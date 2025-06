Tom Homan afirma que la administración Trump “no tiene intención de arrestar” a Newsom

El zar fronterizo Tom Homan negó haber amenazado con arrestar al gobernador Gavin Newsom (D-CA) en medio de los disturbios de Los Ángeles y dijo que “no hay intención de arrestar” al gobernador de California, Gavin Newsom, después de que el presidente Trump sugiriera que estaba abierto a la idea, intensificando así la guerra dialéctica sobre las protestas y la respuesta policial en Los Ángeles.

“Todo esto se ha sacado de contexto”, dijo Homan. “Aún no se han pasado de la raya… Si se pasan de la raya, no me importa quiénes sean —el gobernador, el alcalde, quien sea— y cuando se comete un delito contra agentes del ICE, se buscará su procesamiento”, insistió.

Gobernador de California responde a la amenaza de cárcel del 'zar de la frontera'



Gavin Newsom desafia a la administración de Donald Trump. Tom Homan -el 'zar de la frontera' designado por Trump para ejecutar su política de deportación de inmigrantes- amenazó con encarcelar a… pic.twitter.com/hTNBuH696c — DW Español (@dw_espanol) June 9, 2025

Lo anterior luego de que Donald Trump dijo el lunes que apoyaría el arresto del gobernador de California, Gavin Newsom, por posible obstrucción a las medidas de aplicación de la ley de inmigración de su Gobierno, en medio de las protestas que vive el estado.

El gobierno y Newsom se han criticado mutuamente por la gestión de las protestas en Los Ángeles, desencadenadas por las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad. Trump ha acusado a Newsom de no haber controlado la violencia y ha ordenado el envío de marines y tropas de la Guardia Nacional a la ciudad. Newsom respondió con una demanda por el despliegue de tropas y argumenta que Trump está agravando la situación.

Homan ha sugerido en el pasado que los funcionarios electos podrían ser arrestados si se descubre que han obstaculizado el trabajo de ICE. El sábado, Homan no descartó explícitamente arrestar a Newsom ni a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, aunque no dijo que se realizarían arrestos y afirmó que no cree que Bass haya “cruzado la línea todavía”.

