Leroy Sané revoluciona Turquía con su fichaje por el Galatasaray

Leroy Sané ha puesto de cabeza al fútbol turco con su fichaje por el Galatasaray. El extremo alemán, de 29 años, se convirtió en el jugador mejor pagado de la Superliga tras llegar como agente libre desde el Bayern Múnich.

Su salario, revelado por el experto financiero Stefan Borson, asciende a €9 millones de euros netos (más de $10 millones dólares) por temporada, más €3 millones adicionales como bono de fidelidad. Todo esto, completamente libre de impuestos.

La cifra es tan abultada que solo Erling Haaland gana más en la Premier League. Traducido a libras esterlinas, Sané cobrará €410.000 por semana, superando incluso a Mohamed Salah, Casemiro y Van Dijk. En la liga turca, su ingreso triplica lo que percibe Rafa Silva, del Besiktas, quien hasta ahora encabezaba la lista de mejor remunerados.

Firmó contrato por tres temporadas, lo que podría representar ingresos netos por €36 millones de euros si cumple su vínculo. Y mientras Galatasaray celebra el bombazo, en Alemania el ambiente es completamente distinto.

Polémica en Múnich y despedida en redes

En plena concentración del Bayern en Orlando para el Mundial de Clubes, el plantel se mostró sorprendido por la ausencia de Sané. “Leroy no se ha presentado con el equipo”, declaró el capitán Manuel Neuer. Thomas Müller, por su parte, prefirió no opinar: “No puedo decir nada sobre esto. Primero, porque no sé nada y segundo porque es inútil”.

Aunque el Bayern aseguró que su contrato se mantiene vigente hasta el 30 de junio, todo apunta a que Sané no volverá. En Instagram, dejó un sentido mensaje de despedida: “Después de cinco intensos años aquí en Múnich, he decidido empezar una nueva etapa… Siempre estaré agradecido por mi etapa aquí en el Bayern”.

La llegada del futbolista a Estambul fue un espectáculo. Miles de fanáticos lo recibieron en el aeropuerto y un directo del canal de YouTube del club, siguiendo su vuelo, fue visto por más de 2,3 millones de personas. Ya instalado en la ciudad, Sané se sometió al reconocimiento médico, firmó su contrato y fue presentado oficialmente con el dorsal número 10.

“Estoy realmente emocionado. Ya he jugado aquí antes y la atmósfera era increíble. Estoy muy contento de que ahora los aficionados estén de mi lado”, declaró al canal oficial del club.

Con Galatasaray clasificado a la próxima Champions League, el campeón de la Superliga 2024–2025 apuesta fuerte por una figura de talla internacional. Sané llega tras una temporada en la que sumó 13 goles y 6 asistencias en 45 partidos con el Bayern, y con un historial que incluye títulos en Alemania, Inglaterra y Europa.



