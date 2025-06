Efe Ajagba dice que Crawford no estará cómodo contra Canelo

Efe Ajagba, contendiente de peso pesado, expresó que Terence Crawford no se sentirá cómodo en las 168 libras cuando pelee contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en Las Vegas.

En una entrevista con Sean Zittel, Ajagba reconoció que Crawford es fuerte, pero cree que le será difícil pelear en una categoría que no conoce, ya que de esa situación Canelo Álvarez sacará ventaja.

“Él es fuerte, pero cuando subes al peso (168), te va a ser difícil pelear”, dijo.“Cuando subes de peso para pelear contra Canelo, esa no es tu categoría. No es lo que solías pelear antes. Así que él no se sentirá cómodo, pero Canelo sí se sentirá cómodo en este peso para pelear contra Crawford. Prefiero que Crawford baje de peso”.

Terence Crawford subirá dos divisiones para enfrentar a Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

De acuerdo con algunos de los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Tras el enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en el único peleador en coronarse tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido de 168 libras contra Terence Crawford. Crédito: Moises Castillo | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts y ningún reves.

Sigue leyendo:

· Canelo vs. Crawford será transmitida por Netflix y tendrá sede en Las Vegas

· Jermall Charlo: Crawford comete el mismo error que mi hermano con Canelo

· Julio César Chávez asegura que Crawford pelea con Canelo por dinero