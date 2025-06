Águeda López revivió uno de sus momentos más difíciles como mamá

La modelo y socialité Águeda López conmovió al público luego de abrir su corazón y compartir entre lágrimas un momento en el que fue testigo de malos tratos a su hija mayor, Mikaela, hecho que la marcó hasta el día de hoy. ¿En qué consistió? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo con el relato de la esposa de Luis Fonsi, dicho suceso ocurrió mientras se encontraban en el aeropuerto, en el marco de un viaje escolar que la ahora adolescente realizaría a Nueva York.

“Dejo a mi hija y veo un grupito de niñas que la miran y no la saludan, le dan la espalda inmediatamente (…) Estaba mi hija solita haciendo el check-in y me decía: ‘Ya vete, mami, ya vete’. Y yo: ‘No me voy’. O sea, me quedé ahí a un lado y yo no me voy a ir porque yo vi esa reacción”, detalló.

Para Águeda López este fue un comportamiento completamente extraño, pues se trataba de amigas cercanas de su hija, a quienes se había dado a la tarea de consentir cada que frecuentaban su casa.

“Yo soy una persona que me gusta tener a todos los amigos de mis hijos en mi casa. Yo he sido súper linda, pienso yo súper amable con los amigos de mis hijos, que si les hago las uñas en casa, que si les compro sus donuts, cualquier cosa“, indicó la famosa.

Esta situación no tardó en encender sus alarmas: “Vi que solita tuvo que hacer el check-in ella y solita hizo la fila para entrar a seguridad. Y ninguna de esas niñas que eran tan amigas, que iban a mi casa y que yo cuidaba le quiso hablar (…) A mí eso me rompió el corazón en mil pedazos“, declaró la famosa a punto de soltar unas lágrimas.

Bajo esta misma tesitura, la estrella de las redes sociales reconoció que si bien no puede evitar que su pequeña se enfrente a este tipo de situaciones, esto no hace que la afecte menos: “Es horrible, son cosas que van a tener que vivir, pero no quiero que las vivan”, concluyó.

Seguir leyendo:

• Águeda López pasea en bici en bikini desde las Maldivas

• Águeda López dedica emotiva publicación a Luis Fonsi por su cumpleaños

• Agueda López deslumbró en el Latin American Fashion Summit de Miami