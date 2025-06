Noem debe renunciar

Debido a Donald Trump la democracia estadounidense está en peligro. Si queremos proteger nuestra democracia debemos resistir de manera inmediata y pacífica pero con firmeza.

En el día de hoy, el senador de Estados Unidos por California, Alex Padilla, fue esposado y arrojado violentamente al suelo por intentar asistir a una conferencia de prensa de Kristi Noem, la Secretaria de Seguridad Nacional de Trump. El senador Padilla quería hacer preguntas sobre el uso ilegal que Trump ha hecho de la Guardia Nacional y los Marines contra manifestantes en Los Ángeles, algo que, como senador, tiene todo el derecho de hacer.

Tal vez recuerden que Kristi Noem se hizo conocida por decir que le disparó en la cabeza a su perro porque se portó mal. En su momento no comprendimos cuán reveladora era esa historia, pero hoy está claro que Trump y Noem creen que la violencia es la mejor forma de responder a quienes no están de acuerdo con ellos o a quienes no piensen como ellos.

Lo que estamos presenciando es un patrón continuo de comportamiento autoritario y violento por parte de Trump y sus secuaces.

Trump está enviando agentes armados y enmascarados a tiendas, restaurantes y lugares de trabajo para arrestar a miles de personas decentes y trabajadoras que impulsan nuestra economía; innovando en tecnología, educando a nuestros hijos, sanando a nuestras comunidades, dando forma a nuestras ciudades y promoviendo el progreso en todos los sectores. Es despreciable y malvado lo que está ocurriendo.

El comportamiento de Trump es un cáncer para la democracia y como todo cáncer se está propagando de manera incontrolable.

Estoy indignado por el trato que recibió nuestro senador —y por los miles de inmigrantes que pagan los impuestos que financian este gobierno.

Debemos unirnos para resistir.

Primero, exijo que Kristi Noem renuncie de inmediato. Rechazamos esta respuesta violenta ante las acciones legítimas de supervisión del senador Padilla.

Segundo, insto a los fiscales estatales y locales a investigar si Noem y su equipo violaron alguna ley con su respuesta violenta.

Tercero, el gobernador Newsom ha planteado la posibilidad de retener pagos de impuestos al gobierno federal como respuesta a los continuos ataques de Trump contra California. Lo animo a que avance con esta idea de manera decidida.

Todo California debe unirse con nuestro senador y con nuestras comunidades para poner fin a este comportamiento autoritario.

(*) Raúl Ruiz es congresista por el DIstrito 25 de California