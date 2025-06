Cómo funcionan los letales drones de fibra óptica que está usando Ucrania contra Rusia

Ucrania continúa innovando con soluciones tecnológicas para hacerle frente a Rusia, y una de las herramientas más sorprendentes de esta guerra moderna son los drones con control por fibra óptica. A diferencia de los modelos convencionales que dependen de radiofrecuencia, estos aparatos se conectan al operador mediante un cable de fibra óptica que se desenrolla en pleno vuelo. ¿La ventaja? Que son prácticamente imposibles de bloquear con los potentes sistemas de guerra electrónica que despliega el ejército ruso.

En esencia, el dron actúa como un explorador conectado por un hilo de luz. Este hilo, que puede extenderse entre 5 y 20 kilómetros, transmite vídeo en tiempo real y permite al operador controlar el vuelo sin interferencias. Nada de señales inalámbricas, nada que interceptar. El cable es tan delgado y liviano que apenas añade peso, y se desenrolla con fluidez sin entorpecer la maniobra.

Además, como la fibra ofrece una conexión de altísima velocidad y baja latencia, los operadores pueden dirigir el dron con una precisión quirúrgica. Esto se traduce en ataques más efectivos, especialmente en entornos urbanos o cerca de posiciones enemigas donde la mínima interferencia puede significar el fracaso de una misión.

Ventajas y limitaciones en el combate real

La gran ventaja de estos drones es su resistencia total a los sistemas de interferencia rusos, conocidos como jammers. Mientras que los drones tradicionales suelen caer del cielo o perder contacto en segundos cuando se enfrentan a estas herramientas de guerra electrónica, los de fibra óptica mantienen la conexión estable y segura durante toda la misión.

Otra ventaja importante es el nivel de sigilo. Como no emiten radiofrecuencia, son muy difíciles de detectar, rastrear o triangular. Incluso si se desplazan cerca de unidades rusas equipadas con sensores, su huella digital es prácticamente nula.

Pero no todo es perfecto. Estos drones tienen limitaciones físicas que deben considerarse. La primera es el cable: si bien es flexible y ligero, puede enredarse con obstáculos como árboles o estructuras si no se vuela con cuidado. También impone una restricción de alcance, ya que el dron no puede alejarse más allá de la longitud del cable.

Por otro lado, el mecanismo para desenrollar el cable añade peso y ocupa espacio. Esto significa que la carga útil del dron es limitada si se quiere mantener un buen rendimiento de vuelo. No obstante, los ingenieros ucranianos han encontrado formas creativas de integrar explosivos de pequeño tamaño y cámaras de alta definición en estos aparatos.

También hay una cuestión logística: al finalizar la misión, el cable no se reutiliza, por lo que cada vuelo implica un consumo de recursos. A pesar de esto, el rendimiento que ofrecen en el campo de batalla compensa con creces esta inversión.

Una tecnología que cambiará el futuro de la guerra

A medida que el conflicto continúa, estos drones de fibra óptica se están convirtiendo en una pieza clave de la estrategia ucraniana. Modelos como el HCX, Argus-30 y Khyzak REBOFF ya están siendo fabricados dentro del país, y se espera que en los próximos meses aumenten su alcance, potencia y autonomía.

También se están integrando elementos de inteligencia artificial para que el dron tenga funciones automáticas básicas en caso de corte del cable o pérdida de control. No se trata aún de drones autónomos, pero sí de sistemas híbridos con capacidad de decisión limitada.

El conflicto en Ucrania está demostrando que la innovación tecnológica es tan decisiva como las armas pesadas, y los drones con fibra óptica son prueba de ello. En un frente donde cada señal puede ser interceptada, el silencio digital puede ser letal.

