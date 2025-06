Ronda Política: Los retos de María Elena Durazo para ser supervisora

La senadora estatal María Elena Durazo anda prácticamente en campaña por el asiento que dejará vacante el año que entra en la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, la única latina en ese cuerpo legislativo, Hilda Solís.

El profesor de ciencias políticas de los colegios comunitarios de Los Ángeles Chamba Sánchez hizo un comentario en Facebook con relación a Durazo, con el que muchos coinciden, pero no se atreven a ventilar públicamente.

“Nunca hizo la transición del sindicalismo a ser una política importante. Todavía habla como una organizadora sindical. La hermana Durazo, como senadora estatal, no aportó mucho. Solía ser revolucionaria, pero se hizo del establishment (es decir que se acomodó al sistema) y nunca miró atrás”.

Pero eso no es todo, dijo el profesor Chamba, que en muchos lugares en Los Ángeles en donde la degradación humana es cosa de todos los días, son parte de su distrito, y ella pudo usar sus poderes como senadora estatal para ayudar a esas comunidades con más energía.

Así que concluye diciendo que el condado necesita representantes que solucionen problemas no gente que use las oficinas para su retiro.

Fueron duras las palabras del profe Chamba, pero certeras. La senadora tiene que decirnos en campaña lo qué piensa hacer como supervisora, y responder a esas preguntas e inquietudes fuertes que rondan en la cabeza de no pocos. Por el momento, va en una carrera por la vía libre sin moros en la costa, porque nadie con un nombre en la política, ha dejado entrever que entrará a la pelea para reemplazar a Solís.

Otra aspirante más

Sigue creciendo el número de aspirantes a destronar de su asiento en el Concejo de Los Ángeles, a Eunisses Hernández. Además del salvadoreño-estadounidense Raúl Claros y la excolaboradora de dos concejales, Sylvia Robledo, se han anotado Elaine Alániz, defensora comunitaria y Jesús Jesse Rosas. La ventaja de Hernández sobre sus rivales no es su trabajo en el Concejo sino el apoyo de los sindicatos y su dinero para hacer campaña así como un equipo muy bueno para la movilización a las urnas.

Así que a pesar de todo lo que nos ha quedado a deber la novata concejal socialista demócrata en su primer mandato, no le será fácil a sus oponentes desbancarla.

Los grandes ausentes

Ni el gobernador Gavin Newsom ni la exvicepresidenta Kamala Harris estuvieron presentes en la convención anual del Partido Demócrata que en este año se celebró en Los Ángeles. ¿Por qué los dos demócratas más prominentes de California no acudieron al tan esperado evento?

Newsom prefirió asistir a la Asociación de Gobernadores Demócratas en Portland que hacer acto de presencia a la convención estatal de su partido.

¿Temería acaso el gobernador a los abucheos de sus correligionarios tras sus declaraciones de rechazo a que los atletas transgéneros participen en competencias de mujeres y por abrirles los micrófonos de su podcast a conservadores de la ultraderecha como Steve Bannon y Charlie Kirk, entre otras dulzuras Magas? Está claro que no le interesaba participar de ninguna manera, ya que ni siquiera mandó un mensaje virtual.

La senadora Durazo aprovechó para tirarle un derechazo al gobernador Newson cuando en la convención dijo que no permitirá que el presupuesto del estado se balancee sobre las espaldas de los inmigrantes indocumentados a quienes Newsom propone quitarles el MediCal porque argumenta ha salido más caro de lo esperado.

Y cuál fue la razón por la que la exvicepresidenta Harris no apareció en la convención. Surgieron especulaciones de que prefirió no ir ante posibles críticas que la señalan de hacerse de la vista gorda frente al deterioro cognitivo del expresidente Biden, lo que según muchos condujo a la victoria aplastante de Trump. Quienes no perdieron la oportunidad de salir en la foto, fueron los siete aspirantes a gobernador de California, entre ellos el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa y el exsecretario de servicios humanos y de salud, Xavier Becerra.

El nuevo libro

Gabriel Lerner, editor emérito de La Opinión publicó un nuevo libro Gente de Los Ángeles, un compendio de sus crónicas que bajo el mismo nombre han visto la luz en el diario más antiguo en español de la urbe angelina. No se lo pierdan porque además de sumergirse precisamente en las historias de la gente de Los Ángeles, disfrutarán mucho de la maestría con la que escribe Gabriel. ¡Es una verdadera delicia leerlo! Pueden encontrar Gente de Los Ángeles en Amazon y Barnes & Noble.