Alicia Villarreal se reencuentra con A.B. Quintanilla

Hace algunos días Alicia Villarreal se presentó en el festival musical Tecate Pa’l Norte, en Monterrey. Ella fue la invitada sorpresa en el evento, pero después impresionó aún más a los presentes al posar para una fotografía junto a A.B. Quintanilla (líder del grupo Kumbia All Starz), con quien estaba distanciada desde hace años. Ambos hablaron durante unos minutos, limando sus asperezas y dando a pie a una posible colaboración.

VIDEO: Alicia Villarreal confiesa que quiere a Angelique Boyer como protagonista de su bioserie

Quintanilla, quien formó parte del grupo Kumbia Kings con Cruz Martínez -esposo de Villarreal-, fue entrevistado para el programa de televisión “Ventaneando”, y dijo: “Yo estoy con Alicia, en el sentido que ella ha pasado por mucho, y cuando la vi, la abracé y le dije: ‘Cualquier cosa que necesites, yo estoy a tus órdenes”.

Alicia Villarreal hace la señal de auxilio al término de su show

La cantante está en proceso de divorcio, tras presentar en febrero una denuncia contra Martínez por supuestos actos de violencia. A.B. no quiso opinar sobre ese conflicto: “Somos amigos, y por mi parte yo no puedo comentar sobre cosas personales. La verdad no vivo con esa pareja, no vivo con ella”. Ante la posibilidad de grabar de nuevo con Alicia, se mostró entusiasmado: “A ver si trabajamos en producción en el futuro. El último éxito fue (el sencillo) “Ay! Papacito”.

En 2018, la artista originaria de Nuevo León habló sobre los agresivos mensajes que le envió Quintanilla tras dejar de formar parte de Kumbia Kings y alejarse de Cruz Martínez. A pesar de eso, ella dijo que no le guardaba rencor: “Aún así, él sabe que lo quiero, que lo respeto, que lo admiro, porque yo entiendo el momento, la etapa. Si él a lo mejor no me quiere, pues es otra cosa, pero eso no significa que yo odie a las personas”.

A través de sus redes sociales Alicia informó a sus fans que dará conciertos el 24 de octubre en Tacoma, Washington, y el 15 de noviembre en Nueva Jersey. La cantante también publicó un video de los mejores momentos de su presentación en el festival Tecate Pa’l Norte, y escribió: “Aún estoy con la emoción al 💯! Fue una noche de sorpresa, emoción, adrenalina y mucha gozadera!💃😍 ¡GRACIAS! A toda mi gente regia por el recibimiento. 🙌 ¡La Gozamos!!!

