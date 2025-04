Alicia Villarreal revela cómo se encuentra tras la denuncia por violencia a Cruz Martínez

A solo unas semanas de dar a conocer que sufrió violencia intrafamiliar a manos de su todavía esposo, Cruz Martínez, Alicia Villarreal se ha sincerado como nunca antes sobre cómo ha lidiado con esta situación a nivel legal, emocional y profesional. Y es que a pesar de protagonizar una fuerte batalla legal con el músico, se mantiene activa con sus presentaciones en diversas partes de la República Mexicana.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la intérprete de “Te Quedó Grande la Yegua” reflexionó sobre el impacto que tuvo con la inesperada señal de ayuda que emitió al final de un concierto algunos meses atrás.

“Estoy asimilando todo esto. Me da mucho gusto que otras personas tanto mujeres como hombres o niños sepan que hay una señal en la que podemos pedir auxilio“, declaró sobre los miles de mensajes de apoyo y agradecimiento que recibió como resultado de esta acción.

Siempre dispuesta a mostrarse real y no enmascarar sus emociones, Alicia Villarreal detalló que este momento de su vida ha estado cargado de emociones encontradas que la han llevado a vivir episodios difíciles.

“Ha sido una locura, de verdad. Unos tiempos muy pesados para mí, muy difíciles. No me escondo, nada más he estado procesando todo esto (…) Estoy en el proceso. Hay muchas cosas que no puedo platicar porque todavía estoy en esta situación legal. Me ha roto en muchos momentos“, añadió la artista.

Incluso, afirmó que si bien siempre intenta presentar una faceta positiva a sus fans, ha sido muy difícil hacerlo: “En el escenario me cuesta un poco tener esa fortaleza, respiro, me controlo. A veces, quiero llorar”, reveló.

Alicia Villarreal aprovechó el espacio para hacer mención del apoyo que ha recibido por parte de su núcleo familiar, así como de los miles de fanáticos e internautas que han conectado con ella a través de su historia.

“Estoy en el proceso, recuperándome con algunos contactos que no tuve en mis teléfonos mucho tiempo. He perdido contacto con muchas de mis amigas, muchos amigos en este ambiente; mucha gente que no conocía y ahora me abrazan y me siento increíble“, dijo para finalizar.

