Zurdo Ramírez planea subir al peso pesado en dos o tres años

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, campeón unificado de peso crucero, afirmó que planea subir al peso pesado dentro de dos o tres años para conseguir un cinturón en esta categoría.

En una videoconferencia con medios mexicanos, Zurdo Ramírez explicó que primero quiere conseguir el título indiscutido en las 200 libras para después subir al peso pesado y retar a varias estrellas de la división.

“Es lo que yo pienso, tal vez me vaya mejor en la división de peso pesado y me gustaría ser campeón del mundo también ahí. Me gustaría pelear con Anthony Joshua, también con mi paisano Andy Ruiz, yo creo que son peleas que se me acomodan. También con Oleksandr Usyk, esas son las peleas que me gustaría buscar”, dijo.

Oleksandr Usyk es uno de los boxeadores que al Zurdo Ramírez le gustaría enfrentar. Crédito: Francisco Seco | AP

“Me gustaría tener todos los títulos en crucero, ser campeón unificado en esta división, unificar todos los títulos y después subir a peso completo. Y yo creo que hasta ahí terminaría mi carrera. Para mí eso sería hacer historia. Me ha sentado muy bien esta división (crucero). Pero en dos o tres años me gustaría subir a peso completo también”, agregó.

Por ahora el mexicano defenderá sus cinturones contra Yuniel Dorticos que el próximo 28 de junio en el Honda Center de Anaheim y después buscará una pelea con Jai Opetaia para seguir sumando más campeonatos en las 200 libras.

El Zurdo Ramírez hizo historia nuevamente para el boxeo para su país y se convirtió en el primer campeón unificado mexicano en peso crucero al castigar a Billam-Smith –quien salió con cortadas en el rostro, una costilla lastimada y las manos lesionadas– durante los 12 rounds y derrotarlo por decisión unánime.

De lograr su objetivo en el peso crucero, el peleador azteca seguramente intentará coronarse también en la categoría más pesada del deporte.

Zurdo Ramírez y Yuniel Dorticos en su primer cara a cara previo a su combate. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, de 32 años, capturó el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras vencer a Chris Billam-Smith e hizo historia al convertirse en el primer mexicano en unificar en 200 libras. Como profesional, el boxeador sinaloense tiene récord de 46 victorias, 30 de ellas por la vía del nocaut, y un revés en su carrera.

