Guía de CR para planificar tu propio viaje

Reservar tus vacaciones en línea no tiene por qué ser complicado. Estas son las estrategias de expertos para encontrar los mejores y más baratos vuelos, hoteles, cruceros y coches de alquiler.

Todo parece tan fácil. Para ir a un lugar maravilloso, solo tienes que abrir tu computadora portátil y empezar a reservar vuelos, hoteles y coches de renta. ¿Quién necesita entonces una agencia de viajes?

Pero la abrumadora cantidad de decisiones que tendrás que tomar te paraliza. ¿Qué sitios de reservaciones deberías usar? ¿Qué aerolínea? ¿Deberías reservar ese crucero directamente? ¿Y tiene sentido pagar por adelantado las habitaciones de hotel y los coches de renta o deberías esperar?

Estas decisiones son importantes, y no solo porque quieras ahorrar. También quieres tener la seguridad de que estás obteniendo la mejor experiencia posible por tu dinero.

Para ello, entrevistamos a los mejores expertos en viajes y realizamos decenas de reservaciones de prueba para comprobar los precios. ¿Cuál fue el resultado? Una guía paso a paso que te ayudará a planificar unas vacaciones fantásticas, con numerosos consejos para conseguir mejoras, descuentos y beneficios adicionales.

Un par de reflexiones finales antes de empezar. Primero, ¿hay ocasiones en las que conviene evitar la estrategia del “hazlo tú mismo” y contratar a un agente de viajes? En general, creemos que contratar a un profesional de viajes vale la pena para viajes caros (digamos, $5,000 o más) con itinerarios complejos o grupos grandes. Los agentes pueden encargarse de la logística, como los traslados al aeropuerto, y negociar reservaciones difíciles de conseguir, dice Rebecca Alesia, propietaria de la agencia de viajes Wanderology en Nueva York. Y cuando surgen problemas (vuelos cancelados, etc.), te ayudarán de inmediato para que no pierdas tu valioso tiempo de vacaciones en espera con el servicio de atención al cliente. ¿El costo? Las tarifas empiezan en unos $250 por viaje; el resto las pagan los hoteles o los operadores turísticos. Solicita un presupuesto antes de decidirte a trabajar con uno.

Y, por último, ¿qué hay de los paquetes de viaje? Tras reservar una parte de tu viaje, es probable que recibas ofertas del proveedor para añadir otras partes con descuento. Pero Bill McGee, investigador principal de aviación y viajes del Proyecto de Libertades Económicas Estadounidenses, afirma que probablemente no deberías combinarlos de esa manera. Los supuestos ahorros suelen basarse en tarifas estándar infladas, explica, y podrían implicar opciones indeseables como salidas a primera hora de la mañana y hoteles alejados de la ruta. Y si algo sale mal, dice Bell de CR, tendrás que lidiar con un sitio de reservaciones externo, lo que puede ser un verdadero dolor de cabeza.

Vuelos

Cómo buscar

De dos a tres meses antes de la salida para vuelos nacionales, o de tres a seis meses para vuelos internacionales, visita Google Flights, Kayak o Skyskanner para obtener una idea general de los precios y horarios de los vuelos a tu destino. (Todos son integradores que extraen los resultados de las principales aerolíneas). Para vuelos de última hora, prueba CheapOair.

Sé flexible

Para encontrar el precio más bajo posible, haz clic en el calendario de Kayak o en la cuadrícula de fechas de Google Flights para ver qué fechas tienen las tarifas más bajas. Considera cambiar de plan si, por ejemplo, te sale más barato volar el sábado que el domingo. Considera también otros aeropuertos cercanos; por ejemplo, en lugar del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, podría ser más barato volar al Aeropuerto de Long Beach.

Reservar dos boletos de ida en lugar de uno de ida y vuelta, o volar con diferentes aerolíneas para diferentes tramos de tu viaje, también puede ahorrarte dinero, dice Jesse Neugarten, director ejecutivo de Dollar Flight Club, una organización de viajes con descuento.

¿Aprovechar ahora o esperar?

Kayak utiliza datos históricos para pronosticar si los precios subirán o bajarán en los próximos días. (Busca “Nuestro consejo”). Si crees que los precios van a bajar, puedes configurar una alerta para que te envíe un correo electrónico si es así. (Varias plataformas de reservaciones lo hacen; busca “seguimiento de precios” en Kayak).

Reserva con confianza

Una vez que hayas elegido un vuelo en particular, visita el sitio web de la aerolínea ganadora para reservar. ¿Por qué? Si tu vuelo se cancela o cambia, conseguir una nueva reservación o un reembolso suele ser más lento y difícil con sitios web externos como Expedia o Kayak, dice Chuck Bell, defensor de políticas de responsabilidad social de CR.

¿Y qué hay de elegir una clase de tarifa? Claro, esas tarifas básicas pueden ser un 20% más baratas que la clase inmediatamente superior. Pero cuidado: en muchas aerolíneas, la categoría de boleto más barata ahora significa no llevar equipaje de mano, no elegir asiento ni sentarte con tus compañeros de viaje. Y si empiezas a añadir opciones de mejora para equipaje o selección de asiento, ese boleto básico puede acabar costando tanto como un boleto estándar de cabina principal o más.

Por último, si encuentras una mejor oferta o simplemente cambias de opinión, las normas federales establecen que puedes cancelar un vuelo en un plazo de 24 horas y obtener un reembolso completo si compraste el boleto al menos siete días antes de la salida programada.

Obtén ayuda

Si caminar por las largas explanadas del aeropuerto te resulta difícil debido a una discapacidad, las aerolíneas ofrecen servicio gratuito de silla de ruedas. (Haz clic en “Necesidades especiales de viaje” al reservar). Dos compañías, Global Airport Concierge y Royal Airport Concierge, también ofrecen servicios de recepción en los principales aeropuertos estadounidenses e internacionales. Por unos $450, dependiendo del aeropuerto y del tamaño de tu grupo, un agente de Royal Airport Concierge te recibirá en la acera, facturará tu equipaje, obtendrá tus tarjetas de embarque, te acompañará a través del control de seguridad (y a una sala VIP de la aerolínea, si está disponible) y te llevará a tu puerta de embarque.

Consejo de los expertos

¿Tienes una escala de más de un par de horas? Consulta las ventajas de tu tarjeta de crédito: los titulares de la tarjeta American Express Platinum, por ejemplo, tienen acceso gratuito a salas VIP en unos 500 aeropuertos de todo el mundo. Y muchas aerolíneas venden pases diarios para sus salas VIP: American por $79, por ejemplo, y United por $59.

Cruceros

Cómo buscar

Los mejores cruceros requieren planificación previa, así que comienza tu búsqueda al menos seis (e idealmente 12) meses antes de tu viaje. Para reducir las opciones, visita cruisecritic.com, donde podrás ordenar los cruceros de las principales líneas por popularidad y calificaciones, así como por región, días en el mar y precio.

Una vez que hayas elegido media docena, consulta los sitios web de las líneas de cruceros para obtener más información sobre fechas, itinerarios, precios y detalles sobre las actividades a bordo, los servicios y las excursiones en tierra. Después, introduce las fechas en la página de reservaciones y selecciona un tipo de camarote para ver el precio, incluyendo impuestos, tasas y mejoras de categoría. Pero detente antes de introducir los datos de pago.

Esto es importante: los precios que verás generalmente no incluyen muchos costos adicionales, como bebidas alcohólicas, tarifas de excursiones, propinas, transporte y hoteles antes y después del crucero. Para tener una idea aproximada del costo final, Don Bucolo de Eat Sleep Cruise, un sitio web de noticias y consejos sobre cruceros, sugiere duplicar el precio anunciado y dice que los gastos adicionales podrían ser incluso mayores para cruceros que duren más de una semana.

Reserva con confianza

Cuando estés listo para reservar, recurre a un especialista en cruceros independiente, recomienda Bucolo. Estos profesionales de viajes a menudo pueden conseguirte valiosos créditos a bordo o paquetes de WiFi gratuito que podrían ahorrarte más de $45 por persona al día.

Una buena manera de encontrar un agente independiente es a través de Avoya Travel o CruiseCompete.com. Estos sitios envían el itinerario deseado a los agentes de cruceros, quienes luego te envían presupuestos, incluyendo los beneficios que pueden ofrecer. Cuando solicitamos cotizaciones para un crucero de seis noches por el Caribe occidental en el barco Regal Princess de Princess Cruises en febrero de 2025, la oferta de un agente superó el precio de la línea de cruceros en $80 e incluyó créditos a bordo y beneficios por valor de $150. Otro agente lo consiguió por casi $660 menos.

Consejos de los expertos

Las líneas de cruceros anuncian precios por persona, pero asumen que dos personas compartirán una habitación. Quienes viajan solos suelen pagar el doble del precio por persona en “ocupación doble” por habitación, pero no en Holland o Norwegian, que en ciertos barcos ofrecen habitaciones individuales por menos de lo que pagarías por un viaje en un camarote para dos personas. Además, los camarotes individuales en Virgin no incurren en ningún aumento, lo que puede suponer un ahorro de hasta el 50%.

Además, si necesitas volar a tu puerto de salida, planifica llegar al menos un día antes por si tu vuelo se retrasa. Algunas líneas de cruceros ofrecen vuelos y habitaciones de hotel con descuento, y un agente de reservaciones puede ayudarte a organizarlos.

¿Necesitas ayuda especial?

Los barcos más nuevos de la industria suelen ser los más accesibles para viajeros que usan sillas de ruedas, scooters o andadores. El Symphony of the Seas de Royal Caribbean, por ejemplo, cuenta con 46 camarotes accesibles, ascensores en piscinas y jacuzzis, asientos especiales en comedores y teatros, y puertas y rampas automatizadas. (Más información en specialneedsatsea.com).

¿Qué pasa si te enfermas en un crucero?

Los cruceros cuentan con médicos e instalaciones médicas que pueden tratar enfermedades y lesiones comunes y dispensar medicamentos comunes.

Las tarifas de las citas generalmente deben pagarse en el lugar. (Tu aseguradora podría reembolsar parte de la tarifa si presentas la factura al regresar a casa). Bucolo sugiere contratar un seguro de viaje en caso de problemas de salud más graves. Si presentas síntomas o das positivo en la prueba de COVID-19, explica, “es probable que te pongan en cuarentena en tu habitación o en otro camarote”.

Hoteles

Cómo buscar

Con al menos dos semanas de anticipación, busca por ciudad y fecha en Booking.com, Google Travel (google.com/travel) o Kayak para encontrar alojamiento, disponibilidad y precios. (Para hoteles boutique, prueba TabletHotels). ¿Cómo reducir las opciones? Las calificaciones y opiniones de los clientes en Tripadvisor son un buen punto de partida. Las páginas web de Condé Nast Traveler y Travel + Leisure son fuentes útiles si buscas un nuevo y atractivo hotel boutique o una joya escondida. Si estás planeando el viaje de tus sueños, SmartFlyer o Virtuoso pueden recomendarte agencias de viajes especializadas en ciertas regiones o tipos de viajes.

Dos advertencias: no te dejes engañar por supuestos descuentos sobre las tarifas publicadas. “Nadie paga esos precios”, afirma el experto en viajes Bill McGee. Y no caigas en la presión de “50 personas han reservado en la última hora” o “solo queda una habitación a este precio”. Esto último puede ser cierto en lo que respecta al bloque de habitaciones designado para el sitio, pero el hotel en sí aún podría tener muchas habitaciones disponibles.

Reserva con confianza

Una vez que encuentres un hotel que te guste a un precio excelente, consulta su sitio web, donde a menudo encontrarás descuentos exclusivos si reservas directamente. ¿No hay ninguna oferta? Llama al hotel y pregunta si ofrece alguna. Algunos te darán descuentos o noches gratis si te alojas tres o más noches. Y recuerda que muchos de los hoteles principales aceptan códigos de descuento de AAA y AARP y pueden ofrecer descuentos para militares, profesores y personas mayores. Otra ventaja de hacer la reservación directamente: es más probable que el personal del hotel te ofrezca mejoras y beneficios adicionales.

Consejo de los expertos

Muchos hoteles de lujo ofrecen servicios gratuitos que no se promocionan mucho y, por lo tanto, pasan desapercibidos, pero pueden ahorrarte dinero o hacer que tu estancia sea especial. Algunos, por ejemplo, ofrecen viajes locales en los coches del hotel, ahorrándote el costo de un coche de renta o un Uber. Y muchos spas de hotel te permiten usar el baño de vapor y el sauna sin necesidad de reservar un tratamiento costoso.

Renta de coches

Cómo buscar

Una búsqueda rápida en Booking.com, Expedia o Kayak te dará una idea de lo que hay disponible en el lugar de renta que deseas y a qué precio. Empieza a buscar un mes antes de tu viaje y vuelve a revisar tu reservación dos semanas antes y justo antes del viaje. Para encontrar ofertas de última hora, prueba los sitios web de agencias de alquiler de coches o sitios web independientes como AutoSlash y Priceline.

Reserva con confianza

Una vez que hayas decidido tu itinerario, reserva tu coche en el sitio web de la empresa de alquiler; de nuevo, para evitar la molestia de tener que lidiar con un sitio web de viajes externo si surgen problemas o necesitas cambiar de planes. Asegúrate de usar los códigos de descuento a los que tengas acceso a través de AAA, AARP o afiliaciones militares, que pueden reducir el costo entre un 20% y un 35%, lo suficiente como para compensar algunas de las tasas e impuestos obligatorios que se suman al costo total del alquiler, según Chuck Bell de Consumer Reports. Y considera especificar “solo gasolina” para asegurarte de no termines sin querer con un vehículo totalmente eléctrico, que a veces puede ser más barato al alquilar por día, pero puede ser un problema si te alojas en un lugar sin puntos de carga o conduces largas distancias sin fácil acceso a un cargador.

Consejo de los expertos

Aunque a menudo puedes conseguir un gran descuento si pagas por adelantado en línea, no lo hagas. Podrías encontrar una mejor oferta más cerca de la fecha de tu viaje. Para ello, después de hacer la reservación, visita AutoSlash e introduce la solicitud de reservación junto con los códigos de descuento disponibles. El sitio web buscará en internet las mejores ofertas y te enviará una lista por correo electrónico.

Además, ten en cuenta que podrías ahorrar dinero si recoges tu coche en una oficina de alquiler cercana en lugar de en el aeropuerto. Solo asegúrate de que el costo del viaje de ida y vuelta no acabe con el ahorro.

¿Te cubre el seguro personal en un coche de renta?

No necesariamente. Las pólizas de auto personales y la cobertura de tarjetas de crédito tienen limitaciones importantes para los alquileres, como el tipo de vehículo que cubren, su duración y en qué países. Las pólizas de auto personales no suelen cubrir las comisiones diarias por “pérdida de uso” que se cobran mientras se repara un coche de renta dañado. Y las tarjetas de crédito no ofrecen protección de responsabilidad civil. Por lo tanto, revisa tus pólizas antes de rechazar la cobertura.

