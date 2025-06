Sheinbaum reitera que “nunca” llamó a los mexicanos a movilizaciones violentas en EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este miércoles en que “nunca” ha llamado a movilizaciones violentas en Estados Unidos, al asegurar que sus declaraciones se sacaron de contexto, ante los señalamientos de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien la acusó de incitar las protestas en Los Ángeles.

“Nunca hemos llamado a una movilización violenta, jamás en toda nuestra vida”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Noem, durante una comparecencia de prensa el martes en el Despacho Oval junto al presidente, Donald Trump, afirmó que la mandataria mexicana “alentó más protestas” en Los Ángeles por las redadas migratorias realizadas en los últimos días por las autoridades.

Sheinbaum aseveró que sólo ha abogado por la defensa de los mexicanos, y lamentó que sus declaraciones se sacaron de contexto.

“De ahí se retoman (las declaraciones) por algunas otras personas en los Estados Unidos. El día de ayer, cuando la Secretaria de Seguridad Interior hizo esta declaración, pues de inmediato dijimos: ‘es absolutamente falso’. Totalmente falso, nunca hemos llamado a las acciones en Los Ángeles”, enfatizó.

Sheinbaum dijo que en su discurso ha hecho un llamado a la movilización pacífica, que tenía que ver con el impuesto del 3.5 % a las remesas propuesto en Estados Unidos.

“Quieren confundir de una declaración de hace tres semanas que tiene que ver con impuestos a las remesas, que además nunca se convocó (a la violencia), jamás, porque no creemos en ello, a nada violento ni provocado con lo que ocurrió el día domingo en Los Ángeles”, zanjó.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Crédito: José Méndez | EFE

La polémica coincide con la visita del subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien se reunirá con la mandataria mexicana en Palacio Nacional esta mañana y con quien, dijo, abordará el tema.

“Nosotros vamos a defender siempre a los mexicanos (…) hay que actuar siempre de manera responsable, con la cabeza fría en la relación, en todo, pero en particular en la relación con Estados Unidos”, recalcó.

En ese sentido, afirmó que México tiene que buscar siempre una buena relación con Estados Unidos, pues no sólo comparten más de 3,000 kilómetros de frontera, sino que también sus economías están muy integradas.

“Eso no quiere decir que nos subordinemos. Eso no quiere decir que no seamos firmes en la defensa de nuestra soberanía y la defensa de las y los mexicanos aquí y en Estados Unidos. Eso no quiere decir que haya subordinación. Lo que buscamos siempre es una relación como iguales”, recalcó.

Por ello, reiteró, es importante evitar cualquier malentendido y avanzar en la relación “siempre defendiendo al pueblo de México, nuestra soberanía y buscando la mejor relación posible”.

El domingo, la mandataria dijo que “no es con redadas o con violencia” como puede resolverse el tema migratorio y este martes pidió una “reforma migratoria integral” que reconozca el papel de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Los recientes operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ciudades de Estados Unidos, en particular en Los Ángeles, han derivado en la detención de decenas de migrantes, entre ellos al menos 61 mexicanos.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

· Canciller de México ofrece recomendaciones a mexicanos tras detención de 42 en redadas de Los Ángeles

· El presidente de SEIU resultó lesionado y detenido durante las redadas de ICE en Los Ángeles

· Redadas de ICE sacuden a Los Ángeles y causan protestas y detenciones