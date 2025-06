Cristiano Ronaldo aclara sobre el Mundial de Clubes 2025 y ¿jugar con Messi?

Cristiano Ronaldo es uno de los grandes agentes libres que sigue dando pistas sobre cuál será su nuevo club.

El delantero portugués puso fin a los rumores sobre estar en el Mundial de Clubes 2025. Ronaldo aclaró que no jugará el torneo, a pesar que recibió varias ofertas.

“En este momento no quiero hablar de eso. Estoy con la selección, ha habido contactos pero no voy a ir”, aseguró.

Ronaldo respondió también sobre la posibilidad de jugar con Lionel Messi y reveló que recibió ofertas para jugar en Argentina.

“Sabes que tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina y así que cómo no tener cariño. He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes (con clubes) de Argentina. Nunca se sabe, el tiempo está ahí y ya tengo 40 años.”, comentó.

“Nunca diré que de esta agua no beberé, pero está muy difícil”, respondió Ronaldo sobre jugar con Messi. Tengo cariño por Argentina, tengo cariño por Messi porque me trató bien como yo a él, aunque lo veo difícil”, detalló.

Cristiano Ronaldo pide que dejen tranquilo a Lamine Yamal

CR7 también respondió a las preguntas sobre Lamine Yamal, el astro de España que brilla con 17 años de edad y está llamado a ser uno de los mejores del mundo.

“El niño está haciendo las cosas muy bien. Pero lo que pido de verdad es que dejen al chico crecer tranquilamente. No le hagan tanta presión, para el bien del fútbol, para disfrutar por muchos años”, expresó el portugués.

El delantero histórico de Portugal elogió también a la nueva generación de jugadores de España a la que se enfrentará este domingo en la final de la UEFA Nations League como Pedri, Nico Williams y también al entrenador Luis de La Fuente.

Sobre su deseo de seguir jugando, Ronaldo afirmó que sigue disfrutando de jugar, pero reconoce que le queda poco.

“Mi lema ha sido vivir el presente y no pensar demasiado en el futuro. Ha salido bien porque estoy disfrutando. No te voy a engañar, sé que no me quedan muchos años. Pero en ese momento estoy disfrutando. Aunque claro que puede pasar que un día me levante y sienta que no quiero jugar más”, aseguró.

