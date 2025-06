Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de junio de 2025

Leo

Llegó la hora de alejarte de esa gente que solo aparece cuando necesita algo y desaparece cuando eres tú quien necesita apoyo, pon límites, aprende a decir que no y empieza a darte tu lugar, porque si no lo haces, seguirán viéndote la cara. Grandes cambios están por llegar, vienen con fuerza y traerán cosas positivas a tu vida, solo necesitas estar lista o listo para aprovecharlos.

Si tienes pareja, cuida mucho tus comentarios sobre su familia, podrías equivocarte al opinar y terminar enfrentando consecuencias incómodas. Podrías tener molestias estomacales, también se visualiza un trámite o documento pendiente que saldrá justo como lo esperas. Se avecina un problema familiar, pero con paciencia y diálogo, sabrán resolverlo, en el amor, si tienes una relación, habrá un evento que hará que todo se vuelva más intenso, rompan la rutina o podrían caer en el aburrimiento. Hay posibilidades de que estos días te sientas bajoneado al recordar a alguien del pasado, recuerda: si esa persona ya no está, es porque no era parte de tu destino, agradece lo vivido, suelta y sigue adelante.

Virgo

Vienen cambios importantes, y uno de ellos será descubrir que alguien muy cercano te ha estado mintiendo, prepárate, porque eso te dolerá, pero también te abrirá los ojos, si tienes pareja, podrías enfrentar mentiras o desconfianza, no pidas más de lo que tú estás dispuesto o dispuesta a dar. Una amistad te pedirá un consejo: ten cuidado, no todas las personas valoran la ayuda que les das, y podrías salir lastimado.

Cuida bien a quién le cuentas tus planes y tus asuntos, hay muchas personas a tu alrededor que no te desean lo mejor, tu luz y nobleza incomodan a quienes no soportan verte bien, eres alguien que busca constantemente el amor, la felicidad y las cosas buenas, pero sueles olvidar disfrutar del camino, empieza a vivir el presente, haz lo que realmente quieres y no te quedes con las ganas de nada, mejor arrepentirse de hacerlo que quedarse con la duda.

Atento a posibles traiciones, incluso de alguien a quien consideras un buen amigo, podrías enterarte de que ha hablado mal de ti. Se visualiza un viaje cercano, y también la posibilidad de tener un encuentro pasional con alguien que conociste por redes sociales y con quien has estado coqueteando desde hace tiempo.

Libra

Cuida lo que comes, especialmente los lácteos y las grasas, porque podrías tener problemas digestivos que te quiten el sueño, un amor del pasado podría reaparecer con intenciones de desestabilizarte, no permitas que te afecte, recuerda todo lo que te costó sanar y no caigas de nuevo en lo mismo, lo que ya soltaste no tiene nada nuevo que ofrecerte. Es momento de dejar de vivir en el pasado y enfocarte en el presente, antes de tratar de arreglar la vida de los demás, empieza a resolver la tuya, hay cosas que arrastras desde hace tiempo y que ya te están afectando más de lo que crees.

Si esa persona no te busca, ¿realmente vale la pena seguir esperando? No te quedes como estatua esperando un milagro que quizás no llegue, cuida tu dinero, tiendes a gastar en cosas innecesarias cuando tienes un dinerito extra, y luego te andas lamentando. También ten precaución con caídas, torceduras o fracturas, estarás propenso o propensa a accidentes menores estos días, así que no bajes la guardia.

Escorpión

Un familiar podría enfermarse y requerir reposo, estate pendiente y ofrece tu apoyo, tienes muchas ideas y proyectos en mente, pero de poco sirve si no te decides a empezar, no basta con soñar, hay que actuar, cuidado con caídas o golpes, podrían darse de forma inesperada, también una amistad se acercará para contarte por lo que está pasando, escucha, pero no cargues con problemas ajenos que no te corresponden.

Debes aprender a soltar lo que te hace daño, si alguien no está dispuesto a darte su tiempo, no le entregues el tuyo, tu energía es valiosa, no la desperdicies en quien no lo merece, si últimamente todo te ha salido mal, no te desesperes, cada tropiezo trae una enseñanza, y si aprendes de ellos, evitarás caer en los mismos errores, un proyecto que traes entre manos comenzará a avanzar, también podrías recibir la visita de un familiar que hace tiempo no veías.

Deja de insistir con quien no te busca, deja de amar a quien no te quiere y olvida a quien ya te olvidó, la vida es una sola, vívela como se te antoje y deja de preocuparte tanto por lo que piensen los demás, solo a ti te debes explicaciones.

Aries

Si tienes dudas sobre tu pareja, aléjate un poco y deja que el destino haga lo suyo, si esa persona realmente te quiere, no te va a soltar; y si no hace nada por quedarse a tu lado, entonces tomaste la mejor decisión, si ya tienes una relación, no andes con distracciones ni con el “calzón flojo”, mejor invierte tu energía en fortalecer la conexión con un buen detalle o gesto, eso puede cambiar todo. Sentirás nostalgia por familiares lejanos, también podrías enterarte de un chisme por parte de una amistad; escucha, pero no te metas en problemas que no son tuyos.

Tu carácter fuerte podría traerte complicaciones en el trabajo, así que bájale dos rayitas si no quieres meterte en broncas, si la persona que amas no está a tu lado, no te deprimas, el destino tiene sus tiempos; si les toca reencontrarse, pasará, y si no, aprenderás a seguir adelante con la frente en alto, alguien cercano quiere algo más contigo, fíjate bien en cómo te trata, en sus detalles… ahí está la clave, no lo ignores. También es tiempo de dejar atrás tu pasado y trabajar por lo que quieres en tu futuro, no dejes pendientes, se visualiza una gran oportunidad laboral o de negocio, pero deberás actuar con inteligencia.

Y ojo: los errores que cometas en estos días te pueden costar caro, así que ponte las pilas y deja de creer en promesas vacías, solo los hechos valen.

Tauro

No confundas la caricia con el amor, tiendes a enamorarte con facilidad, a veces con solo un “hola”, endurece un poco el corazón, eso te ayudará a protegerte y evitar que te sigan lastimando, cuida tu comportamiento en público, podrías proyectar una imagen que no va contigo, aprende a quererte, a valorarte, y a entender que no necesitas a nadie para ser feliz, cierra esos ciclos que siguen abiertos, no te están dejando avanzar.

Si no tienes pareja, este es un buen momento para iniciar algo nuevo, anímate a hablar con esa persona que te gusta, si no funciona, al menos tendrás claridad y podrás seguir adelante sin quedarte con la duda, en cuanto a los amores a distancia, podrían debilitarse por falta de interés o por no llegar a acuerdos, evalúa bien si vale la pena seguir ahí.

No intentes cambiar a los demás, acéptalos como son o aléjate, porque si no, terminarán dándote la vuelta, si estás en una relación, los celos serán tu peor enemigo, dale a tu pareja el espacio que necesita y en vez de discutir por tonterías, enfócate en fortalecer el vínculo con acciones, no con drama.

Géminis

Eres una persona fuerte y decidida, cuando te propones algo, lo cumples, eres de cuidado como enemigo, porque sueles lanzar el golpe justo cuando menos lo esperan, muy pronto llegará a tu vida una oleada de bendiciones que te traerá paz y estabilidad en varios aspectos. No pierdas lo mejor que has tenido por orgullo o por tu forma negativa de ver la vida, las mentiras no te llevarán a nada bueno, solo conseguirás decepcionar a quienes más te quieren.

Eres un ser noble y con mucha luz, pero eso a veces atrae a personas tóxicas que solo se quejan o te drenan la energía, cuidado con las relaciones personales, podrías rodearte de gente que te jale hacia abajo y te meta en bajones emocionales, deja de culparte por lo que no fue, es momento de buscar nuevas oportunidades, especialmente en el área laboral, ya no pierdas tu tiempo con quien no hace nada por estar a tu lado. Atención con golpes o caídas que podrían ocurrir de repente, si no has logrado avanzar en algo es porque no te has comprometido lo suficiente, define bien qué esperas en el amor y si tienes pareja, trabaja en resolver lo pendiente, cuando hay amor, todo se puede arreglar.

Cáncer

No des explicaciones si nadie te las pide, aprende a decir “no” y a resolver esos problemas que has estado cargando por un tiempo, tendrás mucho trabajo y crecimiento personal, con grandes lecciones que te darán nuevas esperanzas para avanzar, estarás un poco estresado por un problema familiar que te quita el sueño, evita gastar en cosas innecesarias; mejor invierte en mejorar tu alimentación y hacer ejercicio, que tu cuerpo lo agradecerá.

Estos días te sentirás con más energía y ganas de disfrutar la vida, no temas conocer gente nueva ni disfrutar de tu vida sexual con responsabilidad, que para ti es una necesidad importante, deja de enfocarte tanto en la vida de los demás y ponte atención a ti mismo, puede que sientas cansancio y confusión, pero también recibirás noticias de alguien importante para ti, la despedida está cerca, y empezarás a sanar heridas para seguir adelante.

Se viene grandes oportunidades de muchos cambios en los cuales comenzará a fluir el dinero, un negocio que has traído en mente va comenzar a fluir y te va dejar grandes ganancias. No es momento de perder el piso por nadie en cuestión del amor, así que ten cuidado de involucrar el corazón con quien realmente no te va ofrecer nada en tu vida.

Sagitario

Se acerca una cirugía para alguien cercano, así que prepárate para apoyar, ten mucho cuidado con los accidentes, especialmente en la carretera, también cuida tus espaldas, porque una amistad podría traicionarte, no permitas que vuelvas a caer en los mismos errores en el amor, abre bien los ojos para no repetir jugadas que solo te han hecho sufrir.

La luz al final del túnel ya empieza a verse, poco a poco, la estabilidad llegará a tu vida, solo debes ser fuerte para enfrentar cualquier problema que aparezca, ya no eres la misma persona de antes; has aprendido y te has vuelto más fuerte, si estás soltero, recuerda que debes poner esfuerzo y dedicación para que una relación funcione, no esperes que la otra persona siempre lleve la iniciativa. En el trabajo y en el dinero habrá cambios; aprovecha los ingresos extra para pensar en un negocio que te ayude a crecer.

Si una amistad te ha fallado, no tienes por qué confiarle otra vez, si tienes pareja, cuidado con la tensión, porque alguien está metiendo cizaña para dañarlos, evita gastar en cosas innecesarias y considera invertir en un negocio de comida, que te irá muy bien. Una amistad muy pegada podría tener segundas intenciones, así que abre bien los ojos y no te dejes engañar.

Capricornio

Es momento de planear una vida nueva llena de amor, paz y estabilidad, deja atrás todo lo que te detiene o te causa problemas, tendrás varios días para reflexionar y entender que la vida es una sola y debes vivirla al máximo si quieres lograr tus metas, deja de preocuparte tanto por el futuro y concéntrate en el presente, cada quien debe hacerse responsable de sus actos, no creas en promesas falsas para evitar desilusiones, cuídate de caídas o accidentes, ya que podrían estar presentes estos días.

Volver con un ex es como revivir algo desagradable; tú tienes la última palabra, pero no vale la pena sufrir por lo mismo cuando hay muchas nuevas oportunidades, no permitas que los comentarios negativos de otros te afecten; aprende a ignorar esas malas energías que solo te hunden, se aproxima un viaje muy bueno en el que la pasarás genial, busca a las personas que realmente te apoyan y te hacen crecer, no a quienes solo te critican.

Habrá una reunión social que disfrutarás mucho, te enterarás de la ruptura de alguien cercano, y puede que te sientas triste al final del día, pero es parte de tu crecimiento y madurez, verás la verdadera cara de alguien que admirabas.

Acuario

El amor a distancia seguirá fortaleciéndote; aunque esa persona no esté cerca, te da la energía que necesitas para seguir adelante, es importante que empieces a confiar más en ti mismo y no tanto en lo que otros opinan de ti, hay personas interesadas en ti, pero no lo has notado, si estás soltero o soltera, es un buen momento para abrirte a alguien que realmente te valore y te quiera, aléjate de quienes solo te provocan estrés y mal humor, renovar tu círculo de amistades te ayudará a sentirte mejor y a recuperar energías.

Las oportunidades en el amor no estarán siempre disponibles, así que deja de perder el tiempo con quien no te valora.l, si alguien está dispuesto a construir algo contigo, dale una oportunidad, si no funciona, vendrá alguien más, solo no te cierres al amor, porque podrías terminar sintiéndote vacío por dentro. Tus enemigos y quienes no creyeron en ti se sorprenderán, porque estás entrando en una etapa de logros y avances en tus metas, aclara tus sentimientos: si tu pareja ya no te hace sentir emoción, es momento de hablar con honestidad antes de hacerle daño con tu indiferencia. A inicios de semana podrías sentirte muy estresado, cuida tu salud, ya que estarás propenso a enfermedades.

Piscis

Cuida tu alimentación, especialmente las harinas y refrescos, ya que podrías subir de peso más rápido de lo que crees, tu manera de ver la vida será clave para alcanzar tus metas, así que deja de culparte por errores pasados, aún cometerás varios más, pero lo importante es aprender de ellos, reírte de tus caídas y seguir adelante con más fuerza, una amistad podría sufrir un percance y terminar en el hospital, mantente al pendiente, si tus mejores amigos te proponen salir, no lo pienses tanto; podrías conocer a alguien que te sorprenda y te acelere el corazón (y algo más).

No dudes del amor de tu pareja, si sigue contigo es porque aún te quiere, aprende a confiar y a demostrar también tu cariño, un viaje que tenías en mente podría cancelarse por falta de dinero, pero ya vendrán otras oportunidades, también podrías sentirte inquieto por la salud de personas cercanas, recuerda que las pruebas de la vida no son para derribarte, sino para que aprendas de ellas, no esperes a que alguien más te dé el valor que tú mismo mereces, quien realmente te quiera, luchará por estar contigo y pagará el precio justo por tu amor.

Ten cuidado con cambios en los dineros, no gastes dinero que no tienes en cuestiones que no necesitas. Hay una amistad que no te ve con buenos ojos y que podría meterte en problemas bastante graves.