“¡Alto a la guerra contra los pobres!”

Al menos cinco miembros de la comunidad fueron arrestados durante una protesta pacífica en Thiel Capital, la empresa fundada por Peter Thiel, cofundador de Palantir, la misma que proporciona infraestructura de vigilancia y tecnología para facilitar las redadas de ICE que aterrorizan a la comunidad de Los Ángeles.

La manifestación ocurrió en el mismo día en que comenzaron a llegar al edificio federal de Westwood, -en el oeste de Los Ángeles- aproximadamente 200 los Infantes de Marina desplegados por órdenes del presidente Donald Trump y convertir a la urbe angelina en una ciudad militarizada por las protestas callejeras que se extendieron por séptimo día consecutivo.

“MI sobrino fue secuestrado”

La protesta, que se extendió por más de cinco horas incluyó a personas mayores, madres y padres, hijos e hijas, algunos de cuyos familiares fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Mi sobrino Pablo fue secuestrado por ICE el viernes pasado mientras trabajaba. Nuestra familia está devastada y desconsolada. El trabajo de Pablo le permitió costear medicamentos vitales para sus familiares y ayudarlos a costear la vivienda”, dijo María, residente de Los Ángeles.

Ella portaba un cartel con la fotografía de su sobrino frente al edificio Mani Brothers Real Estate Group, en el 9200 del bulevar Sunset, en West Hollywood, donde se encuentran las oficinas de Palantir y Peter Thiel.

María, quien prefirió no dar sus apellidos indicó que “el secuestro” de su sobrino, “perjudica a nuestra familia de muchas maneras. Tenemos miedo, pero nos negamos a permanecer callados. Nos negamos a cruzarnos de brazos mientras se llevan a nuestros familiares y seguiremos denunciando a los multimillonarios como Peter Thiel que hacen posible este ataque a nuestras comunidades”.

Bloquean la entrada del edificio

¡Arriba! ¡Abajo! ¡La migra al carajo!”; ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El pueblo está presente!”; ¡Aquí estamos! ¡Y no nos vamos! ¡Y si nos echan! ¡Nos regresamos! gritaron los manifestantes, ante la mirada atónita de un grupo de agentes del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, quienes no daban respuesta al dueño del edificio para retirar a la gente.

“¡Este es mi edificio!”, dijo el hombre. “¡Váyanse! ¡Déjenme pasar!” Nadie le hizo caso. Los manifestantes, sentados en el piso, le bloquearon el paso.

El grupo de protestantes abrió las puertas de las oficinas de bienes raíces y entraron al edificio. Marcharon en círculos y desde el interior lanzaron sus consignas, con mensajes como: “Peter Thiel es un vampiro”, “Abolición de ICE. Abolición de Palantir”. “Peter Thiel es un demonio necrófago”.

Un guardia de seguridad afroamericano, Patrick Quinn infructuosamente pretendió dialogar con los inesperados visitantes, y, aunque los conminó a abandonar el edificio, su llamado fue infructuoso.

“¡Alto a la guerra contra los pobres!”. “Un movimiento de masas. ¡No un movimiento de vigilancia!”. “Palantir rastrea los ataques de ICE” o “Alto a la toma de control por parte de los multimillonarios”, eran otros mensajes de la multitud.

Palantir y su nexo con ICE

Palantir es una empresa de vigilancia de datos cofundada por el multimillonario Peter Thiel, quien ha donado millones de dólares tanto al presidente Trump como al vicepresidente JD Vance.

Los manifestantes dijeron que la empresa tecnológica obtiene miles de millones de dólares de contratos gubernamentales, incluyendo cientos de millones de ICE desde 2014.

Denunciaron que Palantir es la columna vertebral tecnológica de las actividades de ICE, mediante el impulso de una agenda antiinmigrante a través de su aparato de vigilancia tecnológica.

La empresa ya tiene contratos con múltiples agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos.

La administración Trump ha contratado a Palantir por $30 millones de dólares para crear una base de datos de información personal sobre estadounidenses e inmigrantes.

“Esta compañía toma los datos de toda la gente y se la vende a países como Israel”, denunció Sergio Vargas, un activista comunitario.

“Han creado un software donde pueden obtener la información de la gente en tiempo real y decirle a ICE en dónde está la gente para poderlos deportar y hacer todas esas redadas ilegales que están sucediendo en estos momentos en Los Ángeles”.

Robándole la dignidad de los seres humanos

Miracle Mckinney, una residente afroamericana de Los Ángeles consideró que el régimen de Donald Trump busca enfrentar a las comunidades entre sí, convirtiendo a los inmigrantes en chivos expiatorios, al tiempo que ataca a cualquiera que se oponga a su agenda.

“El multimillonario Peter Thiel es un artífice clave de esta agenda, permitiendo que ICE ataque, rastree y localice a miembros de la comunidad utilizando su red de vigilancia masiva”, declaró.

“¡Esto no es solo un ataque a la comunidad inmigrante, es un ataque a todas nuestras libertades como estadounidenses!”, añadió.

La manifestación escaló al punto más álgido cuando agentes del LASD arrestaron y esposaron a 13 integrantes del grupo de protesta.

“¡No! ¡Nos moverán! ¡Porque estamos bien organizados!”, fue el cántico que entonaron los manifestantes.

Pese a ello, tuvieron que levantarse del piso para ser esposados por los oficiales del LASD.

“Me da asco ver lo que le están haciendo a mi gente”, manifestó Alicia Baltazar, una mujer indígena huichol. Me duele mucho. Me parte el alma ver el sufrimiento de tanta gente. Me indigna ver a mis hermanos y hermanas de sangre mexica cómo se los están llevando., cómo les están robando su humanidad”.

Verano de resistencia en Los Ángeles

En la Placita Olvera, decenas de representantes de organizaciones de defensa de los derechos civiles y humanos de los inmigrantes se reunieron para el lanzamiento de “Un Verano de Resistencia”, mediante el cual ofrecerán respuesta rápida en oposición a las deportaciones masivas y redadas de inmigración por parte de ICE, con la colaboración de otras agencias federales como la DEA, HSI y el FBI.

“Este no es solo un asunto cívico, de derechos humanos, sino también moral y espiritual”, declaró el pastor Stephen “Cue” Jn-Marie, visionario y cofundador de la Iglesia NewSong LA Covenant en Culver City.

Allí mismo, Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos de Los Ángeles (CARECEN) agradeció el respaldo del movimiento sindicalista.

Por su parte, David Green, presidente del SEIU Local 721 dijo: “¡No vamos a ser silenciados!” ¡El poder está en los trabajadores!” ¡El poder está en los inmigrantes!”.

“No nos vamos a esconder. Estamos hartos de la narrativa sobre nuestra comunidad”, dijo Arévalo. “Vamos a luchar de manera pacífica por nuestras comunidades que son familias, padres, hijos, trabajadores que traen una cultura preciosa a esta ciudad, estado y país”.