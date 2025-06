Kylian Mbappé pone a Dembelé por encima de Yamal para el Balón de Oro

Kylian Mbappé, capitán de Francia, reveló que votaría por Ousmane Dembelé para el Balón de Oro por encima del español Lamine Yamal.

“¿Votaría por Dembélé? Sí. No creo que haya que explicarlo. Se habla de Lamine Yamal y Dembélé, yo voto por Dembélé. Está muy claro”, dijo el jugador del Real Madrid en la rueda de prensa de la selección francesa previa al partido por el bronce de la Liga de las Naciones este domingo ante Alemania.

Mbappé destacó que en los últimos años no se ve un ganador claro, “que han ganado jugadores de los que apenas se hablaba”, que “las cosas cambian muy deprisa” y que “de aquí a septiembre (fecha en la que se entrega el galardón) pasarán muchas cosas”.

Tras mostrarse reticente a elegir entre Dembélé y Mbappé como su favorito para el Balón de Oro, el pasado miércoles el seleccionador, Didier Deschamps, se decantó finalmente por el jugador del PSG: “Apoyo a Ousmane al 100 %”.

🗣️ "Y'a vraiment besoin d'expliquer ?" : Mbappé vote Dembélé Ballon d'Or pic.twitter.com/ADtpg26TTe — RMC Sport (@RMCsport) June 7, 2025

Kylian Mbappé no se molesta por el título de PSG en Champions

El delantero Kylian Mbappé negó que su temporada con el Real Madrid haya sido un fracaso y aseguró que no le afecta que el París Saint-Germain ganara la Liga de Campeones el año que abandonó el club.

“Hemos ganado dos títulos, eso no es un fracaso. Es cierto que se nos han ido partidos importantes. Pero ha sido un año enriquecedor. El PSG ha ganado la Liga de Campeones sin mi y eso no me afecta. Es algo bueno”, dijo el jugador en la rueda de prensa previa al partido por el bronce de la Liga de las Naciones de este domingo entre Francia y Alemania.

El capitán de la selección francesa afirmó que siguió la final de Múnich desde Marrakech y consideró que el PSG “mereció” la victoria.

“Estaba contento, han pasado tantas penurias, que yo conocí también. He pasado por todas esas etapas del PSG menos por la victoria. Pero es el mejor equipo de Europa. No recuerdo haber visto un 5-0 en una final. Lo merecen al 100 %, se han convertido en el equipo al que todo el mundo quiere ganar”, señaló.

