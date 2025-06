Christopher Landau ordena cancelar visa de consejera mexicana del partido Morena tras posteo sobre protestas en Los Ángeles

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, dio a conocer que dio la orden de cancelar la visa a la Consejera Estatal del partido Morena del estado mexicano de Jalisco, Melissa Cornejo, luego de que la mujer posteara en su red social “X” una imagen sobre las protestas en Los Ángeles, la cual estaba acompañada de un texto que decía: “Van a quitar visas a quienes compart…”Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.

Tras la publicación de Melissa Cornejo, el funcionario estadounidense calificó este posteo de “vulgar” además de señalar que se había encontrado con la sorpresa de que la Consejera Estatal de Morena no contaba con visa de Estados Unidos.

Foto: Agencia Reforma. Melissa Cornejo, Consejera Estatal del partido Morena en el estado mexicano de Jalisco. Crédito: Agencia Reforma

Christopher Landau también señaló que los que glorifican la violencia y desafían al orden público de ninguna manera son bienvenidos en Estados Unidos.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace “mi visa” en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país. Atentamente, Christopher Landau, Vicecanciller de los Estados Unidos de América”, señaló Christopher Landau.

Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace “mi visa”… — Christopher Landau (@DeputySecState) June 12, 2025

Copyright: Red Social “X”. Posteo de Melissa Cornejo en la red social “X”. Crédito: Red social “X” | copyright

Ante el lamentable incidente, Melissa Cornejo borró su posteo y restringió el acceso a su cuenta personal de “X”, sin embargo sus declaraciones quedaron registradas en capturas de pantalla que fueron difundidas en diversas redes sociales y medios de comunicación.

Copyright: Red Social “X”. Melissa Cornejo restringe el acceso a su cuenta de “X”. Crédito: Red social “X” | copyright

Melissa Cornejo, quien es psicóloga y columnista, es conocida por denunciar en 2023 al entonces Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por su presunta intervención en elecciones.

Por su parte Christopher Landau, quien fue embajador de Estados Unidos en México, se reunió ayer miércoles 11 de junio con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a quien le expresó su desacuerdo con las redadas antiinmigrantes en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

· Canciller de México ofrece recomendaciones a mexicanos tras detención de 42 en redadas de Los Ángeles

· El presidente de SEIU resultó lesionado y detenido durante las redadas de ICE en Los Ángeles

· Redadas de ICE sacuden a Los Ángeles y causan protestas y detenciones