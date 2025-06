Horóscopo de Mhoni Vidente del 16 al 22 de junio de 2025

Una semana de suerte puede tener tu signo del zodiaco si sigue los consejos de Mhoni Vidente. A continuación, consulta tu horóscopo del 16 al 22 de junio.

Aries

En esta semana el signo de Aries tendrá la fuerza cósmica del planeta Júpiter, que te dará la oportunidad de acrecentar tu sabiduría y riqueza en cuestión de negocios propios y este planeta te recomienda que no caigas en fraudes y en problemas con personas del trabajo, que seas más discreto y eso te ayudará a fomentar tu estabilidad.

Tu punto débil es la presión alta y problemas de riñón, trata de tomas más agua y tener una rutina de ejercicio que eso te ayuda a mantenerte saludable.

Tus signos compatibles Géminis, Leo y Capricornio con propuesta de amor verdadero; tu color es el rojo y amarillo, tus números de la suerte 10, 16 y 25 con tres golpes de lotería, tu mejor día es el martes; viene un cambio poderoso y positivo en estos días y referente una propuesta laboral.

El planeta Júpiter que es de las relaciones públicas te dice que nunca dejes de expresar lo que sientes y defiendas tus ideales que es el momento también de volver estudiar una carrera universitaria y reinventarse en cada momento de tu vida, pero el lado negativo del planeta Júpiter es que te llenes de soberbia y ego que eso acabe mal en tu vida por eso tiene que contener esos sentimientos y mantenerte humilde y discreto.

Preparas un viaje en esta semana por cuestión de trabajo, sabrás de un casamiento familiar.

Tauro

El planeta que te va a dominar esta semana es Marte que sin duda nos dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, es decir, que siempre tengas administrado tus tiempos para que puedas cumplir con todos tus compromisos de escuela y laboral que trates de ser más reservado con tus metas y tendrás éxito.

Este planeta Marte es también el de la guerra, es decir, que trates de controlar tu temperamento y no caigas en provocaciones de nadie que te rodea.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 09, 28 y 66 tu color es el verde y blanco, tu punto débil la espalda y la columna trata de no cargar cosas pesadas, tu signos compatibles Virgo, Sagitario y Acuario, nunca te estanques y siempre busca reinventarte en todo lo que realices.

Se te recomienda que si tiene un distanciamiento con tu pareja que es el momento de hablar y solucionarlo de la mejor manera si ya no hay continuidad es mejor buscar tu pareja ideal.

También en esta semana habrá cambios repentinos en tu ámbito laboral como reajustes y cambios de puesto por eso debes de estar muy atento a todo lo que se desarrolle en estos días, que vuelvas a los cursos de comunicación o publicidad que eso se te va a dar sin ningún problema.

Van a ser unos días de discusiones con personas de cuestión legal por eso trata de no alterarte y buscar la mejor solución.

Géminis

En esta semana el planeta Mercurio que te dice que van a ser unos días de estar con mucha fuerza para vencer el pasado que no te deja avanzar, que podrás realizarte en todo lo que deseas en este día a día que junto con tu cumpleaños es una forma de transformación al éxito, que tu mejor regalo del Géminis es la estabilidad amorosa y la salud que últimamente te has sentido mal en cuestión de infección estomacal o de riñón, trata de ir con tu médico.

Este planeta te recomienda que vuelvas estudiar administración, política o leyes, que se te dará muy fácil y con mucho futuro. Te invitan a salir de viaje por tu cumpleaños aprovéchalo y diviértete.

Tu mejor día es lunes, tus números mágicos son 02, 14 y 19, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles son Libra, Escorpio y Acuario; es tiempo de hacer raíces en tu vida y madurar.

El planeta Mercurio que está atravesando tu signo me indica que van a ser unos días de Fuerza interior y de mucha energías encontradas, que debes ser prudente con tus acciones y palabras para que no provoques discusiones donde no las hay.

El planeta Mercurio en cuestión amorosa va a ser muy entregado a la pasión que tendrán en estos días, te recomienda este planeta que empieces una rutina de ejercicio y dieta saludable que se verán los resultados muy pronto.

Cáncer

En esta semana La Luna que es el satélite natural de la tierra, te indica que no debes de caer en compromisos falsos que debes de abrir bien los ojos para que te des cuenta quien te rodean y que propuestas tienen hacia ti, recuerda que la Luna te dice que eres bueno de sentimientos pero no dejes que te vean la cara.

Días de cambios laboral y sacar tu fuerza para convertir todo lo que realices en éxito, cuidado con los chismes, trata de ser más prudente y no caer en provocaciones de los que te rodean. Tu mejor día es jueves, tus números mágicos son 01, 05 y 39, tu color es el blanco y morado, tu punto débil es la migraña y dolor de espalda alta trata de relajarte y hacer ejercicio, así de simple déjalo ir todo lo que te hace daño.

La luna también me indica que van a ser unos días de gran optimismo en tu ámbito profesional y sorpresas de amores nuevos en tu vida, este satélite natural que es que junto a tu signo me dice que ya debes de tomar decisiones fuertes para que cambie tu vida para bien por ejemplo si quiere a tu pareja ya formar un hogar si no dejarlo y conocer personas más compatibles..

También te va a dar mucha buena suerte en cuestión de dinero extra por medio de un pago del pasado y un bono laboral y que debes de tener cuidado con los fraudes y negocios siempre con cautela, que te llega la propuesta de un negocio en estos días por medio de un familiar, acéptalo te va a ir muy bien.

Leo

En esta semana el astro rey el Sol te va a ayudar a sacar adelante todas las dificultades económicas que tengas en este momento, solo salte a caminar en los primeros rayos del sol y eso alimentará tu energía positiva.

El Sol también te recomienda que empieces desde cero en cuestión de tu vida personal, que busques personas más compatibles con tu signo como Sagitario, Aries y Tauro, que el amor se te dará sin límites, que tendrás dos golpes de suerte con los números 07, 29 y 40, tu mejor día es el viernes, tu punto débil es el insomnio, tu color es el azul y blanco.

El astro rey el Sol te dice que van a ser unos días de responsabilidades y de ya enfrentar tus miedos en la vida, es decir, dejar atrás las indecisiones y empezar a ver para que logres un futuro mejor que va a ser una semana de juntas y cambios en tu ámbito laboral por eso necesitas ya estar preparando un nuevo trabajo en tu vida para que te desarrolles mejor en lo profesional.

Tramitas un crédito para una casa, realizas un cambio look que eso te va a ayudar a sentirte de lo mejor. Semana de estar pensando a entrar a un curso de especialización, preparas viaje para tu cumpleaños, recuerda que no dejes nada inconcluso en la vida trata de terminar todo lo que empiezas.

Virgo

En este semana el planeta Saturno te va a estar dominando que es famoso por sus anillo y eso te va a ayudar a tener un crecimiento en cuestión laboral es decir, por fin reconocen tu esfuerzo y te ofrecen una jefatura o dirección que eso te ayudará a reinventarte, solo trata de no cargar con problemas que no son tuyos y aprender a soltar lo que no era ara ti.

Recuerda que este planeta es del estudio así que te recomienda seguir aprendiendo todo lo relacionado con ventas, liderazgo, comercio, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 04, 11 y 26, tu color es el verde y amarillo, tu punto débil el cerebro, migraña y depresión trata de salirte a caminar y relajarte.

Recuerda que tu signo Virgo junto con este planeta Saturno te dice que es el momento de empezar ese negocio que tiene en planes que va a ser un éxito y que tienen que mantener los pensamientos positivos antes las adversidades que eso te va a ayudar a siempre conseguir el triunfo.

Te llega un compromiso firme con tu pareja así debes dejarte querer que es el tiempo de tener alguien en tu vida.

Te llega la propuesta de estudiar fuera de tu país, recibes la invitación a una boda, trata de tener una mascota que te dará felicidad en tu vida.

Libra

El planeta Venus te va a ayudar en esta semana para que concluyas con éxito todo los trámites que tengas pendientes, recuerda que este planeta es el de la reconciliación y aceptación de la vida, así que date prisa para que puedas arreglar todo asunto legal o familiar que este atravesando.

Semana de propuesta amorosa firme que tu signo compatible va a ser Acuario, Tauro y Géminis, tu punto débil el riñón y la mala circulación aprende a tomar más líquidos y no quedarte tanto tiempo sentado el hacer ejercicio te ayudara a estar mejor.

Tus números mágicos son 13, 15 y 18, tu color es el azul y blanco, tu mejor día es el martes, siempre ten una ambición en la vida, estos días van a estar llenos de nuevas ideas para estar mejor en lo profesional y que debes de volver estudiar un idiomas más en tu vida que eso te va a ayudar abrir más las puertas del éxito.

También este planeta tiene su lado oscuro como es la envidia y avaricia, por eso debes de controlarte y no dejar que esos sentimientos invadan tu ser espiritual.

Si ese amor no es para ti, tienes que aprendas estar un tiempo con tu misma compañía. Te invitan a formar un negocio familiar, recibes un dinero que te debía, sabrás de un enfermedad de un familiar que estarás dando todo tu apoyo moral.

Escorpio

El planeta Marte es el que te va a ayudar a en esta semana para que puedas vencer todos tus temores y miedos que tengas, así que te vas inyectar de energías positivas y poderosas para que tengas más triunfos en la vida.

Este planeta te recomienda que no caigas en discusiones que eso no arregla nada es mejor ignorar a las personas tóxicas y así saldrás adelante. Terminas de hacer tus estudios y piensas en dar clases o entrar a a trabajar a gobierno, estas en tu etapa de vivir para ti, es decir, ser más egoísta y disfrutar todo lo que realizas.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 17, 24 y 48, tu color es el amarillo y naranja, tu signo compatible es Piscis, Aries y Cáncer, tu punto débil es todo lo relacionado a lo hormonal y huesos, que no dejes pasar más nuevas oportunidades que tu signo debe estar atento a todas las posibilidades que se te van a presentar en el ámbito laboral y debes dejar a un lado el qué dirán y ser auténtico en tus acciones de vida.

Te invitan a salir de viaje en estos días y va a ser para visitar a unos familiares, un amor del pasado te va a buscar para volver trata de cerrar ese capítulo en tu vida amorosa y empezar a conocer personas más compatibles, el lado oscuro del planeta Marte son los problemas de depresión y nerviosismo así trata de seguir un buena terapia y ejercicio que eso te ayudar a estar estable.

Sagitario

En esta semana el planeta Júpiter va a estar atravesando tu signo con energías fuertes y positivas solo trata de ser discreto con lo que realices para que no te llenes de envidas.

Este planeta te ayuda a estar creciendo más en lo profesional, que no dudes en tomar una maestría o diplomado que eso te va a ayudar a crecer más, en estos días cierras un negocio que te va dejar un dinero extra, arregla asuntos de divorcio o legal familiar a tu favor, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 03,21 y 27, tu color es el naranja y rojo, tu punto débil es la mente el sobre pensar de más lo que no tiene solución debes de aprender a soltar y decir paso eso no era para mí.

Tus signos compatibles Sagitario, Aries y Géminis, el signo de Sagitario siempre va a estar viajando mucho en su vida.

En estos días va a ser de tomar decisión en tu vida amorosa y dejar ese amor que no era para ti y estar un tiempo sin pareja para que tu signo Sagitario aprende más de sí mismo. El lado oscuro que tiene del planeta Júpiter en tu signo es el problemas de decir mentiras y sobre todo aparentar lo que no es y la soberbia así trata de quitarte esos sentimientos en tu vida.

Te llega la propuesta de un crédito para cambiar a tu coche, ten cuidado con las pérdidas de dinero trata de ser más cauteloso en tus inversiones.

Capricornio

Esta semana el Sol te va a estar dominado en cuestión de tus energías por eso se te recomienda que en cualquier momento del día salga y mires al Sol y le pidas que tu energía positiva crezca más y eso te ayudará a estar de un mejor nivel de vida.

El Sol te recomienda que trates de hacer todos tus pagos de tarjeta de crédito y pendientes para que no tengas deudas. Van a ser unos días de estar con nuevos proyectos de trabajo y bien pagados así que no dudes que los cambios de energía vendrán a ti, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 12,20 y 30 con tres golpes de suerte en la lotería, tus colores naranja y verde, tu punto débil al garganta y dentadura.

Pide un deseo que será cumplido casi de inmediato, son tiempos de retomar otra vez tus estudios universitarios y saber que realmente necesitas estudiar que es muy compatible para tu signo la profesiones de ser un buen abogado, relaciones públicas y sobre todo el líder en cuestión empresarial que eso se te va a dar sin problema.

Un amor del pasado regresará a tu vida, pero trata de ya no ser tan infiel y tomar tu relación de pareja más estable.

Te invitan a salir de viaje en esta semana con tus amigos, recibes un dinero extra por un bono laboral, decidas cambiar tu coche por uno más reciente.

El lado oscuro del astro rey el Sol es el problemas en cuestión de infidelidades y mentiras en tu ámbito amoroso trata de solucionar eso en tu vida.

Acuario

Esta semana va a ser determinante en cuestión del ámbito laboral y el planeta Urano va a estar influyendo en tu signo, así trata de tener en claro lo que quieres para tu futuro, recuerda que tu mentalidad es muy fuerte y lo que pienses se hará realidad así a tener puros pensamientos positivos.

Tu punto débil es el riñón y páncreas, trata de tener una alimentación balanceada para que no tengas problemas de azúcar alta y deficiencia urinaria, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos de la lotería 06, 08 y 31, tu color es el rosa mexicano y el rojo, tus signos compatibles Tauro, Géminis y Leo y van a ser unos días de amores verdaderos en tu vida.

Sabrás de un divorcio familiar que estarás dando todo el apoyo moral, ya no dejes influir por los malos comentarios, recuerda que tu signo siempre va a ser pionero en todo y por eso siempre lo van a rodear las envidias no les des importancia y tu sigue que el Éxito va a ser en tu vida.

El lado oscuro del planeta Urano es el presumir y demostrar que eres mejor que los demás, por eso se te recomienda que estimules la humildad y ser más discreto, ten cuidado en tu ámbito laboral un amor del pasado está hablando mal de ti, trata de hablar con esa persona y quedar en paz.

Piscis

Esta semana el planeta Neptuno va a estar muy presente en tu signo, lo que traerá un cambio positivo en todo lo que estés realizando.

Recuerda que este planeta está relacionado con todo lo que son cierres de contratos y proyectos nuevos, así que no dudes en aventurarte a hacer nuevas inversiones.

Este planeta, Neptuno, cuyo color es azul fuerte, nos dice que tendrás dos golpes de lotería con los números 21, 32 y 77. Tu mejor día es el viernes y tu color es el blanco y azul fuerte. Tu punto débil son los problemas de estómago y gastritis; trata de no alimentar tu cuerpo con corajes y pensamientos negativos de venganza.

Deja pasar todo lo negativo en tu vida. Tus signos compatibles son Libra, Escorpión y Cáncer.

Te llega la propuesta de salir de viaje por cuestiones personales. Terminas de hacer unos pagos de tu tarjeta y te pones al corriente con tus deudas.

El lado oscuro que tiene el planeta Neptuno es el no reconocer que te equivocas; por eso es importante saber que a veces no se tiene la razón y entenderlo.

Mandas arreglar tu coche para el mantenimiento, decides mandar arreglar tu papelería de estudios universitarios como el título y realizar la tesis. Te ofrecen trabajo de maestro y en cuestiones de gobierno, arreglas asuntos de migración.