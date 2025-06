Straw: La película de Netflix que se rodó en 4 días y ya es un fenómeno global

En un mundo donde las producciones cinematográficas suelen tardar meses o incluso años en completarse, pero ‘Harta’ (titulada ‘Straw’ en inglés) rompió con todos los esquemas. Esta película, dirigida, escrita y producida por el multipremiado Tyler Perry, se estrenó el 6 de junio de 2025 en Netflix y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos y comentados de la plataforma.

Lo más sorprendente de ‘Harta’ no es solo su impacto emocional, sino su acelerado proceso de producción: fue filmada en apenas cuatro días en los estudios de Perry en Atlanta. La protagonista, Taraji P. Henson, conocida por su papel en ‘El color púrpura’ y ‘Empire’, reveló que incluso grabó la película mientras trabajaba en otra producción, la serie Fight Night: The Million Dollar Heist de Peacock.

“Fui y filmé esto durante cuatro días y volví directamente a Fight Night”, confesó Henson en una entrevista con People. Perry, conocido por su eficiencia en el set, aseguró que todo fue posible gracias a un equipo altamente coordinado: “Es un gran equipo, todos sabemos qué hacer. Taraji solo tuvo cuatro días, así que lo resolvimos en ese tiempo”.

Una historia cruda y conmovedora

Harta sigue la vida de Janiyah (Henson), una madre soltera al límite mientras lucha por cuidar a su hija enferma en un sistema que la ignora. La sinopsis oficial describe su viaje como un descenso al caos, donde debe tomar decisiones imposibles en una sociedad sin redes de apoyo.

Henson, quien ya había trabajado con Perry en ‘Acrimony’ (2018), admitió que este papel fue uno de los más desafiantes de su carrera: “Janiyah me asustó mucho… Me atrajo porque me encanta dar voz a los que no tienen voz”. La actriz busca que quienes se identifiquen con su personaje sepan que no están solos.

Además de Henson, la película cuenta con un reparto de lujo, incluyendo a Teyana Taylor, Sherri Shepherd, Glynn Turman, Sinbad y Rockmond Dunbar. Su éxito demuestra que, incluso con un rodaje exprés, una historia poderosa puede resonar en audiencias de todo el mundo.

Harta no solo es un fenómeno de streaming, también se presenta como un recordatorio de que, en el cine, lo importante no es el tiempo, sino la intensidad con la que se cuenta la historia.

