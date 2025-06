Helen Mirren hace dura crítica sobre las presiones de Hollywood

A pesar de contar con una de las trayectorias más aclamadas de Hollywood con 50 años de experiencia, la actriz Helen Mirren no ha estado exenta de las presiones que esta industria ha acarreado a lo largo de décadas, así lo dejó saber la famosa en sus más recientes declaraciones.

Durante una charla con el portal The Hollywood Reporter, la protagonista de “The Duke” reveló que desde muy joven recibió comentarios y “consejos” con referencia a su apariencia física. Sin embargo, siempre se mantuvo firme en su postura de no dejarse intimidar por las expectativas de medio.

En su relato, Helen Mirren indicó que a sus 20 años le sugirieron someterse a una cirugía de nariz para poder “elevar” las probabilidades de forjarse un lugar en Hollywood: “Dije que no. No quería ser una actriz guapa de todas formas. Elegí no ser tan guapa”, sentenció.

Asimismo, la famosa de 79 años indicó que su propósito era ser recordada por sus actuaciones y no por su apariencia, testimonio que la actriz Kathy Bates secundó en la dinámica ‘Round Table’, organizada por el mismo medio estadounidense.

“Mirando nuestras caras en esta mesa, ninguna de nosotras es bella“, expresó generando opiniones divididas entre el resto de actrices participantes.

No obstante, complementó asegurando que esta se trata de una premisa inculcada por la industria cinematográfica y que han logrado derrumbarla a través de su legado en el séptimo arte.

