Pixel Watch 3: razones para comprar -o no- el smartwatch de Google ahora que vale $50 menos

¿Buscar un smartwatch o reloj inteligente? Hay muchas opciones en el mercado: el Apple Watch, la serie Galaxy Watch de Samsung, los Garmin especializados en deportes o los Pixel de Google. En este artículo analizamos el Google Pixel Watch 3, la tercera generación del reloj inteligente insignia de Google con sistema operativo Android y recomendado sobre todo para usuarios de ese ecosistema de Google. Además, su precio ha bajado $50 dólares.

Respecto a las ediciones anteriores, el Pixel Watch 3 incluye nuevas funciones, mejoras en el diseño y una mayor integración en ese ecosistema Pixel.

Características principales del Pixel Watch 3

El Pixel Watch 3 llega en dos tamaños: 41 mm ($299.99 dólares) y 45 mm ($349.99 dólares) de diámetro, lo que supone una novedad respecto a sus predecesores, que solo estaban disponibles en una talla, la de 41 mm. La pantalla del modelo de 45 mm es un 40% más grande que la del Pixel Watch 2, pero incluso la de 41 mm ofrece un 10% más de superficie útil que la versión anterior, aunque era del mismo tamaño. Ambos modelos cuentan con marcos más delgados y pantallas más brillantes, lo que mejora la experiencia visual y facilita la lectura en cualquier condición de luz. La versión pequeña está disponible en tres colores para la caja y cuatro correas o bandas. Para la grande no se vende la banda rosa.

El reloj está equipado con el procesador Snapdragon W5 Gen 1; 2 GB de SDRAM, además de 32 GB de almacenamiento interno. Funciona con el sistema operativo Wear OS 5, basado en Android 14, lo que garantiza una experiencia fluida y acceso a las últimas funciones de ese sistema operativo. La batería de ión-litio de 307 mAh permite una autonomía de hasta 24 horas con la pantalla siempre activa, y hasta 36 horas en modo ahorro de energía. El modelo de 45 mm cuenta con una batería de 420 mAh, un 35% más grande que la generación anterior, pero tiene la misma autonomía que el pequeño. Mientras que el de 41 mm se carga un 20% más rápido, permitiendo ahorrar hasta 15 minutos de carga.

En cuanto a conectividad, el Pixel Watch 3 ofrece Bluetooth 5.3, WiFi de 2.4Ghz ó 5Ghz, NFC para pagos móviles, GPS integrado y opción de conectividad 4G LTE para recibir llamadas y notificaciones sin necesidad de estar cerca del smartphone. Además, integra banda ultraancha (UWB), útil para funciones como el desbloqueo del móvil Pixel a distancia.

Razones para elegir el Pixel Watch 3

El Google Pixel Watch 3 destaca por su excelente integración con el ecosistema Android y, especialmente, con los smartphones Pixel. Funciones como el desbloqueo del móvil mediante UWB, el control remoto de la cámara o el acceso a la grabadora elevan la experiencia de uso para quienes ya utilizan dispositivos de Google. Además, la mayoría de las funciones están disponibles también para usuarios de otros smartphones Android.

El reloj es muy eficiente en el seguimiento de la actividad física y la salud. Incorpora sensores avanzados y algoritmos de inteligencia artificial para monitorizar carreras, sueño, frecuencia cardíaca y recuperación. Permite personalizar objetivos y visualizar estadísticas detalladas, mientras que el entrenador virtual sugiere sesiones adaptadas a las necesidades del usuario (aunque requiere una suscripción a Fitbit Premium). La precisión en la medición de actividades es uno de sus puntos fuertes, situándolo entre los relojes más fiables del mercado.

La experiencia de usuario es sencilla y fluida, gracias a una interfaz basada en tarjetas y el uso de la corona giratoria para navegar entre menús, acompañada de efectos hápticos. El reloj también incorpora funciones de seguridad avanzadas, como la detección de caídas, la comprobación del estado del usuario y la posibilidad de compartir la ubicación con contactos de emergencia. Además, es capaz de detectar la ausencia de pulso y solicitar ayuda automáticamente.

Inconvenientes del Pixel Watch 3

El principal punto débil es la autonomía de la batería: aunque ha mejorado respecto a generaciones anteriores, sigue siendo insuficiente para quienes buscan un smartwatch con varios días de duración sin recargar. Con un uso moderado, el reloj aguanta un día completo, pero si se activan funciones como la pantalla siempre encendida o el seguimiento constante de la salud, la carga disminuye rápidamente.

El precio es otro factor a considerar. El Pixel Watch 3 es un dispositivo premium, aunque ahora Google ha reducido su precio en $50 dólares. La versión de 41 mm se lanzó en $349.99, pero ahora se ofrece por $299.99 dólares. La versión de 45 mm ha bajado de $399.99 a $349.99 dólares.

Por último, aunque el reloj ofrece una experiencia muy completa y equilibrada, no supone un salto revolucionario respecto al Pixel Watch 2. Para usuarios que ya tienen la segunda generación, especialmente si no quieren saltar al modelo de 45 mm porque busquen un tamaño mayor, puede no ser una compra justificada.

Conclusión

El Google Pixel Watch 3 es uno de los mejores smartwatches para usuarios de Android, con una excelente integración con el ecosistema Pixel, funciones avanzadas de salud y actividad física, y un diseño atractivo y cómodo. Su principal inconveniente es la autonomía de la batería. Para quienes buscan un smartwatch completo, equilibrado y bien integrado con Google, el Pixel Watch 3 es una de las opciones más recomendables del mercado.

