Las novedades en IA de la WWDC que cambiarán tu día a día

Apple no se sopló la pipa esta semana en la WWDC 2025, y aunque el evento no fue una lluvia de términos como “machine learning” o “redes neuronales”, sí que vino cargado de funciones potentes de inteligencia artificial integradas de forma muy Apple: sutiles, privadas y útiles. El nuevo enfoque se llama Apple Intelligence, y no es un asistente más, sino una capa de IA que vive en todo tu dispositivo.

La IA de Apple no depende tanto de la nube como otras propuestas del mercado. En cambio, busca ofrecerte funciones prácticas directamente desde el dispositivo, muchas veces sin conexión, aprovechando sus chips más recientes. Aquí va el repaso de lo más destacado.

Nuevas funciones impulsadas por IA

1. Visual Intelligence: el ojo que todo lo ve

Una de las funciones más llamativas es Visual Intelligence, algo así como tener un Siri visual que analiza lo que aparece en pantalla. ¿Estás viendo una receta en Instagram? Te sugiere guardarla o ver variaciones. ¿Una foto de un monumento? Te muestra su historia o cómo llegar ahí. ¿Una dirección en un correo? Te ofrece abrirla en Mapas al instante.

Esto convierte a tu iPhone o iPad en un verdadero asistente contextual, con respuestas visuales útiles sin tener que copiar, pegar o buscar manualmente. Además, se activa desde el nuevo botón Acción, que ahora tiene funciones personalizables para cada contexto.

2. ChatGPT se une a Image Playground

Sí, ChatGPT también se suma a la fiesta, pero no como reemplazo de Siri (al menos no aún). Apple integró GPT-4o dentro de Image Playground, una nueva herramienta para crear imágenes con estilos predefinidos: pixel art, 3D, ilustración a mano, etc.

Puedes escribir un prompt (como “perro montando una bicicleta en Tokio”) y ver el resultado en segundos. Además, puedes pedirle a ChatGPT que mejore tu idea o genere una variación. Ideal para quienes crean contenido, diseñan ideas o simplemente quieren divertirse generando imágenes desde su iPhone.

3. Workout Buddy: un coach impulsado por IA

Si eres de los que corre escuchando música y esperando terminar cuanto antes, Workout Buddy será tu nuevo compañero. Esta IA te motiva en tiempo real, resaltando momentos clave como tu mejor kilómetro o tu frecuencia cardiaca ideal. Al final, te lanza un análisis con insights y sugerencias personalizadas.

Todo esto se hace localmente en el dispositivo, lo que garantiza privacidad sin sacrificar utilidad. No necesitas compartir tus datos con nadie para recibir consejos personalizados.

4. Traducción en vivo: rompe la barrera del idioma

Una función especialmente útil para quienes viajan o trabajan con equipos internacionales: traducción en tiempo real integrada en FaceTime, Mensajes y llamadas de voz. Puedes hablar con alguien en otro idioma y ver subtítulos en vivo, o incluso traducir lo que alguien dice al otro lado del teléfono.

Esto también aplica a transcripciones automáticas, muy útiles para personas con problemas auditivos. Apple convierte así a sus dispositivos en herramientas de comunicación inclusiva.

5. Siri deberá esperar un poco más

Todos esperábamos una Siri renovada, pero Apple fue honesto: la actualización completa de su asistente de voz llegará más adelante. Lo que sí hicieron fue integrar parte de Apple Intelligence para que Siri entienda mejor el contexto y realice tareas más complejas.

Por ejemplo, ahora podrá buscar fotos específicas (“muéstrame las de Ana en la playa en 2022”) o redactar correos con estilo formal o casual, gracias a los modelos lingüísticos integrados. Es decir, no es una Siri nueva, pero ya se nota más lista.

6. Llamadas filtradas y música de espera: lo que nadie pidió pero todos necesitaban

Entre las funciones más útiles —y menos glamurosas— están Call Screening y Hold Assist. La primera filtra llamadas de números desconocidos, responde por ti y te muestra una transcripción para decidir si contestas o no. La segunda escucha por ti cuando estás en espera con atención al cliente y te avisa cuando alguien contesta.

Ambas funciones apuntan a reducir interrupciones y darte más control sobre tu tiempo. ¿Lo mejor? También se procesan en el dispositivo, sin necesidad de enviar tus llamadas a la nube.

Con estas funciones, Apple quiere que la IA no sea algo intimidante ni técnico, sino una ayuda invisible que mejora lo que ya haces todos los días. No se trata de que dejes de pensar, sino de que tengas una mano extra para tareas pequeñas: organizar tus fotos, escribir un mail mejor redactado, o no perder tiempo en llamadas inútiles.

Y sí, puede que no sea tan llamativo como un robot parlante, pero es justo lo que mucha gente necesita: funciones útiles, integradas, privadas y que simplemente funcionan.

Sigue leyendo:

• Cómo descargar e instalar iOS 26 de forma anticipada para poder probarlo desde ya

• Adiós a iOS 19: Apple renombra sus sistemas y lanza iOS 26

• ¿Tienes una Mac? Esto es todo lo que cambiará con macOS Tahoe 26