Lo más destacado de la celebración de los 70 años de Disneyland

El parque más famoso del mundo, Disneyland, está celebrando siete décadas de existencia, y aunque pudiera parecer que es fácil navegar esta fiesta, lo cierto es que para sacarle el máximo provecho es necesario considerar sus elementos más destacados, sobre todo si usted es un visitante que cuenta con tiempo limitado para hacer su recorrido.

Primero, debe saber que tiene más de un año para celebrar con Mickey Mouse porque la Disneyland Resort 70th Celebration continúa hasta el verano de 2026. Este parque en Anaheim, California, abrió sus puertas en 1955, y su creador, Walt Disney, tenía en mente que fuera “una fuente de alegría e inspiración para todo el mundo”.

Setenta años después, para millones alrededor del mundo, lo es.

Comenzaremos la lista con dos de los elementos más significativos de Disneyland, el desfile “Paint the Night”, que regresa por las noches con sus deslumbrantes carrozas y más de un millón de luces LED, y “Wondrous Journeys”, que consiste en proyectar escenas de las películas realizadas por los Walt Disney Animation Studios, para luego culminar con un show de fuegos artificiales. Este último se realiza en noches determinadas, mientras que el desfile tiene lugar todos los días.

Paint the Night regresa con sus deslumbrantes carrozas y más de un millón de luces LED. Foto: Sean Teegarden/Disneyland Resort

Durante el día, “The Celebrate Happy Cavalcade” simboliza el gran festejo de Disneyland, pues se trata de un desfile que derrocha energía, colores y música. La carroza principal, realizada especialmente para esta fiesta, recorre con Mickey Mouse y con algunos de sus más cercanos amigos a bordo, la avenida principal del parque temático.

Mickey Mouse y sus amigos en The Celebrate Happy Cavalcade en el parque Disneyland, show que se ofrece por tiempo limitado. Foto: Richard Harbaugh/Disneyland Resort Crédito: Disney

Continuando con los espectáculos de luz deslumbrantes, también por las noches hay un show que se proyecta sobre la fachada de la atracción conocida como “It’s small world”, que va acompañado de “Celebrate Happy”, una canción nueva interpretada por los Jonas Brothers.

Al cruzar la calle, en el parque Disney California Adventure, donde también hay celebración, no hay que perderse el “World of Color Happiness!”, un show acuático que comienza con la intervención de Kermit the Frog, Gonzo y otros personajes de los Muppets que interpretan una canción que se puede cantar y bailar.

Disney California Adventure estrenó el show nocturno World of Color Happiness! Foto: Sean Teegarden/Disneyland Resort Crédito: Disney

También en este parque se realiza durante el día un desfile, el “Better Together: A Pixar Pals Celebration!”, que incluye una serie de carrozas que muestran a casi una treintena de personajes de las películas de los estudios de animación Pixar.

Todo el Disneyland Resort está decorado con los colores y banderillas que celebran los 70 años del parque, como el Castillo de la Bella Durmiente. Foto: Richard Harbaugh/Disneyland Resort Crédito: Richard Harbaugh/Disneyland Resort | Cortesía

Tomarse una foto con Mickey o con Minnie Mouse es casi obligatorio, así que hay que mantener bien abiertos los ojos y pegar carrera si es que hacen su aparición porque sus atuendos —una combinación de azul, magenta y púrpura—, son de acuerdo con la ocasión y es posible que nunca más se los volvamos a ver puestos.

Si su visita coincide con el 17 de julio —el día que oficialmente cumple los 70 años el parque—, Disneyland estrenará nuevos tributos a su historia, como el Walt Disney – A Magical Life en la Main Street Opera House, que ofrecerá una presentación cinematográfica de la trayectoria de Walt Disney, que culmina con una visita a Walt a su despacho, donde es recreado por primera vez a través de una

narrativa con tecnología Audio-Animatronics.

De todo para comer

Ahora hablemos de comida. Para esta gran fiesta, el resort ofrece un menú con más de 70 alimentos, bebidas y postres que fueron creados para esta celebración. Hay platillos de antaño que regresan con un toque moderno, así como dulces temáticos y algunas novedades como estas:

El churro de celebración del 70º aniversario, un churro clásico cubierto con azúcar ube, glaseado de frambuesa azul jaspeada y chispas.

Churro clásico con un toque contemporáneo. Foto: Disneyland Resort Crédito: Disney

El waffle de celebración con forma de Mickey de Schmoozies!, que lleva crema batida de fresa, chispas y azúcar glas.

El sundae de piña invertido de Tropical Hideaway, que se sirve con piña batida, chispas de caramelo y pastel de piña invertido, cubierto con una cereza al marrasquino.

Sundae con piña batida, chispas de caramelo y pastel de piña invertido, cubierto con una cereza. Foto: Disneyland Resort

Algunos artículos inspirados en el pasado con un toque moderno son estos:

La galleta Mickey Hat de Jolly Holiday Bakery Cafe and Market House, que es bañada en chocolate con una decoración de chocolate que recuerda a las orejas del Club de Mickey Mouse de 1955.

Galleta Mickey Hat bañada en chocolate. Foto: Disneyland Resort Crédito: Disney

La papa al horno con chili y queso W.E.D. de Troubadour Tavern, que se sirve cubierta con chili de carne y frijoles, queso, crema agria, cebolla picada y pan de maíz.

Papa cubierta con chili de carne y frijoles, queso, crema agria, cebolla picada y pan de maíz. Foto: Disneyland Resort Crédito: Disney

El atún fundido Hook’s Galley de Red Rose Taverne, que es una ensalada de atún fresco con salsa Muenster y tomates marinados en hierbas, servida con papas fritas de la casa.

Antes de visitar es recomendable revisar el calendario del parque puesto que algunos de estos eventos se pausarán por algún tiempo para dar paso a celebraciones de temporada.