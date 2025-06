Amazon vende juego de vajilla de 12 piezas con oferta: de $52 a solo $26

Preparar comidas siempre será más divertido si se cuenta con los utensilios y espacios adecuados para hacer tus recetas favoritas y compartirlas con amigos, familiares y seres queridos en general.

Si bien cocinar puede ser una tarea que requiere de técnicas, tiempo y dedicación, a la hora de ver servido este platillo que tanto te gusta, sentirás que valió la pena, especialmente si lo acompañas con una vajilla de calidad.

Es por ello que, en esta oportunidad, Amazon vende en oferta imperdible una vajilla de gres artesanal, con 50% de descuento sobre su precio original. La vajilla Famiware Lake MacDonnell, que normalmente cuesta $52, por solo $26 por tiempo limitado.

Ideal para 4 personas

Este juego de vajillas es suficiente para 4 personas, incluye cuatro platos llanos de 25 cm, cuatro platos de ensalada de 20 cm y cuatro tazones de cereales. Así que vale la pena comprarlo para una cena o simplemente cambiar una vajilla vieja.

Cada plato está elaborado artesanalmente con arcilla orgánica y natural, que se cuece a 1250 °C durante más de 13 horas. Gracias a esta artesanía, el resultado final es una cerámica duradera y resistente a las astillas.

Amazon tiene disponible vajilla de 12 piezas en oferta. Foto: Cortesía Amazon.

Su diseño es moderno con interiores en beige neutro y bordes azul intenso. Algunos la han usado para una cena romántica en casa, pero otros le han dado un uso más informal y los resultados han sido positivos en ambas situaciones.

“Sorprende a tus seres queridos con un regalo que es elegante y práctico. Hermosos colores, diseños de moda y la capacidad de mezclar y combinar hacen de esta colección el regalo ideal para una boda, inauguración de la casa o celebración especial, asegurando que cada comida se convierta en un recuerdo preciado”, destaca Amazon en su página web sobre la descripción del producto.

Los compradores le ofrecen casi 5 estrellas al producto, alabando su estilo, facilidad para limpiar y su diseño que hace ver una vajilla costosa en el hogar, sin la necesidad de gastar grandes sumas de dinero.

“Me encanta lo elegantes y con estilo que son. Súper fáciles de limpiar, son tan pesados ​​que parecen caros, ¡pero no lo son! Hasta ahora no tienen astillas ni rayones. Me encantan”, destacó uno de los compradores.