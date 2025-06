Toyota planea un SUV híbrido más caro que el RAV4

Mientras algunos fabricantes intentan competir reduciendo precios o apostando por versiones más accesibles, Toyota va en sentido contrario.

En lugar de crear un RAV4 más barato, la firma japonesa se prepara para lanzar un modelo más caro, con acabados premium y una oferta exclusivamente híbrida e híbrida enchufable.

Lejos de ser una extensión de Lexus, la marca de lujo del grupo, este nuevo SUV mantendría el sello Toyota, pero con una identidad más sofisticada.

El modelo en cuestión sería una nueva generación del Toyota Harrier —también conocido como Venza en algunos mercados—, y está previsto que llegue al mercado en 2027. Sin embargo, todo indica que no estará disponible en Europa.

Este anuncio, recogido por medios japoneses como Best Car y replicado por Car Scoops, redefine lo que podría esperarse de la gama RAV4: no una alternativa más asequible, sino una opción superior en diseño, confort y tecnología.

El Harrier/Venza tomaría como base la próxima generación del RAV4, pero con una imagen más refinada y características exclusivas.

El Toyota Harrier: un modelo con historia

El Toyota Harrier no es nuevo en el portafolio global de la compañía. De hecho, se vende en Japón desde 1997, y su cuarta generación —la actual— fue lanzada en 2020.

Este modelo también ha tenido presencia en otros mercados bajo el nombre Toyota Venza, particularmente en Estados Unidos (hasta 2024) y China, donde sigue comercializándose.

Ahora, Toyota ya trabaja en el desarrollo de la quinta generación de este SUV, que compartirá fundamentos técnicos con el futuro RAV4 pero ofrecerá un empaque más ambicioso.

Según las filtraciones, el próximo Harrier medirá alrededor de 4,74 metros, algo más que el RAV4, que se mantendrá en los 4,60 metros. Ambos usarán la misma arquitectura: la plataforma TNGA-K.

Este crecimiento en tamaño irá acompañado de una mejora integral en calidad percibida. El Harrier incorporará materiales de mayor nivel y un diseño interior más moderno, incluyendo una pantalla multimedia central que podría alcanzar las 12,9 pulgadas, junto con actualizaciones de software OTA (over the air), una tecnología que hasta ahora ha sido reservada para segmentos superiores.

Un SUV híbrido que apuesta por la eficiencia y el lujo

Aunque aún no hay cifras oficiales de precios, todo indica que este modelo no estará al alcance de todos. No será un “RAV4 barato”, sino su versión más sofisticada. Incluso el medio Best Car sugiere que la evolución del Harrier no vendrá acompañada de una política de precios agresiva. Su objetivo no es competir en volumen, sino en diferenciación.

A nivel mecánico, se prevé que este SUV se ofrezca exclusivamente con sistemas de propulsión híbridos e híbridos enchufables (PHEV).

Algunas versiones podrían incluir un nuevo motor de 1.5 litros y cuatro cilindros, que servirá de base para nuevas configuraciones de electrificación. Sin embargo, según Car Scoops, es probable que se mantengan los sistemas ya anunciados para el futuro RAV4.

En el caso del híbrido convencional, la potencia sería de 183 caballos de fuerza con tracción delantera y 191 caballos de fuerza con tracción integral.

Para las versiones PHEV, los motores ofrecerán 268 caballos de fuerza en tracción simple y hasta 304 caballos de fuerza en tracción total, cifras que lo posicionan como un SUV de rendimiento elevado dentro del ecosistema Toyota.

Además, las versiones enchufables estarán conectadas a una batería de 22,68 kWh, lo que se traducirá en una autonomía eléctrica de aproximadamente 100 km, una cifra competitiva que lo colocaría a la par de opciones premium europeas.

¿Y cómo vienen los precios?

Si bien Toyota aún no ha oficializado el precio del nuevo Harrier/Venza, tomando como referencia la actual oferta de RAV4 PHEV y la tendencia de precios en el segmento, se estima que este nuevo modelo podría comenzar alrededor de los $45,000 dólares, alcanzando versiones tope de gama que superen los $55,000 dólares o más, según equipamiento, mecánicas y configuración de tracción.

Cabe destacar que el Toyota RAV4 Prime, una versión PHEV que se vende en Estados Unidos, ya alcanza precios cercanos a los $44,000 dólares en su configuración base. Por tanto, no es descabellado pensar que el nuevo Harrier sea posicionado por encima.

Este movimiento estratégico confirma que Toyota no busca simplemente competir en precio. El enfoque de la marca pasa por ofrecer una experiencia superior, incluso sin recurrir a Lexus, su división de lujo. El Harrier/Venza aparece como una alternativa de gama alta dentro de la marca Toyota, con identidad propia.

