Marco Antonio Barrera no cree que Pacquiao pierda con Barrios

Marco Antonio Barrera no cree que Manny Pacquiao pierda en su regreso al ring contra Mario Barrios, campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el 19 de julio en el MGM Grand en Las Vegas.

En declaraciones a la prensa en México, Barrera expresó que no sabe qué motivó a Pacquiao a volver -porque una derrota sería terrible-, pero espera que le vaya muy bien ante Barrios.

“Yo creo que no lo pensó, porque realmente (con) una derrota echas a la basura toda la gran carrera. (…) No creo que suceda (una derrota), pero al final del día creo que sirva de ejemplo a toda la gente que diga ‘ya me retiré, ya me retiré’. Y ya, porque está complicado 46 años y 4 años inactivo, eso es el peor rival del boxeador”, dijo.

Manny Pacquiao quiere convertirse en campeón mundial nuevamente. Crédito: Ahn Young-joon | AP

“Los boxeadores somos necios, a veces decimos ‘me quedó algo pendiente’. Fue campeón mundial en ocho diferentes divisiones, no sé a qué se deba, esperemos que lo haga muy bien y fíjate lo que son las cosas de la vida, Ugas lo retiró y Barrios le ganó a Ugas, entonces vamos a ver”, agregó.

La última vez que Manny Pacquiao subió al cuadrilátero fue en su derrota ante el cubano Yordenis Ugas en agosto de 2021. Tras cuatro años inactivo, el filipino tendrá la oportunidad de pelear nuevamente por el título mundial de CMB al clasificarlo en el quinto puesto del ranking de peso welter.

Pac-Man se reunió en Los Angeles con el entrenador Freddie Roach para comenzar su preparación para este nuevo compromiso. Cabe destacar que el excampeón de ocho divisiones de peso no gana desde el 2019 cuando venció a Keith Thurman.

En cambio, Mario Barrios en su última disputa con Abel Ramos no se vio tan bien y terminó empatando, aunque muchos creen que perdió ese enfrentamiento. Ahora el estadounidense puede terminar de retirar por completo a Pacquiao o caer ante de una de las mayores estrellas del deporte.

Mario Barrios y Abel Ramos empataron en noviembre del 2024. Crédito: Julio Cortez | AP

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, buscará nuevamente ser campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 2 empates.

Por su parte, Mario Barrios, de 30 años, retuvo su título de peso welter del CMB ante Abel Ramos en noviembre del 2024. El estadounidense tiene marca de 39 triunfos (18 por la vía rápida), dos reveses y un empate como profesional.

