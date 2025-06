Costco ofrece un nuevo beneficio para sus miembros más exclusivos

Costco, la reconocida cadena de tiendas mayoristas, cuenta con dos niveles principales de membresía: Gold Star y Executive. La primera, más accesible en precio, ofrece acceso a todos los almacenes y servicios básicos de la tienda. La segunda, por una cuota anual mayor, otorga beneficios adicionales como reembolsos del 2% en compras. Ahora, Costco ha anunciado una mejora que impactará directamente la experiencia de sus más altos miembros Ejecutivos, dándoles una razón adicional para mantener su membresía activa.

A partir del 30 de junio, los miembros Executive podrán ingresar a las tiendas una hora antes que los Gold Star. Los nuevos horarios indican que los Ejecutivos podrán ingresar a partir de las 9:00 a.m. todos los días, mientras que los Gold Star deberán esperar hasta las 10:00 a.m. de domingo a viernes, y hasta las 9:30 a.m. los sábados.

La medida ha generado una variedad de reacciones en redes sociales. A pesar de que pareciera una medida insignificante, para muchos de los miembros ejecutivos significa un gran cambio para evitar las multitudes.

“Como mamá de dos pequeños que despiertan a las 6 a.m. todos los días, estoy más feliz de lo que pensé que estaría por esta hora extra“, comentó una usuaria en una publicación en redes sociales.

Sin embargo, no todos lo ven como un beneficio significativo o que impacte de manera fundamental su experiencia de compra.

“Como miembro Executive, no me importa entrar una hora antes. Que regresen la pizza combinada y los churros”, señaló otro de los clientes de Costco.

Algunos usuarios de redes sociales de Costco recordaron que esta política no es del todo nueva e incluso había más exclusividad en otros tiempos.

“En los años 90, los miembros Executive podían entrar al Price Club dos horas antes de la apertura, y nos daban desayuno gratis con jugo, bagels y otras delicias”, comentó un usuario en redes sociales.

La empresa no ha emitido declaraciones oficiales adicionales respecto a esta decisión, pero la estrategia parece alinearse con lo que ya hace su competencia directa. Sam’s Club, propiedad de Walmart, ofrece acceso anticipado a sus miembros “Plus”, con dos horas de ventaja de lunes a viernes y una hora los sábados. Eso sí, no permite acceso temprano los domingos.

La membresía Executive en Costco cuesta $130 dólares al año, mientras que la Gold Star tiene un precio de $65 dólares. Además de los horarios preferentes, los Executive pueden obtener hasta $1,250 dólares anuales en recompensas por sus compras.

Los miembros Ejecutivos representan el 73% de las ventas de Costco, a pesar de ser solo 37.6 millones de los 79.6 millones de miembros de la compañía, según datos de Costco.

Costco continúa su expansión a nivel internacional. Según su director ejecutivo, Ron Vachris, la compañía alcanzará las 914 sucursales globales al cierre del año fiscal. Entre las nuevas aperturas se incluyen su segundo almacén en Suecia, el número 20 en Corea del Sur y el 110 en Canadá. Solo desde marzo, Costco ha sumado nueve tiendas nuevas, incluyendo una reubicación en Melbourne, Australia, y siete nuevas ubicaciones en Estados Unidos.

También te puede interesar: