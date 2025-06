Terrible Morales opina sobre regreso de Manny Pacquiao

Erik ‘Terrible’ Morales opinó que sobre el regreso al ring de Manny ‘Pacman’ Pacquiao contra Mario Barrios el 19 de julio en Las Vegas y aseguró que el filipino puede hacer lo que quiera.

En una entrevista con la revista The Ring, Terrible Morales apoyó la decisión de Pacquiao y comentó que la juventud de Barrios podría ser un factor determinante en el enfrentamiento que tendrá en juego el cinturón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Los boxeadores muchas veces estamos un poco locos, pero la gente no lo entiende y vemos algo que a veces la gente no ve, pero también entiendo que la gente ve lo que nosotros no vemos. Entonces, en esta conjugación, yo creo que a veces es el querer ser, porque lo viví, y el querer lograr hacer cosas a pesar de que el tiempo ya nos ganó”, dijo.

Manny Pacquiao quiere hacer historia contra Mario Barrios. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Yo creo que tiene para aguantar. Pero lógicamente la juventud de Barrios será importante a la hora de la pegada. Los grandes campeones tienen derecho a hacer lo que quieran. No pasa nada”, agregó.

La última vez que Manny Pacquiao subió al cuadrilátero fue en su derrota ante el cubano Yordenis Ugas en agosto de 2021. Tras cuatro años inactivo, el filipino tendrá la oportunidad de pelear nuevamente por el título mundial de Consejo Mundial de Boxeo al clasificarlo en el quinto puesto del ranking de peso welter.

Pac-Man se reunió en Los Angeles con el entrenador Freddie Roach y ya comenzó su preparación para este nuevo compromiso. Cabe destacar que el excampeón de ocho divisiones de peso no gana desde el 2019 cuando venció a Keith Thurman.

En cambio, Mario Barrios en su última disputa con Abel Ramos no se vio tan bien y terminó empatando, aunque muchos creen que perdió ese enfrentamiento. Ahora el estadounidense puede terminar de retirar por completo a Pacquiao o caer ante de una de las mayores estrellas del deporte.

Manny Pacquiao y Mario Barrios tras su el cara a cara en Los Ángeles. Crédito: Ryan Hafey & Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, buscará nuevamente ser campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 2 empates.

