas ha acumulado restos de comida. Con el tiempo, se pueden acumular residuos de jabón pegajosos en las paredes del lavavajillas y atrapar partículas de comida, dice Jones. En lugar de enjuagarse por el desagüe, estas partículas de comida pueden adherirse con el tiempo y producir olor.

La puerta de tu lavavajillas está sucia. Ciufo afrima que es posible que se hayan quedado restos de comida atrapados en el borde donde se abre la puerta. También es fácil pasar por alto cualquier acumulación alrededor del marco de la puerta.

Adicionalmente podría haber moho alrededor de la junta de la puerta. “Con la cantidad de humedad y calor que produce un lavavajillas, el moho puede acumularse en la junta de la puerta y producir un olor desagradable si no se limpia con regularidad”, dice Jones.

Cómo evitar que tu lavavajillas huela mal

Si quieres que tu lavavajillas esté libre de mal olor, no puedes escatimar en un mantenimiento y limpieza regular.

Jones recomienda limpiar el filtro del lavavajillas una vez al mes. Primero, vacía el filtro de residuos y enjuágalo con agua caliente. Si aún quedan restos de comida o suciedad pegados, prueba a remojarlo en agua tibia con jabón. Después, puedes usar un cepillo de dientes para eliminar los residuos más difíciles.

Si no estás seguro de si el filtro de tu lavavajillas es manual o autolimpiante, lee nuestras pautas detalladas sobre cómo identificar tu filtro y limpiarlo.

Limpiar periódicamente el interior del lavavajillas con un paño o esponja suave y húmedo puede ayudar a eliminar los restos de comida y suciedad, dice Marty Olson, ingeniero de LG Home Solutions Quality.

Si tu máquina tiene un ciclo de autolimpieza, ejecútalo con el tambor vacío una vez al mes. Olson aconseja añadir 3 cucharaditas de ácido cítrico o un producto de limpieza para lavavajillas recomendado por el fabricante al dispensador de detergente para eliminar cualquier residuo de suciedad, olor, manchas blancas y suciedad.

Si tu lavavajillas no tiene ciclo de autolimpieza, Bovard recomienda darle una limpieza rápida colocando una taza de vinagre blanco en un recipiente apto para lavavajillas en la rejilla superior y poner en el ciclo más caliente.

Si detectas moho u hongos dentro del lavavajillas, Bovard sugiere limpiar el interior con una solución de 1/8 de taza de lejía por 1 galón de agua. Luego, pon un ciclo normal en el lavavajillas vacío sin detergente. Sin embargo, si el interior de tu lavavajillas es de acero inoxidable, evita usar lejía, ya que podría dañar su acabado.

Para limpiar tu lavavajillas sin lejía, ejecuta un ciclo de desinfección con el lavavajillas vacío. O considera usar un limpiador de lavavajillas con ácido cítrico, recomienda Bovard. Si tu lavavajillas presenta un problema de moho persistente, podría ser señal de que la unidad no alcanza la temperatura suficiente. En ese caso, deberías programar una visita con el servicio de mantenimiento para que revise tu lavavajillas.

El moho también puede aparecer en los bordes de la junta de sellado, por lo que es importante inspeccionar periódicamente las juntas de la puerta del lavavajillas para detectar cualquier acumulación. Si ves algún residuo en la junta, límpialo con una esponja limpia y agua tibia con jabón. Al terminar, seca la junta de sellado con un paño limpio para asegurarte de que no quede humedad, dice Jones.

Si sigues todos los pasos anteriores (limpiar periódicamente el filtro, el interior del lavavajillas y la junta), reducirás la probabilidad de que la próxima vez que abras la puerta del lavavajillas huelas un olor desagradable.

