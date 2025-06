‘Ataque al senador Alex Padilla, ataque a la dignidad’

El senador federal latino Alex Padilla, demócrata por California fue humillado, sacado a la fuerza de una conferencia de prensa de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y posteriormente fue obligado tirarse en el piso para ser esposado.

El bochornoso incidente tuvo como escenario el edificio federal de Westwood, donde el político latino de mayor rango sufrió en carne propia el maltrato que agentes federales de inmigración le están dando a la comunidad inmigrante, víctima de redadas masivas.

Padilla, quien realizaba tareas de supervisión del Congreso en Los Ángeles fue expulsado a la fuerza por tres agentes federales, quienes lo sometieron bocabajo y le esposaron las manos a la espalda.

“El Senador Padilla se encuentra actualmente en Los Ángeles, ejerciendo su deber de supervisar las operaciones del gobierno federal y en toda California”, dijo la oficina del senador federal.

“Se encontraba en el edificio federal para recibir información del General [Gregory M.] Guillot y escuchar la conferencia de prensa de la secretaria Noem”, dijeron.

Gregory Michael Guillot es un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) que se ha desempeñado como comandante del Comando Norte de los Estados Unidos y del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte desde el 5 de febrero de 2024.

“Intentó hacerle una pregunta a la secretaria, pero agentes federales lo sacaron a la fuerza, lo obligaron a tumbarse y lo esposaron. Actualmente no se encuentra detenido y estamos trabajando para obtener más información”, afirma el comunicado.

En un video viral se observa a un presunto agente del FBI empujando por la fuerza a Padilla, mientras la secretaria Kristi Noem daba declaraciones a la prensa sobre las operaciones en curso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que han causado terror en la ciudad.

En el video se observa a Padilla entrar al salón de conferencias e inmediatamente fue interceptado, a pesar de identificarse.

En ese mismo instante, los agentes federales se abalanzaron contra él. A empellones lo llevaron hacia un pasillo, pero continuó hablando en voz alta mientras lo sacaban.

La secretaria Kristi Noem dijo que desconocía el porqué de la presencia de Padilla en la rueda de prensa.

Aseguró que ella no había recibido ninguna solicitud de él ni de su oficina para hablar con ella.

Noem calificó las acciones de Padilla como “inapropiadas”, de quien dijo “ni siquiera conozco al senador”.

“Si así responde esta Administración a un senador que hace una pregunta… imagínense cómo están tratando a los trabajadores del campo, a los cocineros, a los jornaleros de la comunidad de Los Ángeles, de toda California y de todo el país”, dijo Padilla en una conferencia de prensa improvisada tras el incidente.

“Abominable y vergonzoso”

“Lo que acaba de pasar [a Padilla] es absolutamente abominable, dictatorial y vergonzoso”, dijo la alcaldesa Karen Bass en su cuenta de X. “El presidente Donald Trump y sus tropas de choque están fuera de control. Esto debe terminar ya. Si pueden esposar a un senador estadounidense por hacer una pregunta, imagínense lo que les harán a ustedes”.

En una posterior rueda de prensa, Bass advirtió que “no podemos permitir lo que le pasó hoy al senador Padilla. No puede ser la norma. Los Ángeles superarán esto porque ya lo hemos hecho antes, y lo volveremos a hacer, y lo haremos con todos en nuestra comunidad, incluyendo a nuestra población inmigrante”.

“Trump fuera de control”

“El presidente Trump y sus tropas están fuera de control”, expresó el gobernador de California, Gavin Newsom.

Newsom escribió en su cuenta de X que Padilla “es una de las personas más decentes que conozco. Esto es indignante, dictatorial y vergonzoso. Esto debe terminar ya”.

“Si pueden esposar a un senador estadounidense por hacer una pregunta, imaginen lo que harán con ustedes”, escribió. Y publicó una fotografía donde se aprecia la fuerza que aplican los agentes federales al senador Padilla, mientras lo esposan.

“Un ataque a la dignidad”

La reacción del asambleísta Mark González fue de enojo y censura.

“Un senador estadounidense fue forcejado, removido y detenido por la fuerza mientras intentaba asistir a una conferencia de prensa pública [de la secretaria del Departamento de Justicia, Kristi Noem] en terrenos públicos”, dijo.

“Esto no es solo un insulto al senador Padilla. Es un ataque a la dignidad de nuestras instituciones democráticas y del pueblo que representa”, añadió.

Gonzales indicó que el equipo de la secretaria Noem no solo silenció la disidencia.: “Silenció y agredió a un líder latino con una vida de servicio público ejemplar, simplemente porque no supo gestionar la rendición de cuentas. Eso es cobardía, no liderazgo”.

Asimismo, destacó que los legisladores de California no se quedaran cruzados de brazos “mientras se utilicen tácticas autoritarias para intimidar y silenciar las voces de los funcionarios electos”.

Leyes aplicadas con violencia

Lideres comunitarios que han trabajado con el senador Alex Padilla se unieron también para denunciar de forma categórica el trato “indigno, inhumano, violento, agresivo y racista” por parte de agentes federales.

“Nuestra comunidad latina está unida y alarmada, y exigimos en los términos más enérgicos al presidente Trump que se emita una disculpa inmediata al honorable Senador Alex Padilla por la forma en que fue agredido”, dijo Rubén Rodríguez, director ejecutivo de la organización Pueblo y Salud, una organización sin fines de lucro en la ciudad de San Fernando.

Alicia Flores, miembro de la Hermandad Hank Lacayo viajó desde Oxnard para protestar en la Placita Olvera.

“Hay que hacerle saber al presidente Donald Trump que no estamos de acuerdo con lo que le hicieron al senador Padilla”, dijo. “Tenemos que defenderlo porque es un gran líder que viene de familia de inmigrantes, y ellos no tienen respeto ya por nadie”.

Criticó que, si la secretaria de justicia de Estados Unidos no protege a los senadores federales, ¿Cómo nos va a proteger a nosotros? Ellos mismos están violando las leyes con su violencia”.

Por su parte, Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norte América (COFEM) opinó que el trato “indignante” que recibió el senador Padilla “No lo habíamos visto en tiempos recientes de que algún senador de los Estados Unidos haya sido removido de esa manera”.

Moreno fue más allá, al decir que “estar agrediendo a un representante popular, ya está escalando mucho el odio entre el sistema del presidente Trump con en contra de las autoridades de California”.