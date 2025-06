Francisca destapa los cambios que ha experimentado en la recta final de su embarazo

La conductora Francisca se encuentra en la recta final de su tercer embarazo y en medio de los preparativos para recibir a su pequeña, ha compartido cuáles son los cambios por los que ha atravesado en este periodo. ¡Te contamos lo que dijo!

Entre grabaciones del matutino “Despierta América”, la estrella de la pantalla chica se dio el tiempo de interactuar con sus seguidores en una dinámica de preguntas y respuestas a través de su cuenta oficial de Instagram.

Allí, la dominicana confesó que a diferencia de sus dos embarazos previos, esta experiencia ha ha sido más relajada: “Yo me siento muy bien, este embarazo ha sido totalmente distinto y la he llevado muy bien, me ha tratado súper”, contó.

De acuerdo con la integrante de Univision, los síntomas más fuertes los experimentó al inicio: “Al principio tuve malestares, pero después se me quitaron, solo los primeros tres meses, después me he sentido fantástica. Lo único que podría agregar diferente a las demás panzas que he tenido es náuseas y ganas de vomitar, que dicen que es muy típico de las niñas“, explicó.

Además de su pronunciada pancita de embarazo, Francisca compartió otros de los cambios físicos que ha traído consigo el último trimestre de gestación: “En las últimas semanas, uno ya se va sintiendo como más pesado porque uno gana más peso. Si se fijan, miren, tengo los labios que parezco que me los operé o que me los inyecté“, destacó.

“Así como se aumentaron un poco los labios, la nariz también, ya empecé como a caminar como pingüinito”, complementó la famosa. “En sentido general me siento bien. O sea, fueron solamente esas como incomodidades normales porque la panza está más grande, no duermes bien, bla, bla, bla, bla. Pero esta niña es una estrella, se ha portado maravillosamente bien”.

Francisca culminó su sesión de preguntas y respuestas confirmando que el nacimiento de la bebé que llevará por nombre Raffaella Eleanor se dará en las siguientes semanas: “La princesa nace el próximo mes, Dios primero“, reveló.

Con respecto a si después de dar la bienvenida a su primera hija, pero la tercera con el empresario Francesco Zampogna, la artista respondió hermética: “Solo Dios sabe“.

