Alicia Villarreal arremete contra Arturo Carmona y lo compara con Cruz Martínez

Alicia Villarreal ha protagonizado una de las separaciones más polémicas del 2025 luego de lanzar una denuncia por violencia doméstica contra su aún esposo, el músico Cruz Martínez. Y aunque en un principio intentó mantenerse al margen de emitir comentarios sobre la relación laboral que su ex y padre de su hija Melanie mantiene con el vocalista de ‘Kumbia Kings’, finalmente decidió romper el silencio.

Fue durante una entrevista concedida al programa “Telediario” que la intérprete de temas como “Te Quedó Grande la Yegua” y “Ladrón” arremetió de forma contundente contra el ex futbolista por continuar sus negocios con el productor a pesar de la demanda que existe en su contra.

“Que se junten y que hagan sus cosas, eso no tiene nada qué ver conmigo“, declaró la famosa de 53 años. Sin embargo, sus comentarios en contra de Arturo Carmona no terminaron allí, ya que lo señaló de tener una actitud idéntica a la de Cruz Martínez.

“Me guardo de dar mi opinión, es muy chistoso, cómo voy a decir algo de estas dos personas que tienen negocio. ¡Son iguales, se juntan porque son iguales!“, sentenció.

Al ser cuestionada sobre el proceso legal que se mantiene en curso en contra del músico Cruz Martínez, Alicia Villarreal explicó que no quitará el dedo del renglón hasta obtener justicia. Además, rememoró un episodio de violencia en el que el famoso intentó asfixiarla frente a sus hijos.

“Era la primera vez que me pescó de esa manera. No es si lo perdono o no, que lo perdone Dios. No voy a permitir que mi vida esté en manos de alguien que está enojado y ni siquiera sé por qué“, detalló sobre la experiencia vivida.

Para finalizar, Alicia Villarreal indicó que tanto ella como sus hijos se encuentran bajo protección de las autoridades gracias a que la Fiscalía le brindó respaldo en su denuncia.

