Ron DeSantis reprueba los gritos de inmigrantes en contra del ICE y su desprecio a la bandera

Ron DeSantis, gobernador de Florida, condenó las manifestaciones de inmigrantes registradas hace unos días en Los Ángeles, California, en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el desprecio mostrado hacia la bandera estadounidense al quemar algunas de ellas.

Después de que el ICE llevó a cabo un operativo de detención masiva de extranjeros carentes de estatus legal en una de las ciudades con mayor concentración de hispanos, varios grupos de inconformes salieron a las calles de Los Ángeles para protestar, en tanto que las fuerzas del orden se excedieron al intentar controlarlos, lo cual detonó varios enfrentamientos entre ambos grupos.

Con el objetivo de evitar que la situación empeorara, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 4,000 integrantes de la Guardia Nacional y el Pentágono envió a cerca de 700 marines para proteger edificios y funcionarios federales.

Aunque dicha medida fue repudiada por los demócratas, Ron DeSantis consideró “absolutamente inaceptable” que se hayan quemado de banderas estadounidenses durante las manifestaciones en contra de los operativos del ICE, lo cual considera como un acto de traición.

“Es una traición que personas vivan en Estados Unidos, disfruten de sus libertades, y aun así desprecien nuestra bandera”, expuso en una rueda de prensa celebrada en Tallahassee, Florida.

Ron DeSantis ha implementado varias iniciativas que le complican a los inmigrantes carentes de estatus legal vivir en Florida. (Crédito: Rebecca Blackwell / AP)

El republicano de 46 años responsabilizó de lo ocurrido al desinterés mostrado por los funcionarios locales para abatir al fenómeno migratorio.

“Lo que está ocurriendo en Los Ángeles es resultado directo de un liderazgo que ha renunciado a su deber. Las ciudades santuario son zonas sin ley donde la gente puede venir ilegalmente, cometer actos criminales y caminar libremente por las calles mientras las autoridades miran hacia otro lado.

Esto no es protesta, esto es vandalismo y anarquía. Quemar nuestra bandera y gritar consignas como ‘Al diablo con ICE’ no es libertad de expresión, es una agresión deliberada a los valores que sustentan nuestra nación. Cuando un estado permite que se queme la bandera nacional y no toma medidas, entonces corresponde al gobierno federal restaurar el orden. La decisión de enviar tropas fue necesaria”, enfatizó.

Finalmente, DeSantis puso como ejemplo a Florida de lo que se debería hacer para terminar con el fenómeno migratorio.

“En Florida, el que comete un delito y está ilegal, se va. Aquí no vamos a permitir que delincuentes se escondan detrás de vacíos legales o políticas ideológicas”, advirtió.

