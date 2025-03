Alicia Villarreal arremete contra Arturo Carmona

A solo un mes de haber iniciado un proceso legal en contra de su aún esposo Cruz Martínez por presunta agresión física, Alicia Villarreal ha decidido hacer frente a las especulaciones y contar su lado de la historia. Esto incluyó su opinión con respecto a las declaraciones emitidas por su ex pareja y papá de su hija Melanie, Arturo Carmona. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En la reciente entrevista que concedió a Pati Chapoy para el programa “Ventaneando”, la intérprete de “Te aprovechas” se dijo molesta con el actor por emitir declaraciones sobre su separación con el vocalista de los Kumbia Kings, argumentando que “no le corresponde”.

“No es el tema ni tampoco para que el señor ande dando declaraciones“, indicó Alicia Villarreal frente a las cámaras del show de espectáculos.

De acuerdo con lo dicho por la cantante grupera, ningún tercero debería involucrarse en la situación, sin importar si su intención es “apoyar” a alguna de las dos partes: “Ni si está de un lado o del otro, o si protege a la familia. No le corresponde”, sentenció contundente.

Y es que recordemos que en una charla con el periodista Eden Dorantes, el exfutbolista aseguró mantenerse en un terreno “neutral”, pues aún mantenía contacto con la la cantautora y el productor, todo por el bienestar de sus hijos.

“Hemos estado en comunicación tanto con él como con ella precisamente para protección de los niños, en lo cual yo me estoy involucrando directamente”, contó a las cámaras. “Mi hija siempre tuvo bien claro quién es el esposo de su mamá y quién es su papá. Yo siempre estuve pendiente de él”, complementó.

Estas declaraciones se vieron sustentadas por una publicación en Instagram donde pidió un alto a las críticas y cuestionamientos en su contra con respecto a la polémica que azota a su ex esposa: “Es evidente que quien no vive los hechos no sabe la gravedad ni la magnitud de los mismos”, indicó en un post.

