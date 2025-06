Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de junio de 2025

LEO

Frase del día: “Lo que es para ti, ni aunque te quites. Lo que no es, ni aunque te pongas.”

Evita involucrarte en relaciones que sabes que no te corresponden y atrévete a expresar lo que sientes, sin guardarte emociones que solo te pesan. Deja que las cosas sigan su curso natural, sin forzar situaciones que aún no están listas para ti. Este es un buen momento para cuidar más de ti, protegerte emocionalmente y poner en primer lugar tus propios intereses, recuerda: si tú no ves por ti, nadie lo hará en tu lugar.

La vida se encargará de ponerte frente a la persona adecuada, así que no te desesperes buscando donde no es, deja que todo fluya, ya que pronto comenzarás a notar cómo las piezas encajan a tu favor, no permitas que nadie interfiera en tus decisiones y aprende a confiar en tu intuición, porque la mayoría de las veces aciertas. Tu carácter firme y optimista te ayudará a salir de cualquier enredo, no te minimices por nadie, date la oportunidad de reconocer tus logros y sentirte orgulloso/a de cada paso que has dado. Se aproximan días positivos en los que aprenderás a soltar lo que ya no sirve y a empezar desde cero con más claridad y fuerza, no caigas de nuevo en los mismos errores de siempre, ya sabes cómo termina esa historia. Números de la suerte: 5, 13, 22, 36, 48 Color del día: Dorado.

VIRGO

Frase del día: “Quien no lucha por ti, no merece ni un minuto de tu espera.”

Una relación cercana llegará a su fin, quizás entre una amistad y su pareja, aunque no es tu responsabilidad, te impactará más de lo que imaginas. Es momento de dejar de esperar a quien no te da su lugar ni demuestra interés por tenerte en su vida, concéntrate en lo que tú quieres y en lo que realmente te hace bien.

Mantente alerta con alguien de piel clara: sus intenciones no son del todo buenas y podría intentar hacerte quedar mal o causarte problemas innecesarios, no estaría mal que aprenda con la misma moneda, pero tú decide con sabiduría, es tiempo de dejar de mendigar afecto y enfocarte en tus sueños, en lo que te apasiona y en lo que te construye. Sé selectivo con tus amistades, ya que algunas personas podrían meterte en situaciones complicadas, no des segundas oportunidades a quienes solo se acuerdan de ti cuando les conviene. Cuida tu alimentación; tu cuerpo te pedirá más equilibrio y moderación.

En el trabajo, se vislumbran cambios positivos, pero deberás ser muy inteligente al tomar decisiones para evitar errores que luego cuesten caro. Los comentarios de familiares podrían desmotivarte si los tomas muy en serio; escucha, pero no te dejes afectar. Ya basta de quejarse por lo que no puedes cambiar: concéntrate en lo que sí está en tus manos. Números de la suerte: 3, 9, 17, 41, 55. Color del día: Azul marino.

LIBRA

Frase del día: “El respeto que das, es el respeto que mereces.”

No permitas que nadie cruce los límites del respeto contigo, si dejas pasar una falta, será difícil poner freno después. Ámate lo suficiente como para exigir el trato que mereces, en estos días podrían acercarse personas que intentarán desestabilizarte emocionalmente, pero recuerda que quien tiene paz interior, no se deja sacudir tan fácilmente. La vida te devolverá poco a poco lo que te ha quitado o te ha hecho esperar, solo necesitas tener un poco más de paciencia y enfocarte en lo que sí está funcionando. Tu lado ingenuo y confiado, aunque noble, puede hacerte caer en situaciones injustas, no se trata de volverte frío, sino más cauteloso. No seas tan confiado con quienes apenas conoces: cuida tu energía.

Tendrás altibajos emocionales que te ayudarán a identificar con quién vale la pena compartir tu tiempo y con quién no, deja de intentar resolverle la vida a todo el mundo; es momento de enfocarte en ti y en quienes realmente te apoyan. Es posible que entres en una etapa de renovación: cambios en tu imagen, en tu espacio o incluso en tu forma de pensar. Cuidado con asuntos de compra o venta: asegúrate de que todo esté en orden para evitar pérdidas, confía más en ti y en tu intuición; Dios y la vida te están llevando al lugar correcto, aunque el proceso parezca lento. Números de la suerte: 2, 15, 24, 38, 50

Color del día: Verde jade.

ESCORPIÓN

Frase del día: “No es debilidad soltar a quien no sabe quedarse.”

Estás en un momento clave para aprender de tus errores y no volver a tropezar con la misma piedra, las oportunidades que llegan no siempre se repiten, así que aprovéchalas con sabiduría, la vida te está empujando a madurar emocionalmente, incluso si eso significa recibir una sacudida que te haga abrir los ojos. Cuida tu salud, sobre todo el sistema digestivo, ya que podrías presentar molestias que son consecuencia del estrés o de hábitos poco saludables, también es momento de tomar distancia de personas que solo te generan tensión: tu paz mental debe ser prioridad.

Podrías recibir un mensaje o noticia de alguien que ya ha causado estragos en tu vida, no te enganches ni permitas que desestabilicen tu equilibrio otra vez, recuerda que quien no sabe lo que quiere, no debe estar jugando con tus emociones. Se avecinan grandes transformaciones: solucionarás un problema pendiente y podrías recuperar una amistad que se había alejado sin explicación, es una etapa de comprensión profunda, de tomar responsabilidad sobre tus actos y dejar de pensar que el mundo está contra ti. Una entrada de dinero importante podría sorprenderte y ayudarte a salir de un apuro o a darte un gusto, pero no te confíes demasiado: administra bien, porque así como llega, también puede desaparecer. Mantente alejado de chismes, comentarios malintencionados o relaciones pasajeras que solo dejan caos a su paso. Números de la suerte: 4, 16, 29, 33, 48

Color del día: Rojo vino.

ARIES

Frase del día: “Lo que mereces no te hará dudar ni te pondrá a prueba.”

Tu intuición es poderosa: sabes cuándo alguien te está ocultando algo o intenta manipularte, no ignores esas señales, si tienes pareja, podrían surgir desacuerdos o celos que pondrán a prueba la relación, lo mejor será hablar con honestidad y no actuar por impulso a veces, un poco de espacio también ayuda a sanar. Podrías reencontrarte con objetos que dabas por perdidos o recibir noticias de familiares que hace tiempo no sabías de ellos. Un amor prohibido o una tentación del pasado podría aparecer y desestabilizarte emocionalmente. Antes de dejarte llevar, piensa si realmente vale la pena arriesgar lo que ya tienes por algo que solo será pasajero.

Se aproximan chismes o malos entendidos entre amistades; no entres en provocaciones ni prestes atención a rumores sin fundamento, aprende a cerrar ciclos. Deja de vivir en el pasado: ya no estás en ese lugar ni con esas personas, y tu presente necesita tu atención y energía. Vienen días en los que tendrás que tomar decisiones importantes, recuerda que tus errores no te definen, pero sí lo que haces con ellos. No esperes milagros de donde ya no queda nada por rescatar. Si alguien te falló una vez, analiza si vale la pena darle otra oportunidad. Un viaje o salida especial está por comenzar a tomar forma, y será justo lo que necesitas para despejarte y reconectar contigo. Solo asegúrate de organizar bien tus tiempos y recursos para evitar contratiempos. Números de la suerte: 3, 17, 22, 40, 51. Color del día: Naranja brillante.

TAURO

Frase del día: “Deja de insistir en lo que claramente no quiere quedarse.”

Debes tener cuidado con ilusionarte de más con personas que no están en el mismo canal que tú, no pongas tu corazón en manos de quien solo está de paso o no tiene intenciones claras a veces, lo que parece especial es solo un espejismo disfrazado de cariño. Cuida tu estabilidad emocional y no te aferres a lo que no te aporta. Envidias y malas vibras podrían estar rodeándote, especialmente en el entorno laboral o social, no te desgastes en confrontaciones, simplemente protégente: una buena actitud, discreción y un limón verde en la bolsa o el coche pueden servir como amuleto para cortar energías pesadas.

Es momento de soltar cargas del pasado, resentimientos y pensamientos negativos que solo te limitan, aléjate de personas que te arrastran a conflictos o te hacen sentir menos, tu sabes lo que vales y todo lo que has superado, así que comienza a priorizar tu bienestar. Recibirás noticias importantes que podrían cambiar el rumbo de tu camino profesional o económico, no tengas miedo de tomar decisiones firmes si sabes que es lo mejor para ti, mucho trabajo se avecina, y eso te ayudará a demostrar tu capacidad y a quitar del camino a quienes han intentado frenarte.

En el amor, si estás en una relación, podrías descubrir algo que te hará replantear muchas cosas, confía en tu intuición y no ignores las señales, si estás soltero, no fuerces las cosas; el amor llega cuando menos lo esperas y no cuando se persigue con desesperación.. Números de la suerte: 6, 13, 24, 31, 59

Color del día: Verde.

GÉMINIS

Frase del día: “No necesitas encajar donde no eres valorado. Brilla donde sí te ven.”

Algunos días pueden sentirse más pesados que otros, y es normal que quieras desconectarte del mundo por un momento, sin embargo, evita dejarte llevar por pensamientos negativos: hay personas que te quieren y te valoran, aunque a veces no lo demuestren como esperas, no estás solo ni sola, solo necesitas aprender a mirar a tu alrededor con más apertura.

Tu carácter fuerte y a veces explosivo te ha traído conflictos con quienes más te importan, es momento de reflexionar sobre la manera en que te comunicas, recuerda que no todo se resuelve con palabras duras: la empatía y la paciencia pueden ayudarte a fortalecer vínculos. Se avecinan cambios importantes en tu vida amorosa, amores fugaces podrían aparecer, pero antes de ilusionarte o entregarte por completo, asegúrate de que esa persona valora lo que tú realmente eres, no repitas errores del pasado ni sacrifiques tu dignidad por alguien que solo está de paso.

En lo familiar, podrías tener ciertas diferencias con personas cercanas, trata de no ser tan tajante con tus opiniones y escucha lo que los demás tienen que decir, también se recomienda no compartir tus planes con todo el mundo: no todos los que te rodean desean verte avanzar. En estos días, enfócate en tus proyectos personales, estás muy cerca de cumplir metas importantes, solo necesitas ser constante y no desviarte del camino, no pongas tu felicidad en manos ajenas ni te limites por el “qué dirán”.

Números de la suerte: 2, 9, 27, 34, 48. Color del día: Amarillo dorado.

CÁNCER

Frase del día: “El día que te elijas a ti, ese día todo empezará a tener sentido.”

Cuando por fin decidas ponerte como prioridad, comenzarás a ver cómo tu mundo cambia para bien, has dado demasiado por personas que no han sabido corresponderte, y eso te ha desgastado emocionalmente, ya es momento de sanar y de tomar decisiones que te ayuden a recuperar tu equilibrio y tu paz. Tu pasado sigue siendo una carga que arrastras sin necesidad, recuerda que el pasado no se puede cambiar, pero sí puedes cambiar cómo te afecta, perdona, suelta y sigue adelante, no vivas con culpa por lo que fue ni con nostalgia por lo que no pudo ser.

Esta semana podrías recibir dos noticias: una relacionada con tu familia y otra con tu trabajo, ambas requerirán decisiones importantes y podrían marcar el inicio de un nuevo rumbo, no te apresures, pero tampoco postergues lo que ya es inevitable. Es un excelente momento para enfocarte en lo que te apasiona, en lo que te hace sonreír de forma genuina, rodéate de personas que suman, que te impulsan y que te valoran tal como eres, si algo o alguien no te aporta tranquilidad, es hora de tomar distancia.

En el ámbito laboral, si no estás satisfecho con tu situación actual, comienza a explorar nuevas opciones, pero asegúrate de tener algo seguro antes de soltar lo que ya tienes, la estabilidad será clave para tu bienestar a largo plazo. Números de la suerte: 3, 10, 22, 36, 4. Color del día: Azul celeste

SAGITARIO

Frase del día: “No temas soltar lo que te pesa. A veces perder es la forma más hermosa de ganar.”

Los cambios que vienen en tu vida profesional y económica podrían parecer abrumadores al principio, pero te abrirán nuevas puertas si te atreves a dar el paso, tienes una gran capacidad para adaptarte, así que deja de temerle al movimiento y empieza a confiar más en tu intuición, si se presenta una oportunidad de inversión o negocio, revísala con calma: podría ser el inicio de algo muy bueno.

No te aferres a personas que ya demostraron no estar a tu altura emocional, seguir construyendo ilusiones sobre algo que no avanza solo te hace perder tiempo y energía, lo mejor que puedes hacer por ti mismo o misma es cerrar ciclos sin rencor, pero con firmeza.

Un viaje podría comenzar a planearse en los próximos meses, especialmente con una persona especial que te llena de buena vibra. Si tienes pareja, es momento de renovar la relación y vivir nuevas experiencias juntos. Si estás soltero, un nuevo amor podría aparecer en los lugares menos esperados, pero debes dejar de comparar con tu pasado.

En lo personal, vienen días que te invitan a reflexionar sobre lo que verdaderamente necesitas y lo que ya no tiene lugar en tu vida, mantente firme en tus decisiones y no te dejes manipular por chantajes emocionales, se leal a tus sueños y recuerda que no todo lo que brilla vale la pena. También es importante cuidar tu salud física, presta atención a lo que comes, mantente en movimiento y evita dejar todo para después, tu cuerpo necesita también tu compromiso. Números de la suerte: 5, 14, 25, 37, 42. Color del día: Rojo vino.

CAPRICORNIO

Frase del día: “Cuando sueltas lo que te daña, haces espacio para lo que te sana.”

Es momento de dejar de mendigar afecto donde no lo hay, has dado lo mejor de ti a personas que no han sabido valorarlo, y eso ha generado un desgaste innecesario, aprende a decir “basta” con la frente en alto, el amor propio será tu mejor aliado en esta etapa. Vienen días muy buenos, ideales para renovarte, dejar atrás lo que ya no sirve y recuperar tu entusiasmo por la vida, un cambio inesperado podría darte el empujón que necesitas para volver a ilusionarte con tus sueños, si algo o alguien te hace sentir menos, recuerda que no es ahí. Tu capacidad para resolver los problemas de otros es admirable, pero no puedes seguir cargando con responsabilidades ajenas, deja que cada quien se haga cargo de lo suyo. Tú también tienes derecho a descansar y priorizarte.

En el amor, es posible que un viejo vínculo intente regresar, pero ya sabes cómo terminó antes. No repitas historias que ya demostraron no funcionar, en cambio, si estás en una relación estable, se vislumbran momentos de armonía, complicidad y nuevas metas en común. Ten cuidado con pequeños accidentes o caídas, sobre todo si estás muy distraído, tu cuerpo te pedirá más atención, así que no ignores señales. También podrías recibir una noticia importante relacionada con una sorpresa o un cambio de planes que te abrirá una nueva perspectiva. Números de la suerte: 8, 17, 29, 33, 48. Color del día: Gris plata

ACUARIO

Frase del día: “No todo lo que regresa es porque debe quedarse. A veces solo vuelve para recordarte lo que ya superaste.”

Se aproximan sorpresas en el ámbito económico, algunas tan inesperadas como beneficiosas, podrías recibir una oportunidad que te saque de la rutina y te dé un respiro, asegúrate de cuidar tus finanzas y no malgastar en cosas que realmente no necesitas, por más tentadoras que parezcan. En el terreno emocional, tu corazón está empezando a despertar nuevamente, pero es importante que no entregues tus sentimientos a quien no ha demostrado merecerlos, valora tu paz por encima de cualquier vínculo, si alguien no te aporta tranquilidad, entonces no es el lugar donde debes quedarte. Un viaje corto o una escapada podría ayudarte a despejarte y recargar energías, si se presenta la posibilidad de tomar unos días para ti, hazlo sin culpa, necesitas darte ese espacio.

Aparece la figura de un amor del pasado que podría remover sentimientos que creías superados, ten mucho cuidado con caer en viejos patrones, pregúntate si esa persona realmente ha cambiado, o si solo viene a sacudir tu estabilidad. También es un buen momento para cerrar ciclos y dejar atrás viejas culpas, has aprendido mucho a través de errores y tropiezos, y esa experiencia te ha fortalecido. Deja de exigirte tanto y reconoce lo que has logrado. Números de la suerte: 3, 15, 22, 39, 44. Color del día: Azul.

PISCIS

Frase del día: “Cuando aprendes a darte tu lugar, dejas de mendigar el que nunca te ofrecieron.”

Es momento de poner límites claros a quienes solo se acercan cuando necesitan algo de ti, tu corazón noble siempre está dispuesto a ayudar, pero eso no significa que debas permitir que te utilicen o que tomen tu bondad por debilidad, aprende a decir “no” sin sentirte culpable. Una reunión familiar o la visita de personas que hace tiempo no veías traerá buenos momentos, risas sinceras y tal vez algunas reflexiones que te harán valorar aún más lo que tienes. Disfruta ese tiempo sin distracciones, es lo que tu alma necesita. En el amor, podrían aparecer dos personas muy distintas que te harán dudar, si ya sabes quién te interesa de verdad, no te distraigas con historias pasajeras, mantén la cabeza fría, aunque el corazón se acelere.

Vienen días en los que aprenderás a soltar preocupaciones innecesarias, no te tomes tan en serio los chismes o críticas, mucho menos si vienen de personas que no suman nada en tu vida a solo están proyectando en ti lo que no soportan de sí mismos. Ten cuidado con lo que dices y a quién se lo cuentas, no todas las amistades son tan confiables como aparentan, la discreción será clave para evitar malos entendidos. En cuanto a tus metas, estás más cerca de lo que crees, pero necesitas enfocarte y no postergar más lo importante. Números de la suerte: 6, 11, 23, 36, 41. Color del día: Verde.